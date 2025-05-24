AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Uzman Danışmanlar
- Dolores Martin Munoz
Sürüm: 1.2
Güncellendi: 24 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 12
SpectraCore Genesis
Altın için tasarlandı. Hassasiyet için geliştirildi. Diğerleri tereddüt ederken o harekete geçer.
SpectraCore Genesis, sıradan bir uzman danışman (EA) değildir.
Bu sistem, sadece XAU/USD (altın) işlemleri için geliştirilmiş profesyonel bir algoritmik ticaret aracıdır.
Genel geçer stratejiler yok, taviz yok — sadece yapılandırılmış mantık, risk kontrolü ve hassas algoritmik uygulama.
Piyasaya körü körüne girmez. Bekler.
Ve doğru an geldiğinde harekete geçer.
Gerçek zamanlı veriler ve tam işlem geçmişi ile canlı bir ticaret sinyali aşağıdaki bağlantıdan incelenebilir:
İçeriğinde ne var?
-
Swing dönüş stratejisi — piyasa hareketlerinden sonra gelen düzeltme ve dönüşleri hedefler
-
Sabit Stop Loss ve Take Profit — martingale, grid (ızgara), ortalama düşürme yok
-
Çok katmanlı sinyal filtresi — özel RSI, Bollinger Bands, Hareketli Ortalamalar ve volatilite sapma modülleri ile sinyaller süzülür
-
İşlemler rastgele değil, yapısal piyasa kalıplarına dayanır
Neden Altın?
XAU/USD, piyasadaki en güçlü ve oynak enstrümanlardan biridir.
Bu yüzden kesinlik, disiplin ve stratejik uygulama gerektirir.
SpectraCore Genesis, bu özelliklere özel olarak yalnızca altın için tasarlanmıştır.
H1 zaman diliminde çalışır, fiyat yapısını ve akışını analiz ederek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını yakalar.
Teknik Özellikler
-
Sembol: XAU/USD (Altın)
-
Zaman Dilimi: H1
-
Önerilen Minimum Bakiye: 300 USD ve üzeri
-
Kaldıraç Uyumu: 1:30 ila 1:1000
-
Strateji Türü: Yönlü, gridsiz ve ortalama düşürmesiz
-
Broker Uyumluluğu: Piyasa emirli tüm brokerlarla uyumlu
Kimler İçin Uygun?
-
Agresif ve dengesiz sistemlerden yorulan yatırımcılar için
-
Net mantık, disiplin ve şeffaflık arayanlar için
-
Altın işlemlerini profesyonelce yönetmek isteyenler için
-
Sonuca değil, yapıya ve sürekliliğe önem verenler için
Gelişim Yol Haritası
-
H4 zaman dilimi desteği (daha pozisyonel işlem tarzı için)
-
Grafik üzerinde görsel panel ve işlem günlüğü
-
Opsiyonel "kontrollü agresif mod" (ölçülü risk artışı)
Canlı Sinyal ve Lisans Bilgisi
Tüm istatistiklerin ve geçmiş işlemlerin görülebileceği gerçek zamanlı işlem sinyali:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
349 USD fiyatla sınırlı sayıda lisans mevcuttur.
Belirlenen sayıya ulaşıldığında, stratejinin sürdürülebilirliğini korumak ve aşırı yayılmayı önlemek amacıyla fiyat artırılacaktır.
Sonuç
SpectraCore Genesis bir demo veya hayal ürünü değildir.
Bu sistem, tek bir amaç için tasarlanmıştır: altın piyasasını mantık, disiplin ve doğrulukla yönetmek.
Rastgele işlemler yapmaz — analiz eder, bekler ve uygular.
Eğer şansa değil stratejiye inanıyorsanız,
Genesis sizin için hazır.
Yasal Uyarı: Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Piyasa koşulları sürekli değişmektedir. Ancak sağlam bir yapıya sahip stratejiler, bu değişimlere karşı dayanıklılık gösterebilir.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.