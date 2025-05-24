SpectraCore Genesis

ゴールドのために設計された。精密に構築された。迷いがあるときに動く。

SpectraCore Genesis は、ただのEA（エキスパートアドバイザー）ではありません。

これは、**XAU/USD（ゴールド）**専用に設計された、プロフェッショナルなトレーディングシステムです。

一般的なテンプレートや安易なロジックは一切使っていません。構造化されたロジック、リスク管理、そして精密なアルゴリズム実行が核となっています。

市場に飛び込むのではなく、「待つ」ことができる。

そして、真に意味のあるタイミングで動くのです。

特徴と内部構造

スイング・トレーディングに基づくリバーサルロジック

固定されたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP） — マーチンゲール、グリッド、ナンピン一切なし

複数のフィルターレイヤー — RSI、ボリンジャーバンド、移動平均線、ボラティリティ偏差のカスタムアルゴリズムを組み込み

推測ではなく、明確なパターンとマーケット構造に基づくエントリー

なぜゴールド（XAU/USD）なのか？

XAU/USD は、最もボラティリティが高く、かつパワフルな資産のひとつです。

それゆえに、精密さ、規律、戦略的な実行が求められます。

SpectraCore Genesis は、まさにこのゴールド専用に開発されました。

時間足はH1を採用し、価格の構造とリズムを分析して最適なトレードポイントを見極めます。

技術仕様

通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）

時間足：H1

推奨最低入金額：$300～

レバレッジ対応：1:30 ～ 1:1000

ストラテジータイプ：トレンドフォロー型、グリッド・ナンピンなし

対応ブローカー：マーケット実行のある全てのブローカーに対応

このEAが適している方

攻撃的すぎるEAに疲れてしまった方

明確で透明なロジック、しっかりとしたリスク管理を求める方

ゴールドを本気で運用したい方

一時的な結果ではなく、構造と安定性を重視する方

今後の開発ロードマップ

H4時間足への対応追加（ポジショントレード向け）

グラフィックパネルとトレード履歴の視覚化機能

コントロールされたリスク強化モード（オプション）

結論

SpectraCore Genesis は空想や実験的なツールではありません。

これは、ひとつの目的のために設計されたトレーディングシステムです。

それは、ゴールドを、論理と規律で制すること。

混乱に飛び込むのではなく、冷静に、狙い、撃つ。

もしあなたが「運」ではなく「構造」を信じるなら、

Genesis の名にふさわしい準備が整っています。

※過去の成績は将来の収益を保証するものではありません。市場は常に変化しており、どの戦略にも適応と判断が求められます。ただし、堅牢なロジックは、時を超えて機能し続けます。