Merhaba yatırımcılar, ODIN AI'yi gerçek sonuçlarla titizlikle, bilgeliği ve zekasıyla kusursuz bir şekilde tasarladım, önceki Stratejilerimin birçoğunu temel alan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani , AI parametreleri okuyacak ve sonra benim stratejime danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını öğrenecek, aynı zamanda pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsülleneceği, yani zararı durdur ve kar al vb. sunucusuna gönderilen hiçbir veri olmayacak, çok insani bir şekilde olacak













Bu soyucu, riskleri sınırlandırırken stratejik girişler yapmak için kayma ve ön aşınma korumasıyla tasarlanmıştır.





tamamen akıllı ve kendi kendini yönetebileceği metatrader için özel olarak tasarlanmıştır









Ana şeylerden 2 tanesi, extractFeatures ve trainModel işlevlerini tasarlamamdır; bu, mumun tasarlanmasından, Slippage'in yok edilmesinden ve Spread'e uyum sağlamak için nasıl hareket ettiğini öğrenmekten sorumlu olacak.





Strateji geliştirmemin, yıllar boyunca profesyonel bir tüccar olarak benim tarafımdan tasarlandığını ve performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için yapay zekanın kendi kendine uyarlamasını eklediğini belirtmek gerekir.





Bunun, karların gerçek olacağı, kar alma ve zararı durdurma ile kontrol edileceği bir Gerçek Scalper olduğu önemle belirtilmelidir.





bu şekilde paranız korunacaktır





Ticaret konusunda tecrübe sahibi olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlandı, işi profesyonel bir tüccar gibi yapacağı için 2 basit tıklamayla kuruluyor





Ürünümü satın aldıktan sonra benden en iyi konfigürasyonu almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5





Bu yapay zeka esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "GBPCAD M15" yılın her günü çalıştığı için 5/24 çalışan insanlara odaklanıyor, bu çok zor bir pazar o yüzden bırakın yapay zeka ilgilensin.













AI çalışma zamanında her Tick Verisi için uygulandığından "Every Tick" yöntemini kullanmak için geriye dönük testin doğru yapılması önemlidir.





Vurgulanabilecek temel özelliklerden bazılarını burada bir liste halinde sunacağım.





Gerçek Sinyaller





yüksek kalite ve şık tasarım performansı

Temiz AI okuması için şamdan ve grafik renk manipülasyonu

Strateji çalışmalarının nasıl gittiğine dair bilgi paneli

Kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar

yatırım için risk kontrolü

hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum yayılma vb.

büyük haber kontrolü ve tam tersi

Yapay zeka uyarlanabilir kontrolü

Çalışma günleri ve saatleri üzerinde mükemmel kontrol

Herhangi bir komisyoncu için titiz bir uyarlama; bu, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanmalıdır.

Haber API kontrolü













Veri Bilgisi gerekli

Sembol GBPCAD

Bağlantı Hızı <10,0 ms

Yayılma <25 Yayılma

Hesap Türü ECN,RAW,PRO (Düşük Spread)

Zaman Çerçevesi M15