Clear Horizon
- Experts
- Dina Priyanti
- Versão: 4.94
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
O Incrível Clear Horizon
Estratégia da Caixa de Quebra: Um sistema de negociação inteligente que capitaliza sobre consolidações de preços e quebras. Ele desenha caixas de suporte e resistência dinâmicas com base em faixas de preço recentes e realiza negociações à medida que o mercado rompe zonas estreitas. Essa lógica visa movimentos de alta-momentum frequentemente perdidos por traders manuais.
Preço Especial de Lançamento
Por tempo limitado, Clear Horizon está disponível por 99. O preço padrão em breve será ajustado para $150 USD. Não perca esta oportunidade de ter um consultor experiente de alto desempenho por uma fração de seu valor.
Por que escolher Clear Horizon?
- Detecta divergências MACD ocultas e clássicas automaticamente
- Ideal para desafios de empresas prop e contas de negociação pessoais
- Requer configuração mínima com regras de proteção de capital integradas
- Compatível com a maioria dos corretores e tipos de conta
Guia de Início Rápido
A instalação é simples e leva menos de 5 minutos:
- Abra seu terminal e anexe Clear Horizon a um gráfico único (recomendado: GBPUSD em M15)
- Carregue um dos templates pré-otimizados ou configure suas configurações de risco manualmente
- Ative o AutoTrading e deixe Clear Horizon assumir
Mantenha-se Conectado
Oferecemos suporte contínuo e melhorias. Após sua compra:
- Participe do nosso grupo do Telegram para atualizações e discussões ao vivo
- Acesse arquivos de configuração prontos para vários pares e tipos de conta
- Receba notificações sobre novas estratégias e aprimoramentos de desempenho
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Comece a negociar de forma mais inteligente. Deixe Clear Horizon trabalhar enquanto você foca na sua estratégia.
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.