AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

为黄金而生，为精度而造，在他人犹豫时出击

SpectraCore Genesis 不只是又一个普通的EA（专家顾问）。

它是一个为**XAU/USD（黄金）**量身打造的专业交易系统。

没有通用模板，没有妥协——只有结构化的逻辑、风险控制与算法执行力。

它不会盲目进场，而是耐心等待。

它在市场给出真正机会时才行动。

系统核心逻辑

基于 Swing反转结构 的逻辑——捕捉价格在波动后回调和反弹的关键机会

固定的止损与止盈设置——无马丁策略，无网格，无加仓

多层级信号过滤机制——集成定制版的RSI、布林带、移动平均线及波动率偏离过滤模块

每一笔交易都基于结构化信号，而非情绪与猜测

为什么选择黄金？

XAU/USD 是市场上最具波动性、也是最有潜力的交易品种之一。

它需要精准的节奏控制、严格的执行纪律和对结构的深刻理解。

SpectraCore Genesis 正是为此而生——它不是通用型EA，而是一个专为黄金打造的算法武器。

在H1周期运行，系统分析价格结构与节奏，精准捕捉交易时机。

技术参数

交易品种：XAU/USD（黄金）

时间周期：H1

推荐账户资金：$300以上

杠杆支持：1:30 至 1:1000

策略类型：趋势型，无网格、无加仓

适用于任意市场执行型经纪商

适合人群

想摆脱激进、不稳定EA策略的交易者

注重透明、纪律、逻辑驱动的交易者

希望系统化稳定操作黄金市场的用户

不迷信“圣杯”，而相信策略与控制的人

后续开发计划

增加对H4周期的支持，用于更稳健的中线操作

集成图形化控制面板与交易执行日志

可选“增强风险模式”，用于受控加仓策略

实时信号与限量授权 SpectraCore Genesis 提供实时交易监控，可查看完整的交易数据与历史表现：

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 目前以349美元发售，仅限量提供部分授权副本。

达到数量上限后，价格将上调，以保障策略独立性和市场稳定性。 嗨！想领取你的礼物吗？只需给我发个私信就可以啦！



总结

SpectraCore Genesis 并非噱头，也不是演示品。

它是一个为黄金市场量身打造的结构化智能系统。

它不追逐情绪波动，它只为精准执行而存在。

它不盲目发力，而是蓄势待发，一击必中。

如果你相信策略胜于侥幸，结构优于冲动——

那么，你准备好迎接 Genesis 了。

免责声明：过往的历史表现并不代表未来收益。市场始终处于变化之中，而真正的力量，在于系统是否具备应对变化的结构性能力。