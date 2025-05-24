AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

Criado para o ouro. Preciso em cada detalhe. Atua quando os outros hesitam.

SpectraCore Genesis não é apenas mais um robô de trading.
É um sistema profissional, desenvolvido exclusivamente para operar com XAU/USD (ouro).
Nada de modelos genéricos ou soluções improvisadas — apenas lógica estruturada, controle de risco e execução algorítmica precisa.

Esse sistema não entra por impulso. Ele espera.
E age quando o mercado realmente dá sinal.

Um sinal de trading ao vivo com dados em tempo real e histórico completo de negociações está disponível para visualização no link abaixo:

https://www.mql5.com/pt/signals/2311320

O que há por trás?

  • Estratégia baseada em lógica de reversão (swing trading) — trabalha com correções e retornos após movimentos de impulso

  • Stop Loss e Take Profit fixos — sem martingale, sem grid, sem médiação de ordens

  • Filtro de sinais em múltiplas camadas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e análise de desvio de volatilidade

  • Entradas calculadas, sem achismo, sempre baseadas em estrutura de mercado

Por que ouro?

XAU/USD é um dos ativos mais voláteis e poderosos do mercado.
Exige precisão, disciplina e execução estratégica.
SpectraCore Genesis foi construído exclusivamente para isso — não é um robô universal, é um sistema focado no comportamento do ouro.

Funciona no gráfico H1, analisando a estrutura e o ritmo do preço para identificar oportunidades reais.

Especificações técnicas

  • Ativo: XAU/USD (ouro)

  • Timeframe: H1

  • Depósito recomendado: a partir de $300

  • Alavancagem: de 1:30 até 1:1000

  • Tipo de estratégia: direcional, sem grid, sem médias

  • Corretoras: compatível com qualquer corretora com execução de mercado

Para quem é?

  • Para traders cansados de robôs agressivos e instáveis

  • Para quem valoriza lógica clara, controle e consistência

  • Para operadores que querem trabalhar com ouro de forma profissional

  • Para quem entende que resultado vem de estratégia, não de promessas

Roteiro de desenvolvimento

  • Suporte para H4 (modo mais posicionado)

  • Painel visual com controle e histórico gráfico

  • Modo de risco agressivo opcional (controle total)

Monitoramento ao vivo e licença

Confira o sinal de trading em tempo real com histórico completo de operações:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

Licenças limitadas disponíveis por apenas 349 USD.
Após atingir o limite, o valor será reajustado para preservar a integridade da estratégia e evitar saturação do mercado.

Oi! Quer receber seu presente? É só me mandar uma mensagem privada!

Considerações finais

SpectraCore Genesis não é fantasia.
Não é demonstração. Não é sorte.
É um sistema objetivo, desenvolvido para um único propósito: operar ouro com inteligência, disciplina e resultado.

Ele não entra no caos. Ele espera, calcula e executa.
Se você acredita que consistência vem da estrutura —
este é o seu Genesis.

Aviso: Resultados passados não garantem desempenho futuro. O mercado é dinâmico e sujeito a mudanças. No entanto, estratégias com lógica sólida são projetadas para se adaptar e resistir ao tempo.

Comentários 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
853
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

Responder ao comentário