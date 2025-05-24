AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Criado para o ouro. Preciso em cada detalhe. Atua quando os outros hesitam.

SpectraCore Genesis não é apenas mais um robô de trading.

É um sistema profissional, desenvolvido exclusivamente para operar com XAU/USD (ouro).

Nada de modelos genéricos ou soluções improvisadas — apenas lógica estruturada, controle de risco e execução algorítmica precisa.

Esse sistema não entra por impulso. Ele espera.

E age quando o mercado realmente dá sinal.

Um sinal de trading ao vivo com dados em tempo real e histórico completo de negociações está disponível para visualização no link abaixo:

https://www.mql5.com/pt/signals/2311320

O que há por trás?

Estratégia baseada em lógica de reversão (swing trading) — trabalha com correções e retornos após movimentos de impulso

Stop Loss e Take Profit fixos — sem martingale, sem grid, sem médiação de ordens

Filtro de sinais em múltiplas camadas — combina indicadores personalizados como RSI, Bandas de Bollinger, Médias Móveis e análise de desvio de volatilidade

Entradas calculadas, sem achismo, sempre baseadas em estrutura de mercado

Por que ouro?

XAU/USD é um dos ativos mais voláteis e poderosos do mercado.

Exige precisão, disciplina e execução estratégica.

SpectraCore Genesis foi construído exclusivamente para isso — não é um robô universal, é um sistema focado no comportamento do ouro.

Funciona no gráfico H1, analisando a estrutura e o ritmo do preço para identificar oportunidades reais.

Especificações técnicas

Ativo: XAU/USD (ouro)

Timeframe: H1

Depósito recomendado: a partir de $300

Alavancagem: de 1:30 até 1:1000

Tipo de estratégia: direcional, sem grid, sem médias

Corretoras: compatível com qualquer corretora com execução de mercado

Para quem é?

Para traders cansados de robôs agressivos e instáveis

Para quem valoriza lógica clara, controle e consistência

Para operadores que querem trabalhar com ouro de forma profissional

Para quem entende que resultado vem de estratégia, não de promessas

Roteiro de desenvolvimento

Suporte para H4 (modo mais posicionado)

Painel visual com controle e histórico gráfico

Modo de risco agressivo opcional (controle total)

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Licenças limitadas disponíveis por apenas 349 USD.

Após atingir o limite, o valor será reajustado para preservar a integridade da estratégia e evitar saturação do mercado.



Considerações finais

SpectraCore Genesis não é fantasia.

Não é demonstração. Não é sorte.

É um sistema objetivo, desenvolvido para um único propósito: operar ouro com inteligência, disciplina e resultado.

Ele não entra no caos. Ele espera, calcula e executa.

Se você acredita que consistência vem da estrutura —

este é o seu Genesis.

Aviso: Resultados passados não garantem desempenho futuro. O mercado é dinâmico e sujeito a mudanças. No entanto, estratégias com lógica sólida são projetadas para se adaptar e resistir ao tempo.