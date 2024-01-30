Odin AI

Merhaba yatırımcılar, ODIN AI'yi gerçek sonuçlarla titizlikle, bilgeliği ve zekasıyla kusursuz bir şekilde tasarladım, önceki Stratejilerimin birçoğunu temel alan bir araç, onu Forex Piyasasına uyarladım, bu nedenle makine öğreniminin yapay zekasına uyarlandı, yani , AI parametreleri okuyacak ve sonra benim stratejime danışacak, ardından girişlerin daha kaliteli olmasını öğrenecek, aynı zamanda pozisyonları kurtarabileceğiniz bir düğüme sahip, bulacağınız yenilikçi şeylerden bir diğeri de her şeyin sanal bir şekilde kapsülleneceği, yani zararı durdur ve kar al vb. sunucusuna gönderilen hiçbir veri olmayacak, çok insani bir şekilde olacak



Bu soyucu, riskleri sınırlandırırken stratejik girişler yapmak için kayma ve ön aşınma korumasıyla tasarlanmıştır.

tamamen akıllı ve kendi kendini yönetebileceği metatrader için özel olarak tasarlanmıştır


Ana şeylerden 2 tanesi, extractFeatures ve trainModel işlevlerini tasarlamamdır; bu, mumun tasarlanmasından, Slippage'in yok edilmesinden ve Spread'e uyum sağlamak için nasıl hareket ettiğini öğrenmekten sorumlu olacak.

Strateji geliştirmemin, yıllar boyunca profesyonel bir tüccar olarak benim tarafımdan tasarlandığını ve performansı optimize etmek ve daha da iyi hale getirmek için yapay zekanın kendi kendine uyarlamasını eklediğini belirtmek gerekir.

Bunun, karların gerçek olacağı, kar alma ve zararı durdurma ile kontrol edileceği bir Gerçek Scalper olduğu önemle belirtilmelidir.

bu şekilde paranız korunacaktır

Ticaret konusunda tecrübe sahibi olmanıza gerek yok, aracım yeni başlayanlar ve uzmanlar için tasarlandı, işi profesyonel bir tüccar gibi yapacağı için 2 basit tıklamayla kuruluyor

Ürünümü satın aldıktan sonra benden en iyi konfigürasyonu almamı isteyin, diğer ürünlerimi de burada görebilirsiniz MQL5

Bu yapay zeka esas olarak alternatif isteyen ve "Forex" "GBPCAD M15" yılın her günü çalıştığı için 5/24 çalışan insanlara odaklanıyor, bu çok zor bir pazar o yüzden bırakın yapay zeka ilgilensin.



AI çalışma zamanında her Tick Verisi için uygulandığından "Every Tick" yöntemini kullanmak için geriye dönük testin doğru yapılması önemlidir.

Vurgulanabilecek temel özelliklerden bazılarını burada bir liste halinde sunacağım.

Gerçek Sinyaller

yüksek kalite ve şık tasarım performansı
Temiz AI okuması için şamdan ve grafik renk manipülasyonu
Strateji çalışmalarının nasıl gittiğine dair bilgi paneli
Kâr ve zararların grafikte çok net bir şekilde gösterileceği yüzen sanal ortamlar
yatırım için risk kontrolü
hesap koruması, örneğin zamanla maksimum düşüş, zamanla maksimum yayılma vb.
büyük haber kontrolü ve tam tersi
Yapay zeka uyarlanabilir kontrolü
Çalışma günleri ve saatleri üzerinde mükemmel kontrol
Herhangi bir komisyoncu için titiz bir uyarlama; bu, kaymalarını anlamak için kullanıcı tarafından aşamalı olarak uyarlanmalıdır.
Haber API kontrolü



Veri Bilgisi gerekli
Sembol GBPCAD
Bağlantı Hızı <10,0 ms
Yayılma <25 Yayılma
Hesap Türü ECN,RAW,PRO (Düşük Spread)
Zaman Çerçevesi M15
İncelemeler 2
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Filtrele:
77beier1121
22
77beier1121 2024.05.04 07:35 
 

Great seller

Nestor Alejandro Chiariello
9526
Geliştiriciden yanıt Nestor Alejandro Chiariello 2024.05.04 07:42
Thanks dear!
Edson Zziwa
129
Edson Zziwa 2024.03.15 05:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Nestor Alejandro Chiariello
9526
Geliştiriciden yanıt Nestor Alejandro Chiariello 2024.03.15 07:45
Thanks you , u are welcome!
