AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

为黄金而生，为精度而造，在他人犹豫时出击

SpectraCore Genesis 不只是又一个普通的EA（专家顾问）。
它是一个为**XAU/USD（黄金）**量身打造的专业交易系统。
没有通用模板，没有妥协——只有结构化的逻辑、风险控制与算法执行力。

它不会盲目进场，而是耐心等待。
它在市场给出真正机会时才行动。

实时交易信号，包含完整的交易数据和历史记录，可通过以下链接查看

https://www.mql5.com/zh/signals/2311320

系统核心逻辑

  • 基于Swing反转结构的逻辑——捕捉价格在波动后回调和反弹的关键机会

  • 固定的止损与止盈设置——无马丁策略，无网格，无加仓

  • 多层级信号过滤机制——集成定制版的RSI、布林带、移动平均线及波动率偏离过滤模块

  • 每一笔交易都基于结构化信号，而非情绪与猜测

为什么选择黄金？

XAU/USD 是市场上最具波动性、也是最有潜力的交易品种之一。
它需要精准的节奏控制、严格的执行纪律和对结构的深刻理解。
SpectraCore Genesis 正是为此而生——它不是通用型EA，而是一个专为黄金打造的算法武器

在H1周期运行，系统分析价格结构与节奏，精准捕捉交易时机。

技术参数

  • 交易品种：XAU/USD（黄金）

  • 时间周期：H1

  • 推荐账户资金：$300以上

  • 杠杆支持：1:30 至 1:1000

  • 策略类型：趋势型，无网格、无加仓

  • 适用于任意市场执行型经纪商

适合人群

  • 想摆脱激进、不稳定EA策略的交易者

  • 注重透明、纪律、逻辑驱动的交易者

  • 希望系统化稳定操作黄金市场的用户

  • 不迷信“圣杯”，而相信策略与控制的人

后续开发计划

  • 增加对H4周期的支持，用于更稳健的中线操作

  • 集成图形化控制面板与交易执行日志

  • 可选“增强风险模式”，用于受控加仓策略

实时信号与限量授权

SpectraCore Genesis 提供实时交易监控，可查看完整的交易数据与历史表现：
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

目前以349美元发售，仅限量提供部分授权副本
达到数量上限后，价格将上调，以保障策略独立性和市场稳定性。

嗨！想领取你的礼物吗？只需给我发个私信就可以啦！

总结

SpectraCore Genesis 并非噱头，也不是演示品。
它是一个为黄金市场量身打造的结构化智能系统。
它不追逐情绪波动，它只为精准执行而存在

它不盲目发力，而是蓄势待发，一击必中
如果你相信策略胜于侥幸，结构优于冲动——
那么，你准备好迎接 Genesis 了。

免责声明：过往的历史表现并不代表未来收益。市场始终处于变化之中，而真正的力量，在于系统是否具备应对变化的结构性能力。

评分 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
848
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

