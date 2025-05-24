AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Эксперты
- Dolores Martin Munoz
- Версия: 1.2
- Обновлено: 24 декабря 2025
- Активации: 12
SpectraCore Genesis
Создан для золота. Точен в каждой детали. Работает, когда другие гадают.
SpectraCore Genesis — это не просто ещё один советник.
Это профессиональный торговый инструмент, разработанный исключительно для работы с XAU/USD.
Без универсальных схем, без компромиссов — только расчёт, структура и алгоритмическая точность.
Он не торопится в рынок. Он ждёт.
И действует тогда, когда большинство сомневается.
Торговый сигнал в реальном времени с полной статистикой и историей сделок доступен для просмотра по ссылке:
Что внутри
-
Разворотная логика swing-типа — работает на откатах и фазах возврата к балансу после ключевых рыночных импульсов
-
Фиксированные уровни Stop Loss и Take Profit — никаких мартингейлов, догонов или усреднений
-
Многоуровневая фильтрация сигналов — комбинация кастомизированных индикаторов RSI, Bollinger Bands, MA и адаптивных волатильностных фильтров
-
Полный контроль риска и прозрачная логика входов — без догадок, без хаоса, только подтверждённые паттерны
Почему золото
XAU/USD — это один из самых сложных и мощных инструментов рынка.
Он требует точной настройки, адаптивного мышления и строгости исполнения.
SpectraCore Genesis создан именно под это — он не универсален, он специализирован.
Советник анализирует поведение золота на H1 и принимает решения исходя из логики, а не шума.
Технический профиль
-
Актив: XAU/USD
-
Таймфрейм: H1
-
Рекомендуемый депозит: от $300
-
Плечо: от 1:30 до 1:1000
-
Тип стратегии: направленная, без сеток и усреднений
-
Брокеры: любые с рыночным исполнением
Для кого
-
Для тех, кто устал от агрессивных и нестабильных советников
-
Для трейдеров, ценящих чёткую, прозрачную логику
-
Для тех, кто хочет работать с золотом профессионально
-
Для тех, кто предпочитает дисциплину, а не догадки
План развития
-
Добавление режима H4
-
Визуальная панель управления и графический лог сделок
-
Расширенные режимы с опциональной агрессией и контролируемыми догонами
Живой мониторинг и лицензия
Актуальный торговый сигнал доступен для просмотра в режиме реального времени:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
Доступно ограниченное количество копий по стартовой цене 349 USD.
После достижения лимита цена будет повышена для сохранения эффективности стратегии и ограничения рыночной нагрузки.
Заключение
SpectraCore Genesis — это не фантазия и не демонстрационная модель.
Это точный, дисциплинированный инструмент, собранный для конкретной задачи — работать с золотом.
Он не выстреливает в пустоту. Он стреляет в цель.
Если вы ищете стратегию, построенную на здравом расчёте и структурной логике —
вам стоит познакомиться с Genesis.
Прошлые результаты не являются гарантией будущей доходности. Рынок изменчив, торговые условия могут меняться. Однако стабильная логика и точный подход — это то, что выдерживает проверку временем.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.