AI SpectraCore Genesis EA MT5
- 专家
- Dolores Martin Munoz
- 版本: 1.2
- 更新: 24 十二月 2025
- 激活: 12
SpectraCore Genesis
为黄金而生，为精度而造，在他人犹豫时出击
SpectraCore Genesis 不只是又一个普通的EA（专家顾问）。
它是一个为**XAU/USD（黄金）**量身打造的专业交易系统。
没有通用模板，没有妥协——只有结构化的逻辑、风险控制与算法执行力。
它不会盲目进场，而是耐心等待。
它在市场给出真正机会时才行动。
实时交易信号，包含完整的交易数据和历史记录，可通过以下链接查看：
系统核心逻辑
-
基于Swing反转结构的逻辑——捕捉价格在波动后回调和反弹的关键机会
-
固定的止损与止盈设置——无马丁策略，无网格，无加仓
-
多层级信号过滤机制——集成定制版的RSI、布林带、移动平均线及波动率偏离过滤模块
-
每一笔交易都基于结构化信号，而非情绪与猜测
为什么选择黄金？
XAU/USD 是市场上最具波动性、也是最有潜力的交易品种之一。
它需要精准的节奏控制、严格的执行纪律和对结构的深刻理解。
SpectraCore Genesis 正是为此而生——它不是通用型EA，而是一个专为黄金打造的算法武器。
在H1周期运行，系统分析价格结构与节奏，精准捕捉交易时机。
技术参数
-
交易品种：XAU/USD（黄金）
-
时间周期：H1
-
推荐账户资金：$300以上
-
杠杆支持：1:30 至 1:1000
-
策略类型：趋势型，无网格、无加仓
-
适用于任意市场执行型经纪商
适合人群
-
想摆脱激进、不稳定EA策略的交易者
-
注重透明、纪律、逻辑驱动的交易者
-
希望系统化稳定操作黄金市场的用户
-
不迷信“圣杯”，而相信策略与控制的人
后续开发计划
-
增加对H4周期的支持，用于更稳健的中线操作
-
集成图形化控制面板与交易执行日志
-
可选“增强风险模式”，用于受控加仓策略
实时信号与限量授权
SpectraCore Genesis 提供实时交易监控，可查看完整的交易数据与历史表现：
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
目前以349美元发售，仅限量提供部分授权副本。
达到数量上限后，价格将上调，以保障策略独立性和市场稳定性。
总结
SpectraCore Genesis 并非噱头，也不是演示品。
它是一个为黄金市场量身打造的结构化智能系统。
它不追逐情绪波动，它只为精准执行而存在。
它不盲目发力，而是蓄势待发，一击必中。
如果你相信策略胜于侥幸，结构优于冲动——
那么，你准备好迎接 Genesis 了。
免责声明：过往的历史表现并不代表未来收益。市场始终处于变化之中，而真正的力量，在于系统是否具备应对变化的结构性能力。
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.