推荐产品
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
专家
Introducing the ultimate news trading robot for forex MetaTrader 5 - designed specifically for traders who want to profit from market volatility during news events. With this robot, you can easily set up two pending orders - buy stop and sell stop - just 10 minutes before the news release. Simply set the time on the robot to 10 minutes prior to the news release time (for example, if the news is scheduled for 6:30, set the time on the robot to 6:20), and the robot will take care of the rest. But
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
专家
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Golden Osiris EA
Luis Corso
专家
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
专家
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
专家
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
专家
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
专家
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
专家
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
SuperHybridEA
Tichaona Mahuni
专家
SuperHybridEA: Advanced Forex Trading Solution Overview SuperHybridEA is a sophisticated Expert Advisor designed for traders aiming to navigate the forex market with a balanced approach. Optimized for hedging accounts on EURUSD (H1) and XAUUSD (D1), it integrates trend-following and range-trading strategies with robust risk management. Built for adaptability, it uses multiple technical indicators to respond to diverse market conditions while prioritizing capital preservation. Key Features Adapt
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
专家
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Nusantara MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – 智能突破，挂单精准 “Nusantara”是一款基于突破箱体策略的专家顾问 (EA)，通过远距离挂单执行增强，并配备风险管理切换系统。专为希望采用自动化、安全策略的严肃交易者而设计，该策略在不断变化的市场特征面前仍能保持灵活性。 主要策略：突破 + 距离缓冲 Nusantara EA 不会在突破期间直接进入，而是： 根据特定时间（例如：亚洲、伦敦或自定义时段）绘制箱体范围。 等待价格突破箱体。 然后打开挂单买入止损和卖出止损，并附加距离（缓冲）——以确保走势真正有效，而不是假突破。 风险管理切换 当市场方向不正确时，EA 不会立即放弃： 可以从 TP/SL 模式切换到切换模式（例如：对冲、恢复步骤或通过调整手数重新进入）。 智能尾随选项可在价格大幅波动时锁定利润。 每日亏损限制系统和每日利润目标。 完整功能： 自定义框时间
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
专家
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
专家
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。 这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GOLD or BITCOIN) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。 在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。 该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。 该 EA 以 ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。 主要特点 该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。 每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。 手数也是根据输入自动计算和确定的。 始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。 该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RB
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
专家
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
专家
Investopedia FIVE EA 基于这篇文章： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 交易条件 - 寻找低于 X 周期 EMA 和 MACD 的货币对交易处于负区域。 - 等待价格上穿 X 周期 EMA，然后确保 MACD 处于从负向正的交叉过程中，或者在五个柱内进入正区域。 - 在 X 周期 EMA 上方做多 X 个点。 - 在入场时卖出 X 个头寸加上风险金额；移动下半场的止损点以达到盈亏平衡。 - 使用追踪止损 - 风险警告 - 在您购买 ADX PRO 之前，请注意所涉及的风险。 - 过去的表现并不能保证未来的盈利能力（EA 也可能亏损）。 - 显示的回溯测试（例如在屏幕截图中）经过高度优化以找到最佳参数，但因此无法将结果转移到实时交易中。 - 该策略将始终使用止损，但 SL 的执行仍取决于您的经纪商。 如果您对 EA 有任何建议，请给我留言。谢谢！
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
专家
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
专家
Matrix Arrow EA MT5   是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易   Matrix Arrow Indicator 的 MT5   信号。   Matrix Arrow Indicator MT5   将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用   Matrix Arrow EA MT5 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易   Matrix Arrow Indicator MT5   信号，或使用 100% 算法交易选项   100% 自动交
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
专家
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Tech EA
Heiko Kendziorra
专家
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Marksman MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – 精准入场，干净利落地执行。 Marksman 是一款基于单次交易策略的自动化 EA，旨在通过一次精准交易，在每个仓位上设置止盈和止损。 这款 EA 的设计灵感源自真正的神射手，结合使用 OsMA、随机震荡指标和移动平均线，以高精度筛选最佳交易机会。 主要特点： 单次入场：一个仓位，一次决策，无需平均或马丁格尔策略。 全面风险控制：每个仓位均配备止损和获利，非常适合自律的交易者。 三重过滤系统：只有当 OsMA、随机震荡指标和移动平均线三个指标一致时，才会入场。 通用货币对和时间框架：适用于所有交易品种和时间框架，并可根据货币对的特性进行优化。 轻量稳定：图表负载低，适用于 VPS 或实盘交易。 核心策略： OsMA 检测动量和背离。 随机指标确认超卖/超买状态。 移动平均线作为主要趋势过滤器。 当三者一致时，EA 将开仓，
Rice Martingale
Quang Dang Tong
专家
