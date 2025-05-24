AI SpectraCore Genesis EA MT5

4.5

SpectraCore Genesis

ゴールドのために設計された。精密に構築された。迷いがあるときに動く。

SpectraCore Genesis は、ただのEA（エキスパートアドバイザー）ではありません。
これは、**XAU/USD（ゴールド）**専用に設計された、プロフェッショナルなトレーディングシステムです。
一般的なテンプレートや安易なロジックは一切使っていません。構造化されたロジック、リスク管理、そして精密なアルゴリズム実行が核となっています。

市場に飛び込むのではなく、「待つ」ことができる。
そして、真に意味のあるタイミングで動くのです。

リアルタイムのデータと完全な取引履歴を含むライブトレーディングシグナルは、以下のリンクからご覧いただけます：

https://www.mql5.com/ja/signals/2311320

特徴と内部構造

  • スイング・トレーディングに基づくリバーサルロジック

  • 固定されたストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP） — マーチンゲール、グリッド、ナンピン一切なし

  • 複数のフィルターレイヤー — RSI、ボリンジャーバンド、移動平均線、ボラティリティ偏差のカスタムアルゴリズムを組み込み

  • 推測ではなく、明確なパターンとマーケット構造に基づくエントリー

なぜゴールド（XAU/USD）なのか？

XAU/USD は、最もボラティリティが高く、かつパワフルな資産のひとつです。
それゆえに、精密さ、規律、戦略的な実行が求められます。
SpectraCore Genesis は、まさにこのゴールド専用に開発されました。

時間足はH1を採用し、価格の構造とリズムを分析して最適なトレードポイントを見極めます。

技術仕様

  • 通貨ペア：XAU/USD（ゴールド）

  • 時間足：H1

  • 推奨最低入金額：$300～

  • レバレッジ対応：1:30 ～ 1:1000

  • ストラテジータイプ：トレンドフォロー型、グリッド・ナンピンなし

  • 対応ブローカー：マーケット実行のある全てのブローカーに対応

このEAが適している方

  • 攻撃的すぎるEAに疲れてしまった方

  • 明確で透明なロジック、しっかりとしたリスク管理を求める方

  • ゴールドを本気で運用したい方

  • 一時的な結果ではなく、構造と安定性を重視する方

今後の開発ロードマップ

  • H4時間足への対応追加（ポジショントレード向け）

  • グラフィックパネルとトレード履歴の視覚化機能

  • コントロールされたリスク強化モード（オプション）

ライブモニタリングとライセンスについて

リアルタイムの取引履歴・統計が確認できるシグナルはこちら：
https://www.mql5.com/en/signals/2311320

現在、ライセンスは限定数のみ349ドルで提供中。
上限に達し次第、価格は引き上げられます。戦略の保護と市場への過度な影響を防ぐためです。

ねえ！プレゼントが欲しい？まずは気軽にメッセージしてね！

結論

SpectraCore Genesis は空想や実験的なツールではありません。
これは、ひとつの目的のために設計されたトレーディングシステムです。
それは、ゴールドを、論理と規律で制すること。

混乱に飛び込むのではなく、冷静に、狙い、撃つ。
もしあなたが「運」ではなく「構造」を信じるなら、
Genesis の名にふさわしい準備が整っています。

※過去の成績は将来の収益を保証するものではありません。市場は常に変化しており、どの戦略にも適応と判断が求められます。ただし、堅牢なロジックは、時を超えて機能し続けます。

レビュー 4
Alex Quino
373
Alex Quino 2025.08.12 13:06 
 

This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.

liu000202
853
liu000202 2025.06.23 10:35 
 

he accuracy is good, but there are a few fewer orders

Ralphor
506
Ralphor 2025.06.17 18:28 
 

For over a week it's giving good results, trading a bit less than in backtest, but still it's looking promising ! The customer service is next to none, the author is very kind and helpful !!!

フィルタ:
