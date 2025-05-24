AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

Progettato per l’oro. Raffinato per la precisione. Entra quando gli altri esitano.

SpectraCore Genesis non è un Expert Advisor qualunque.
È un sistema di trading algoritmico professionale, sviluppato esclusivamente per XAU/USD (oro).
Niente strategie generiche, niente compromessi — solo logica strutturata, controllo del rischio ed esecuzione precisa.

Questo EA non si lancia sul mercato d’impulso. Aspetta.
E colpisce quando il mercato lo permette.

Un segnale di trading live con tutti i dati in tempo reale e la cronologia completa delle operazioni è disponibile al seguente link:

https://www.mql5.com/it/signals/2311320

Cosa c’è sotto il cofano

  • Logica swing di inversione — sfrutta fasi di ritracciamento e ritorni verso la media dopo movimenti impulsivi

  • Stop Loss e Take Profit fissi — nessun martingala, nessun grid, nessun averaging

  • Filtraggio multilivello dei segnali — grazie a indicatori personalizzati come RSI, Bande di Bollinger, Medie Mobili e moduli di deviazione della volatilità

  • Ogni operazione si basa su struttura e conferme, mai su congetture

Perché l’oro?

XAU/USD è uno degli strumenti più volatili e potenti sul mercato.
Richiede precisione, disciplina ed esecuzione strategica.
SpectraCore Genesis è stato progettato appositamente per affrontare l’oro.

Opera sul timeframe H1, analizzando struttura e ritmo del prezzo per individuare opportunità ad alta probabilità.

Specifiche tecniche

  • Strumento: XAU/USD (oro)

  • Timeframe: H1

  • Deposito consigliato: minimo 300 USD

  • Leva supportata: da 1:30 a 1:1000

  • Tipo di strategia: direzionale, senza griglie o medie

  • Compatibilità: qualsiasi broker con esecuzione di mercato

A chi è destinato?

  • A chi è stanco di sistemi aggressivi e instabili

  • A chi cerca logica chiara, disciplina e trasparenza

  • A chi vuole operare sull’oro con un approccio professionale

  • A chi dà valore alla struttura più che alla speranza

Sviluppi futuri

  • Supporto per timeframe H4 (modalità più posizionale)

  • Dashboard visiva e log delle operazioni direttamente sul grafico

  • Modalità di rischio avanzata opzionale (scalabilità controllata)

Monitoraggio in tempo reale e licenze

Il segnale di trading è disponibile con dati completi in tempo reale:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

Solo un numero limitato di licenze è disponibile al prezzo di lancio di 349 USD.
Una volta raggiunta la soglia, il prezzo verrà aumentato per proteggere la strategia ed evitare saturazione del mercato.



Conclusione

SpectraCore Genesis non è un’illusione, né una demo.
È un sistema strategico progettato con un solo obiettivo: dominare l’oro con intelligenza e controllo.

Non spara nel caos — analizza, aspetta e agisce.
Se credi nella struttura più che nella fortuna,
sei pronto per Genesis.

Avviso legale: le performance passate non garantiscono risultati futuri. I mercati sono dinamici e imprevedibili. Tuttavia, una strategia costruita su basi solide ha tutte le carte per resistere nel tempo.

Recensioni 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
848
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

