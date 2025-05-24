AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Conçu pour l’or. Affûté pour la précision. Il agit lorsque les autres hésitent.

SpectraCore Genesis n’est pas un Expert Advisor comme les autres.

C’est un système de trading algorithmique de niveau professionnel, développé exclusivement pour le XAU/USD (or).

Pas de stratégies génériques, pas de compromis — uniquement de la structure, du contrôle du risque et une exécution algorithmiquement maîtrisée.

Ce robot ne se précipite pas. Il attend.

Et il intervient avec précision, lorsque le marché lui donne le signal.

Un signal de trading en direct avec toutes les données en temps réel et l’historique complet des transactions est disponible à l’adresse suivante :

https://www.mql5.com/fr/signals/2311320

Ce qui se cache sous le capot

Logique swing de retournement — exploite les phases de correction et les retournements après des impulsions de marché

SL/TP fixes — aucune stratégie martingale, pas de grille, aucun renforcement

Filtrage multicouche des signaux — basé sur des indicateurs personnalisés comme RSI, Bandes de Bollinger, Moyennes Mobiles et détection des écarts de volatilité

Chaque entrée est basée sur une structure logique, jamais sur le hasard ou l’émotion

Pourquoi l’or ?

XAU/USD est l’un des actifs les plus volatils et puissants du marché.

Il exige précision, discipline et stratégie.

SpectraCore Genesis a été conçu spécifiquement pour dominer l’or.

Ce n’est pas un EA « tout-en-un », mais un système ciblé et affiné pour un seul objectif : comprendre et exploiter la dynamique du métal précieux.

Fonctionne sur l’unité de temps H1, en analysant la structure du prix et ses cycles pour déterminer des points d’entrée à haute probabilité.

Spécifications techniques

Actif : XAU/USD (or)

Unité de temps : H1

Capital recommandé : à partir de 300 USD

Effet de levier : de 1:30 à 1:1000

Type de stratégie : directionnelle, sans grille ni renforcement

Compatible avec tous les courtiers à exécution marché

Pour qui est-ce adapté ?

Pour les traders fatigués des EA trop agressifs et instables

Pour ceux qui recherchent clarté, logique et discipline

Pour les traders qui veulent opérer l’or de manière professionnelle

Pour les investisseurs qui privilégient la structure à la spéculation

Feuille de route

Prise en charge de l’unité H4 (trading plus positionnel)

Tableau de bord visuel et journal graphique intégré

Mode « agressif contrôlé » en option (ajustement du risque)

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Un nombre limité de licences est disponible au prix de lancement de 349 USD.

Une fois ce quota atteint, le tarif sera augmenté afin de préserver l’efficacité de la stratégie et d’éviter toute saturation du marché.

Conclusion

SpectraCore Genesis n’est pas une promesse vide ni un outil de démonstration.

C’est un système intelligent, conçu pour une tâche unique : trader l’or avec logique, précision et sang-froid.

Il ne réagit pas dans le chaos — il analyse, attend et exécute.

Et si vous êtes du genre à faire confiance à la stratégie plutôt qu’à la chance,

alors bienvenue dans l’ère Genesis.

Clause de non-responsabilité : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les marchés évoluent constamment. Mais une stratégie bâtie sur une logique solide a toutes les chances de résister à l’épreuve du temps.















