AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Altın için tasarlandı. Hassasiyet için geliştirildi. Diğerleri tereddüt ederken o harekete geçer.

SpectraCore Genesis, sıradan bir uzman danışman (EA) değildir.

Bu sistem, sadece XAU/USD (altın) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir algoritmik ticaret aracıdır.

Genel geçer stratejiler yok, taviz yok — sadece yapılandırılmış mantık, risk kontrolü ve hassas algoritmik uygulama.

Piyasaya körü körüne girmez. Bekler.

Ve doğru an geldiğinde harekete geçer.

Gerçek zamanlı veriler ve tam işlem geçmişi ile canlı bir ticaret sinyali aşağıdaki bağlantıdan incelenebilir:

https://www.mql5.com/tr/signals/2311320

İçeriğinde ne var?

Swing dönüş stratejisi — piyasa hareketlerinden sonra gelen düzeltme ve dönüşleri hedefler

Sabit Stop Loss ve Take Profit — martingale, grid (ızgara), ortalama düşürme yok

Çok katmanlı sinyal filtresi — özel RSI, Bollinger Bands, Hareketli Ortalamalar ve volatilite sapma modülleri ile sinyaller süzülür

İşlemler rastgele değil, yapısal piyasa kalıplarına dayanır

Neden Altın?

XAU/USD, piyasadaki en güçlü ve oynak enstrümanlardan biridir.

Bu yüzden kesinlik, disiplin ve stratejik uygulama gerektirir.

SpectraCore Genesis, bu özelliklere özel olarak yalnızca altın için tasarlanmıştır.

H1 zaman diliminde çalışır, fiyat yapısını ve akışını analiz ederek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını yakalar.

Teknik Özellikler

Sembol: XAU/USD (Altın)

Zaman Dilimi: H1

Önerilen Minimum Bakiye: 300 USD ve üzeri

Kaldıraç Uyumu: 1:30 ila 1:1000

Strateji Türü: Yönlü, gridsiz ve ortalama düşürmesiz

Broker Uyumluluğu: Piyasa emirli tüm brokerlarla uyumlu

Kimler İçin Uygun?

Agresif ve dengesiz sistemlerden yorulan yatırımcılar için

Net mantık, disiplin ve şeffaflık arayanlar için

Altın işlemlerini profesyonelce yönetmek isteyenler için

Sonuca değil, yapıya ve sürekliliğe önem verenler için

Gelişim Yol Haritası

H4 zaman dilimi desteği (daha pozisyonel işlem tarzı için)

Grafik üzerinde görsel panel ve işlem günlüğü

Opsiyonel "kontrollü agresif mod" (ölçülü risk artışı)

Canlı Sinyal ve Lisans Bilgisi Tüm istatistiklerin ve geçmiş işlemlerin görülebileceği gerçek zamanlı işlem sinyali:

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 349 USD fiyatla sınırlı sayıda lisans mevcuttur.

Belirlenen sayıya ulaşıldığında, stratejinin sürdürülebilirliğini korumak ve aşırı yayılmayı önlemek amacıyla fiyat artırılacaktır. Hey! Hediyeni almak ister misin? Sadece bana özel bir mesaj gönder!



Sonuç

SpectraCore Genesis bir demo veya hayal ürünü değildir.

Bu sistem, tek bir amaç için tasarlanmıştır: altın piyasasını mantık, disiplin ve doğrulukla yönetmek.

Rastgele işlemler yapmaz — analiz eder, bekler ve uygular.

Eğer şansa değil stratejiye inanıyorsanız,

Genesis sizin için hazır.

Yasal Uyarı: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Piyasa koşulları sürekli değişmektedir. Ancak sağlam bir yapıya sahip stratejiler, bu değişimlere karşı dayanıklılık gösterebilir.