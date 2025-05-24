AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Experts
- Dolores Martin Munoz
- Versão: 1.2
- Atualizado: 24 dezembro 2025
- Ativações: 12
SpectraCore Genesis
Criado para o ouro. Preciso em cada detalhe. Atua quando os outros hesitam.
SpectraCore Genesis não é apenas mais um robô de trading.
É um sistema profissional, desenvolvido exclusivamente para operar com XAU/USD (ouro).
Nada de modelos genéricos ou soluções improvisadas — apenas lógica estruturada, controle de risco e execução algorítmica precisa.
Esse sistema não entra por impulso. Ele espera.
E age quando o mercado realmente dá sinal.
Um sinal de trading ao vivo com dados em tempo real e histórico completo de negociações está disponível para visualização no link abaixo:
O que há por trás?
-
Estratégia baseada em lógica de reversão (swing trading) — trabalha com correções e retornos após movimentos de impulso
-
Stop Loss e Take Profit fixos — sem martingale, sem grid, sem médiação de ordens
-
Filtro de sinais em múltiplas camadas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e análise de desvio de volatilidade
-
Entradas calculadas, sem achismo, sempre baseadas em estrutura de mercado
Por que ouro?
XAU/USD é um dos ativos mais voláteis e poderosos do mercado.
Exige precisão, disciplina e execução estratégica.
SpectraCore Genesis foi construído exclusivamente para isso — não é um robô universal, é um sistema focado no comportamento do ouro.
Funciona no gráfico H1, analisando a estrutura e o ritmo do preço para identificar oportunidades reais.
Especificações técnicas
-
Ativo: XAU/USD (ouro)
-
Timeframe: H1
-
Depósito recomendado: a partir de $300
-
Alavancagem: de 1:30 até 1:1000
-
Tipo de estratégia: direcional, sem grid, sem médias
-
Corretoras: compatível com qualquer corretora com execução de mercado
Para quem é?
-
Para traders cansados de robôs agressivos e instáveis
-
Para quem valoriza lógica clara, controle e consistência
-
Para operadores que querem trabalhar com ouro de forma profissional
-
Para quem entende que resultado vem de estratégia, não de promessas
Roteiro de desenvolvimento
-
Suporte para H4 (modo mais posicionado)
-
Painel visual com controle e histórico gráfico
-
Modo de risco agressivo opcional (controle total)
Monitoramento ao vivo e licença
Confira o sinal de trading em tempo real com histórico completo de operações:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
Licenças limitadas disponíveis por apenas 349 USD.
Após atingir o limite, o valor será reajustado para preservar a integridade da estratégia e evitar saturação do mercado.
Considerações finais
SpectraCore Genesis não é fantasia.
Não é demonstração. Não é sorte.
É um sistema objetivo, desenvolvido para um único propósito: operar ouro com inteligência, disciplina e resultado.
Ele não entra no caos. Ele espera, calcula e executa.
Se você acredita que consistência vem da estrutura —
este é o seu Genesis.
Aviso: Resultados passados não garantem desempenho futuro. O mercado é dinâmico e sujeito a mudanças. No entanto, estratégias com lógica sólida são projetadas para se adaptar e resistir ao tempo.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.