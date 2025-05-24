AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

Создан для золота. Точен в каждой детали. Работает, когда другие гадают.

SpectraCore Genesis — это не просто ещё один советник.
Это профессиональный торговый инструмент, разработанный исключительно для работы с XAU/USD.
Без универсальных схем, без компромиссов — только расчёт, структура и алгоритмическая точность.

Он не торопится в рынок. Он ждёт.
И действует тогда, когда большинство сомневается.

Торговый сигнал в реальном времени с полной статистикой и историей сделок доступен для просмотра по ссылке:

https://www.mql5.com/ru/signals/2311320

Что внутри

  • Разворотная логика swing-типа — работает на откатах и фазах возврата к балансу после ключевых рыночных импульсов

  • Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit — никаких мартингейлов, догонов или усреднений

  • Многоуровневая фильтрация сигналов — комбинация кастомизированных индикаторов RSI, Bollinger Bands, MA и адаптивных волатильностных фильтров

  • Полный контроль риска и прозрачная логика входов — без догадок, без хаоса, только подтверждённые паттерны

Почему золото

XAU/USD — это один из самых сложных и мощных инструментов рынка.
Он требует точной настройки, адаптивного мышления и строгости исполнения.
SpectraCore Genesis создан именно под это — он не универсален, он специализирован.

Советник анализирует поведение золота на H1 и принимает решения исходя из логики, а не шума.

Технический профиль

  • Актив: XAU/USD

  • Таймфрейм: H1

  • Рекомендуемый депозит: от $300

  • Плечо: от 1:30 до 1:1000

  • Тип стратегии: направленная, без сеток и усреднений

  • Брокеры: любые с рыночным исполнением

Для кого

  • Для тех, кто устал от агрессивных и нестабильных советников

  • Для трейдеров, ценящих чёткую, прозрачную логику

  • Для тех, кто хочет работать с золотом профессионально

  • Для тех, кто предпочитает дисциплину, а не догадки

План развития

  • Добавление режима H4

  • Визуальная панель управления и графический лог сделок

  • Расширенные режимы с опциональной агрессией и контролируемыми догонами

Живой мониторинг и лицензия

Актуальный торговый сигнал доступен для просмотра в режиме реального времени:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

Доступно ограниченное количество копий по стартовой цене 349 USD.
После достижения лимита цена будет повышена для сохранения эффективности стратегии и ограничения рыночной нагрузки.

Заключение

SpectraCore Genesis — это не фантазия и не демонстрационная модель.
Это точный, дисциплинированный инструмент, собранный для конкретной задачи — работать с золотом.
Он не выстреливает в пустоту. Он стреляет в цель.

Если вы ищете стратегию, построенную на здравом расчёте и структурной логике —
вам стоит познакомиться с Genesis.

Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Рынок изменчив, торговые условия могут меняться. Однако стабильная логика и точный подход — это то, что выдерживает проверку временем.

Отзывы 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
853
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

