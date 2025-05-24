AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Progettato per l’oro. Raffinato per la precisione. Entra quando gli altri esitano.

SpectraCore Genesis non è un Expert Advisor qualunque.

È un sistema di trading algoritmico professionale, sviluppato esclusivamente per XAU/USD (oro).

Niente strategie generiche, niente compromessi — solo logica strutturata, controllo del rischio ed esecuzione precisa.

Questo EA non si lancia sul mercato d’impulso. Aspetta.

E colpisce quando il mercato lo permette.

Cosa c’è sotto il cofano

Logica swing di inversione — sfrutta fasi di ritracciamento e ritorni verso la media dopo movimenti impulsivi

Stop Loss e Take Profit fissi — nessun martingala, nessun grid, nessun averaging

Filtraggio multilivello dei segnali — grazie a indicatori personalizzati come RSI, Bande di Bollinger, Medie Mobili e moduli di deviazione della volatilità

Ogni operazione si basa su struttura e conferme, mai su congetture

Perché l’oro?

XAU/USD è uno degli strumenti più volatili e potenti sul mercato.

Richiede precisione, disciplina ed esecuzione strategica.

SpectraCore Genesis è stato progettato appositamente per affrontare l’oro.

Opera sul timeframe H1, analizzando struttura e ritmo del prezzo per individuare opportunità ad alta probabilità.

Specifiche tecniche

Strumento: XAU/USD (oro)

Timeframe: H1

Deposito consigliato: minimo 300 USD

Leva supportata: da 1:30 a 1:1000

Tipo di strategia: direzionale, senza griglie o medie

Compatibilità: qualsiasi broker con esecuzione di mercato

A chi è destinato?

A chi è stanco di sistemi aggressivi e instabili

A chi cerca logica chiara, disciplina e trasparenza

A chi vuole operare sull’oro con un approccio professionale

A chi dà valore alla struttura più che alla speranza

Sviluppi futuri

Supporto per timeframe H4 (modalità più posizionale)

Dashboard visiva e log delle operazioni direttamente sul grafico

Modalità di rischio avanzata opzionale (scalabilità controllata)

Conclusione

SpectraCore Genesis non è un’illusione, né una demo.

È un sistema strategico progettato con un solo obiettivo: dominare l’oro con intelligenza e controllo.

Non spara nel caos — analizza, aspetta e agisce.

Se credi nella struttura più che nella fortuna,

sei pronto per Genesis.

Avviso legale: le performance passate non garantiscono risultati futuri. I mercati sono dinamici e imprevedibili. Tuttavia, una strategia costruita su basi solide ha tutte le carte per resistere nel tempo.