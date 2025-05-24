AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

Conçu pour l’or. Affûté pour la précision. Il agit lorsque les autres hésitent.

SpectraCore Genesis n’est pas un Expert Advisor comme les autres.
C’est un système de trading algorithmique de niveau professionnel, développé exclusivement pour le XAU/USD (or).
Pas de stratégies génériques, pas de compromis — uniquement de la structure, du contrôle du risque et une exécution algorithmiquement maîtrisée.

Ce robot ne se précipite pas. Il attend.
Et il intervient avec précision, lorsque le marché lui donne le signal.

Un signal de trading en direct avec toutes les données en temps réel et l’historique complet des transactions est disponible à l’adresse suivante :

https://www.mql5.com/fr/signals/2311320

Ce qui se cache sous le capot

  • Logique swing de retournement — exploite les phases de correction et les retournements après des impulsions de marché

  • SL/TP fixes — aucune stratégie martingale, pas de grille, aucun renforcement

  • Filtrage multicouche des signaux — basé sur des indicateurs personnalisés comme RSI, Bandes de Bollinger, Moyennes Mobiles et détection des écarts de volatilité

  • Chaque entrée est basée sur une structure logique, jamais sur le hasard ou l’émotion

Pourquoi l’or ?

XAU/USD est l’un des actifs les plus volatils et puissants du marché.
Il exige précision, discipline et stratégie.
SpectraCore Genesis a été conçu spécifiquement pour dominer l’or.
Ce n’est pas un EA « tout-en-un », mais un système ciblé et affiné pour un seul objectif : comprendre et exploiter la dynamique du métal précieux.

Fonctionne sur l’unité de temps H1, en analysant la structure du prix et ses cycles pour déterminer des points d’entrée à haute probabilité.

Spécifications techniques

  • Actif : XAU/USD (or)

  • Unité de temps : H1

  • Capital recommandé : à partir de 300 USD

  • Effet de levier : de 1:30 à 1:1000

  • Type de stratégie : directionnelle, sans grille ni renforcement

  • Compatible avec tous les courtiers à exécution marché

Pour qui est-ce adapté ?

  • Pour les traders fatigués des EA trop agressifs et instables

  • Pour ceux qui recherchent clarté, logique et discipline

  • Pour les traders qui veulent opérer l’or de manière professionnelle

  • Pour les investisseurs qui privilégient la structure à la spéculation

Feuille de route

  • Prise en charge de l’unité H4 (trading plus positionnel)

  • Tableau de bord visuel et journal graphique intégré

  • Mode « agressif contrôlé » en option (ajustement du risque)

    Suivi en temps réel & licences

    Un signal de trading actif est disponible avec toutes les statistiques en temps réel :
    https://www.mql5.com/en/signals/2311320

    Un nombre limité de licences est disponible au prix de lancement de 349 USD.
    Une fois ce quota atteint, le tarif sera augmenté afin de préserver l’efficacité de la stratégie et d’éviter toute saturation du marché.

Salut ! Tu veux recevoir ton cadeau ? Envoie-moi juste un message privé !

Conclusion

SpectraCore Genesis n’est pas une promesse vide ni un outil de démonstration.
C’est un système intelligent, conçu pour une tâche unique : trader l’or avec logique, précision et sang-froid.

Il ne réagit pas dans le chaos — il analyse, attend et exécute.
Et si vous êtes du genre à faire confiance à la stratégie plutôt qu’à la chance,
alors bienvenue dans l’ère Genesis.

Clause de non-responsabilité : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les marchés évoluent constamment. Mais une stratégie bâtie sur une logique solide a toutes les chances de résister à l’épreuve du temps.





Avis 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
848
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

Filtrer:
