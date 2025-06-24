Clear Horizon
- エキスパート
- Dina Priyanti
- バージョン: 4.94
- アップデート済み: 25 12月 2025
- アクティベーション: 10
驚くべきClear Horizon
ブレイクアウトボックス戦略： 価格の統合とブレイクアウトを活用するインテリジェントな取引システムです。最近の価格範囲に基づいて動的サポートおよびレジスタンスボックスを描き、マーケットがタイトなゾーンからブレイクアウトする際に取引を行います。このロジックは、手動トレーダーによって見逃されることが多い高モメンタムの動きをターゲットにしています。
特別ローンチ価格
期間限定で、Clear Horizonは 99で入手可能です。標準価格は間もなく $150 USDに調整されます。この高性能エキスパートアドバイザーをその価値の一部で手に入れるチャンスをお見逃しなく。
なぜClear Horizonを選ぶのか？
- 隠れたクラシックMACDダイバージェンスを自動的に検出
- プロプファームチャレンジと個人取引口座の両方に最適
- 最小限の設定で組み込みの資本保護ルールを使用
- ほとんどのブローカーおよび口座タイプと互換性あり
クイックスタートガイド
インストールは簡単で、5分以内で完了します：
- ターミナルを開き、Clear Horizonを単一チャートに添付します（推奨：GBPUSDをM15で）
- 事前最適化されたテンプレートの1つを読み込むか、リスク設定を手動で構成します
- 自動取引を有効にし、Clear Horizonに操作を任せます
つながりを保つ
継続的なサポートと改善を提供します。購入後：
- 生の更新と議論のためにTelegramグループに参加
- さまざまな通貨ペアと口座タイプ用の設定ファイルにアクセス
- 新しい戦略やパフォーマンス向上の通知を受け取る
MQL5チャンネル：https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
よりスマートに取引を開始しましょう。Clear Horizonに働いてもらい、戦略に集中してください。
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.