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
专家
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
专家
DOW KING   EA  是   全自动可访问系统 ，具有所有开放的优化参数和 恢复机制。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   陶氏王者指南 信号 经纪佣金退款 更新 我的博客 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 每个位置总是有一个   固定止损和止盈   和   虚拟的   交易利润跟踪（VDPT）   。     当前默认设置已于 2020 年 12 月至今天进行了优化，考虑到所有真实的 MT5 报价 ICM RAW 系统   选择性恢复位置   第二天增加交易次数。 该算法有一个   市场波动过滤器 (MVF) ATR   ，可防止虚假市场进入。 这是一个   每日突破策略   在早期   美
KingKong MT5
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
专家
介绍 Blue Chip Investing ，这是一款开创性的外汇机器人，专为轻松最大化利润而设计。专注于突破和波动交易，它是寻求持续收益的交易者的终极工具。 为了获得最佳性能，请专门在 EURCHF 货币对和每小时（ H1 ）时间框架上运行 Blue Chip Investing。 主要特点： 采用先进的人工智能技术，Blue Chip Investing 实时分析市场数据，准确识别趋势和预测结果。 具有用户友好的界面，任何技能水平的交易者都可以轻松导航和利用其功能。 持续改进，机器人学习并适应不断变化的市场条件，确保持续成功。 配备强大的风险管理系统，每笔交易都配有针对当前市场条件定制的止损和止盈功能。 从2010年到2020年接受训练，并在此后提供实时结果，Blue Chip Investing 针对当今市场动态进行了优化。 绝对没有像网格或马丁格尔这样的策略，它优先考虑稳定、可持续的增长。 MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/116740 操作指南博客： https://www.mql5.com/en/blogs/pos
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
专家
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Gold Win Master Pro EA MT5
Sujit Kumar Patel
专家
隆重推出“Gold Win Master Pro EA MT5”——适用于 PROP FIRM 真实资金账户的终极黄金交易专家顾问解决方案。 新版本： “Gold Win Master Pro EA”MT5版智能交易系统。 立即下载“Gold Win Master Pro EA”MT5 智能交易系统并享受特别推出的优惠。 “Gold Win Master Pro EA”具有卓越的功能，可提供更好的性能。 -更新了 XAUUSD M5 的默认设置。 （也可以与其他时间范围一起使用）。较长的时间框架效果很好。 -（建议使用 XAUUSD 时间周期 M5 的默认设置，Use_Trailing=true）。 - 在输入/设置文件中保留 3 或 5（MaxTrades - 一次最大交易数）。
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
专家
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
专家
Weltrix – 终极黄金交易解决方案 (XAUUSD) $499 – 之后 -> $ 1999   美元 重要：请仅使用此SET文件运行EA： DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE 六大验证策略。一个强大的 EA。稳定表现。高频交易。 本 EA 不包含的内容: 长期持仓 网格系统 马丁格尔 过度优化的策略 人为操纵的回测 通过结合六个独立且经过实战检验的策略， Weltrix 平均每天执行约 4 笔交易 ，在各种市场条件下保持账户活跃和高效。 此外，它也是通过 返佣系统 (rebate) 获取可观现金回馈的绝佳工具，因为其交易频率非常高。（如需更多详情，请私信我。） 重要: 要使 AUTO_GMT 正常运行 → 必须在 MT5 终端 (工具 -> 选项 -> 智能交易系统) 中，将 URL "http : // worldtimeapi . org" （去掉空格！！）添加到 允许的 URL 列表 中。
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
专家
META i9 – 量子自适应交易引擎  -  技术参考 META i9 是一个基于三层架构的全自动交易智能体（EA）： Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) 量子态模式分析 Neuro-Fractal Engine (NFE) 神经分形引擎 Self-Correcting Trade Memory (SCTM) 自校正交易记忆系统 购买 META i9，即可免费获得 META i7！（限时一周） 虽然 META i7 使用两个协同神经网络，但 META i9 更进一步： 其神经架构经过大幅扩展和优化，使其能够进行更深层次的模式识别，并每秒执行更多决策。 除了强化的神经网络系统外，META i9 还会实时建模市场分形、价格周期、流动性流向和隐藏市场力量，以生成高度精准的交易决策。 META i9 不仅仅是做预测——它以更高的认知层级解析市场结构，并根据市场的变化动态调整策略。 学习系统 SCTM 已被完全重构并技术优化。 它现在能够存储更大规模的数据集，使 EA 能捕捉微观市场结构并从中提取更细粒度的信息用于决策。 与 META i7 一
作者的更多信息
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
专家
Alpha Flow EA：将您的交易提升到新高度 介绍 Alpha Flow EA —— 一款先进的交易顾问，通过战略精准性、适应性和深度市场分析，彻底改变您的交易体验。 Alpha Flow EA 基于专有交易算法和深度市场洞察，能够在各种交易环境中表现出色，帮助您始终保持领先市场趋势的优势。 Alpha Flow EA 的独特之处 先进的市场分析 Alpha Flow EA 采用多层次的分析方法，将传统的技术分析与现代的量化策略相结合。它的高级模式识别算法能够发现新兴趋势，提供具有战略意义和时效性的交易机会。 多样化的交易策略 此顾问具备多种预设策略，能够自动适应当前的市场状况。与依赖固定规则的系统不同， Alpha Flow EA 动态选择最佳策略，在不同的市场情景中提升表现。 超高速交易执行 借助高频交易 (HFT) 技术， Alpha Flow EA 以惊人的速度执行交易。这不仅能将滑点降至最低，还能高效捕捉价格波动，在波动性较大的市场中提供战术优势。 多时间框架市场分析 Alpha Flow EA 同时分析多个时间框架，提供市场行为的全面视角。这种多维度的方法减少了错误信
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
专家
Alpha Flow EA：将您的交易提升到新高度 介绍   Alpha Flow EA   —— 一款先进的交易顾问，通过战略精准性、适应性和深度市场分析，彻底改变您的交易体验。 Alpha Flow EA   基于专有交易算法和深度市场洞察，能够在各种交易环境中表现出色，帮助您始终保持领先市场趋势的优势。 Alpha Flow EA 的独特之处 先进的市场分析 Alpha Flow EA   采用多层次的分析方法，将传统的技术分析与现代的量化策略相结合。它的高级模式识别算法能够发现新兴趋势，提供具有战略意义和时效性的交易机会。 多样化的交易策略 此顾问具备多种预设策略，能够自动适应当前的市场状况。与依赖固定规则的系统不同， Alpha Flow EA   动态选择最佳策略，在不同的市场情景中提升表现。 超高速交易执行 借助高频交易 (HFT) 技术， Alpha Flow EA   以惊人的速度执行交易。这不仅能将滑点降至最低，还能高效捕捉价格波动，在波动性较大的市场中提供战术优势。 多时间框架市场分析 Alpha Flow EA   同时分析多个时间框架，提供市场行为的全面视角。
EvoTrade EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.04 (23)
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ：  交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。
筛选:
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
848
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

FX- Mindset
219
FX- Mindset 2025.06.15 15:32 
 

I give 5 Stars because the seller communicating is very good and the backtest results also perfect! I give an update after 1 month trading with this EA after a while testing the EA i go from 5 to 3 stars because there are very less trades sometimes i wait over 10 days for a trade and for that is the win rate to bad! plus minus 0 now after a month

回复评论