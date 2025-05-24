AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Создан для золота. Точен в каждой детали. Работает, когда другие гадают.

SpectraCore Genesis — это не просто ещё один советник.

Это профессиональный торговый инструмент, разработанный исключительно для работы с XAU/USD.

Без универсальных схем, без компромиссов — только расчёт, структура и алгоритмическая точность.

Он не торопится в рынок. Он ждёт.

И действует тогда, когда большинство сомневается.

Торговый сигнал в реальном времени с полной статистикой и историей сделок доступен для просмотра по ссылке:

https://www.mql5.com/ru/signals/2311320

Что внутри

Разворотная логика swing-типа — работает на откатах и фазах возврата к балансу после ключевых рыночных импульсов

Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit — никаких мартингейлов, догонов или усреднений

Многоуровневая фильтрация сигналов — комбинация кастомизированных индикаторов RSI, Bollinger Bands, MA и адаптивных волатильностных фильтров

Полный контроль риска и прозрачная логика входов — без догадок, без хаоса, только подтверждённые паттерны

Почему золото

XAU/USD — это один из самых сложных и мощных инструментов рынка.

Он требует точной настройки, адаптивного мышления и строгости исполнения.

SpectraCore Genesis создан именно под это — он не универсален, он специализирован.

Советник анализирует поведение золота на H1 и принимает решения исходя из логики, а не шума.

Технический профиль

Актив: XAU/USD

Таймфрейм: H1

Рекомендуемый депозит: от $300

Плечо: от 1:30 до 1:1000

Тип стратегии: направленная, без сеток и усреднений

Брокеры: любые с рыночным исполнением

Для кого

Для тех, кто устал от агрессивных и нестабильных советников

Для трейдеров, ценящих чёткую, прозрачную логику

Для тех, кто хочет работать с золотом профессионально

Для тех, кто предпочитает дисциплину, а не догадки

План развития

Добавление режима H4

Визуальная панель управления и графический лог сделок

Расширенные режимы с опциональной агрессией и контролируемыми догонами

Живой мониторинг и лицензия Актуальный торговый сигнал доступен для просмотра в режиме реального времени:

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Доступно ограниченное количество копий по стартовой цене 349 USD.

После достижения лимита цена будет повышена для сохранения эффективности стратегии и ограничения рыночной нагрузки. Привет! Хочешь получить подарок? Просто напиши мне в личные сообщения!



Заключение

SpectraCore Genesis — это не фантазия и не демонстрационная модель.

Это точный, дисциплинированный инструмент, собранный для конкретной задачи — работать с золотом.

Он не выстреливает в пустоту. Он стреляет в цель.

Если вы ищете стратегию, построенную на здравом расчёте и структурной логике —

вам стоит познакомиться с Genesis.

Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Рынок изменчив, торговые условия могут меняться. Однако стабильная логика и точный подход — это то, что выдерживает проверку временем.