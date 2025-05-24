AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Experts
- Dolores Martin Munoz
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 24 12월 2025
- 활성화: 12
SpectraCore Genesis
금을 위해 설계되었다. 정밀함을 위해 다듬어졌다. 다른 이들이 망설일 때 움직인다.
SpectraCore Genesis는 단순한 자동매매 프로그램(EA)이 아닙니다.
이 시스템은 XAU/USD(골드) 전용으로 개발된 전문 알고리즘 트레이딩 도구입니다.
범용적인 전략이나 타협은 없습니다. 오직 구조화된 논리, 리스크 관리, 그리고 정밀한 실행력만이 있습니다.
이 시스템은 성급하게 진입하지 않습니다. 기회를 기다립니다.
그리고 시장이 허락할 때 정확히 실행합니다.
실시간 데이터와 전체 거래 내역이 포함된 라이브 트레이딩 시그널은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다:
핵심 기능
-
스윙 기반의 반전 전략 — 시장의 주요 반전 구간과 조정을 포착하여 진입
-
고정된 손절/익절 설정 — 마틴게일, 그리드, 추가매수 전략은 사용하지 않습니다
-
다단계 신호 필터링 — RSI, 볼린저 밴드, 이동평균선, 변동성 편차 분석 등 커스텀 인디케이터 사용
-
매매는 감이 아닌 구조화된 시장 패턴과 확률 기반 논리에 따라 진행됩니다
왜 골드인가?
**XAU/USD(골드)**는 시장에서 가장 변동성이 크고 강력한 자산 중 하나입니다.
따라서 이 자산을 다루기 위해서는 정밀한 설계, 규율, 그리고 전략적 사고가 필수입니다.
SpectraCore Genesis는 바로 이 골드의 특성을 고려해 오직 금 거래를 위해 만들어졌습니다.
1시간(H1) 차트에서 작동하며, 가격 구조와 리듬을 분석하여 고확률 매매 기회를 포착합니다.
기술 사양
-
종목: XAU/USD (골드)
-
차트 주기: H1
-
권장 최소 자금: $300 이상
-
레버리지: 1:30 ~ 1:1000
-
전략 유형: 트렌드 추종 / 그리드 및 추가매수 없음
-
브로커 조건: 마켓 실행 지원 브로커와 호환
이런 트레이더에게 적합합니다
-
공격적이고 불안정한 EA에 지친 트레이더
-
논리, 투명성, 규율을 중시하는 사용자
-
골드를 전문적으로 운영하고 싶은 트레이더
-
결과보다 구조와 안정성을 우선시하는 분들
향후 개발 로드맵
-
H4 타임프레임 지원 (포지션 트레이딩용)
-
시각적 패널 및 차트 내 매매 로그 시각화
-
선택 가능한 고위험 모드 (컨트롤 가능한 추가 진입)
실시간 시그널 & 라이선스 안내
SpectraCore Genesis는 실시간 시그널 모니터링을 지원합니다.
매매 이력과 통계를 직접 확인할 수 있습니다:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
초기 출시 가격은 349달러이며, 라이선스 수량은 제한되어 있습니다.
한정 수량 소진 후 가격은 상승할 예정입니다. 이는 전략 보호 및 과도한 확산 방지를 위한 조치입니다.
안녕! 선물 받고 싶어? 그냥 나에게 개인 메시지 보내줘!
결론
SpectraCore Genesis는 환상도, 실험도 아닙니다.
하나의 목적을 위해 설계된 정밀한 자동 매매 시스템입니다.
그 목적은 오직 하나: 논리와 규율로 금을 정복하는 것.
이 시스템은 추측으로 움직이지 않습니다.
기회를 계산하고, 정확히 실행합니다.
당신이 운이 아닌 전략을 믿는다면,
SpectraCore Genesis는 준비되어 있습니다.
※ 과거의 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시장은 항상 변화하며, 모든 전략은 적응력을 요구합니다. 그러나 견고한 논리를 기반으로 한 시스템은 오랜 시간 동안 살아남을 수 있습니다.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.