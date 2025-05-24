AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

금을 위해 설계되었다. 정밀함을 위해 다듬어졌다. 다른 이들이 망설일 때 움직인다.

SpectraCore Genesis는 단순한 자동매매 프로그램(EA)이 아닙니다.

이 시스템은 XAU/USD(골드) 전용으로 개발된 전문 알고리즘 트레이딩 도구입니다.

범용적인 전략이나 타협은 없습니다. 오직 구조화된 논리, 리스크 관리, 그리고 정밀한 실행력만이 있습니다.

이 시스템은 성급하게 진입하지 않습니다. 기회를 기다립니다.

그리고 시장이 허락할 때 정확히 실행합니다.

실시간 데이터와 전체 거래 내역이 포함된 라이브 트레이딩 시그널은 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다:

핵심 기능

스윙 기반의 반전 전략 — 시장의 주요 반전 구간과 조정을 포착하여 진입

고정된 손절/익절 설정 — 마틴게일, 그리드, 추가매수 전략은 사용하지 않습니다

다단계 신호 필터링 — RSI, 볼린저 밴드, 이동평균선, 변동성 편차 분석 등 커스텀 인디케이터 사용

매매는 감이 아닌 구조화된 시장 패턴과 확률 기반 논리에 따라 진행됩니다

왜 골드인가?

**XAU/USD(골드)**는 시장에서 가장 변동성이 크고 강력한 자산 중 하나입니다.

따라서 이 자산을 다루기 위해서는 정밀한 설계, 규율, 그리고 전략적 사고가 필수입니다.

SpectraCore Genesis는 바로 이 골드의 특성을 고려해 오직 금 거래를 위해 만들어졌습니다.

1시간(H1) 차트에서 작동하며, 가격 구조와 리듬을 분석하여 고확률 매매 기회를 포착합니다.

기술 사양

종목: XAU/USD (골드)

차트 주기: H1

권장 최소 자금: $300 이상

레버리지: 1:30 ~ 1:1000

전략 유형: 트렌드 추종 / 그리드 및 추가매수 없음

브로커 조건: 마켓 실행 지원 브로커와 호환

이런 트레이더에게 적합합니다

공격적이고 불안정한 EA에 지친 트레이더

논리, 투명성, 규율 을 중시하는 사용자

골드를 전문적으로 운영하고 싶은 트레이더

결과보다 구조와 안정성을 우선시하는 분들

향후 개발 로드맵

H4 타임프레임 지원 (포지션 트레이딩용)

시각적 패널 및 차트 내 매매 로그 시각화

선택 가능한 고위험 모드 (컨트롤 가능한 추가 진입)

실시간 시그널 & 라이선스 안내 SpectraCore Genesis는 실시간 시그널 모니터링을 지원합니다.

매매 이력과 통계를 직접 확인할 수 있습니다:

한정 수량 소진 후 가격은 상승할 예정입니다. 이는 전략 보호 및 과도한 확산 방지를 위한 조치입니다.



결론

SpectraCore Genesis는 환상도, 실험도 아닙니다.

하나의 목적을 위해 설계된 정밀한 자동 매매 시스템입니다.

그 목적은 오직 하나: 논리와 규율로 금을 정복하는 것.

이 시스템은 추측으로 움직이지 않습니다.

기회를 계산하고, 정확히 실행합니다.

당신이 운이 아닌 전략을 믿는다면,

SpectraCore Genesis는 준비되어 있습니다.

※ 과거의 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시장은 항상 변화하며, 모든 전략은 적응력을 요구합니다. 그러나 견고한 논리를 기반으로 한 시스템은 오랜 시간 동안 살아남을 수 있습니다.