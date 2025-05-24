AI SpectraCore Genesis EA MT5
- エキスパート
- Dolores Martin Munoz
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 24 12月 2025
- アクティベーション: 12
SpectraCore Genesis
ゴールドのために設計された。精密に構築された。迷いがあるときに動く。
SpectraCore Genesis は、ただのEA（エキスパートアドバイザー）ではありません。
これは、**XAU/USD（ゴールド）**専用に設計された、プロフェッショナルなトレーディングシステムです。
一般的なテンプレートや安易なロジックは一切使っていません。構造化されたロジック、リスク管理、そして精密なアルゴリズム実行が核となっています。
市場に飛び込むのではなく、「待つ」ことができる。
そして、真に意味のあるタイミングで動くのです。
リアルタイムのデータと完全な取引履歴を含むライブトレーディングシグナルは、以下のリンクからご覧いただけます：
特徴と内部構造
-
スイング・トレーディングに基づくリバーサルロジック
-
固定されたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP） — マーチンゲール、グリッド、ナンピン一切なし
-
複数のフィルターレイヤー — RSI、ボリンジャーバンド、移動平均線、ボラティリティ偏差のカスタムアルゴリズムを組み込み
-
推測ではなく、明確なパターンとマーケット構造に基づくエントリー
なぜゴールド（XAU/USD）なのか？
XAU/USD は、最もボラティリティが高く、かつパワフルな資産のひとつです。
それゆえに、精密さ、規律、戦略的な実行が求められます。
SpectraCore Genesis は、まさにこのゴールド専用に開発されました。
時間足はH1を採用し、価格の構造とリズムを分析して最適なトレードポイントを見極めます。
技術仕様
-
通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）
-
時間足：H1
-
推奨最低入金額：$300～
-
レバレッジ対応：1:30 ～ 1:1000
-
ストラテジータイプ：トレンドフォロー型、グリッド・ナンピンなし
-
対応ブローカー：マーケット実行のある全てのブローカーに対応
このEAが適している方
-
攻撃的すぎるEAに疲れてしまった方
-
明確で透明なロジック、しっかりとしたリスク管理を求める方
-
ゴールドを本気で運用したい方
-
一時的な結果ではなく、構造と安定性を重視する方
今後の開発ロードマップ
-
H4時間足への対応追加（ポジショントレード向け）
-
グラフィックパネルとトレード履歴の視覚化機能
-
コントロールされたリスク強化モード（オプション）
ライブモニタリングとライセンスについて
リアルタイムの取引履歴・統計が確認できるシグナルはこちら：
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
現在、ライセンスは限定数のみ349ドルで提供中。
上限に達し次第、価格は引き上げられます。戦略の保護と市場への過度な影響を防ぐためです。
結論
SpectraCore Genesis は空想や実験的なツールではありません。
これは、ひとつの目的のために設計されたトレーディングシステムです。
それは、ゴールドを、論理と規律で制すること。
混乱に飛び込むのではなく、冷静に、狙い、撃つ。
もしあなたが「運」ではなく「構造」を信じるなら、
Genesis の名にふさわしい準備が整っています。
※過去の成績は将来の収益を保証するものではありません。市場は常に変化しており、どの戦略にも適応と判断が求められます。ただし、堅牢なロジックは、時を超えて機能し続けます。
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.