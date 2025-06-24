Clear Horizon

1

O Incrível Clear Horizon


Estratégia da Caixa de Quebra: Um sistema de negociação inteligente que capitaliza sobre consolidações de preços e quebras. Ele desenha caixas de suporte e resistência dinâmicas com base em faixas de preço recentes e realiza negociações à medida que o mercado rompe zonas estreitas. Essa lógica visa movimentos de alta-momentum frequentemente perdidos por traders manuais.


Preço Especial de Lançamento

Por tempo limitado, Clear Horizon está disponível por  99. O preço padrão em breve será ajustado para  $150 USD. Não perca esta oportunidade de ter um consultor experiente de alto desempenho por uma fração de seu valor.


Por que escolher Clear Horizon?

  • Detecta divergências MACD ocultas e clássicas automaticamente
  • Ideal para desafios de empresas prop e contas de negociação pessoais
  • Requer configuração mínima com regras de proteção de capital integradas
  • Compatível com a maioria dos corretores e tipos de conta


Guia de Início Rápido

A instalação é simples e leva menos de 5 minutos:

  1. Abra seu terminal e anexe Clear Horizon a um gráfico único (recomendado: GBPUSD em M15)
  2. Carregue um dos templates pré-otimizados ou configure suas configurações de risco manualmente
  3. Ative o AutoTrading e deixe Clear Horizon assumir


Mantenha-se Conectado

Oferecemos suporte contínuo e melhorias. Após sua compra:

  • Participe do nosso grupo do Telegram para atualizações e discussões ao vivo
  • Acesse arquivos de configuração prontos para vários pares e tipos de conta
  • Receba notificações sobre novas estratégias e aprimoramentos de desempenho

Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx


    Comece a negociar de forma mais inteligente. Deixe Clear Horizon trabalhar enquanto você foca na sua estratégia.






    Call of Frost
    Dina Priyanti
    1 (2)
    Experts
    Entre em contato comigo para uma configuração de backtest precisa. Eu vou enviar o ARQUIVO  DE CONFIGURAÇÃO   (.ini) correto e guiá-lo. Entre em contato para acessar um ARQUIVO DE TESTE  por alguns dias para testar na sua conta demo. O Incrível Call of Frost Price Action Pin Bar Sniper: Este EA é desenvolvido para detectar padrões de candlestick de reversão de alta probabilidade, especialmente pin bars, em níveis chave de suporte e resistência. Ao analisar a ação do preço sem depender de indic
    Mr Christopher Michael Tonks
    810
    Mr Christopher Michael Tonks 2025.11.26 20:04 
     

    turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.

    Dina Priyanti
    344
    Resposta do desenvolvedor Dina Priyanti 2025.11.26 21:29
    hello please contact me to check what happened for you.
    Responder ao comentário