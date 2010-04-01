Aurora Scalper Trade
- Experts
- Felipe Jose Costa Pereira
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Aurora Scalper Trade è un sistema di griglia avanzato che opera su conti reali da anni. A differenza della maggior parte dei sistemi progettati per adattarsi ai dati storici, questo sistema è stato sviluppato per sfruttare le inefficienze reali del mercato. Non si tratta quindi di un semplice sistema di “tentativi e errori” che sopravvive solo grazie alla griglia, ma di una strategia che utilizza le vere dinamiche del mercato per generare profitti costanti.
Coppie di valute supportate: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Timeframe consigliato: M15
Funzionalità
-
Configurazione con un solo grafico: è sufficiente un solo grafico per operare tutte le coppie
-
Supporto multivaluta
-
Performance solide in backtest e in tempo reale
-
Non è necessario regolare il GMT
-
Estremamente facile da usare: bastano tre righe di istruzioni
-
Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità sul mercato
Installazione
-
L’EA va collegato a un solo grafico M15, preferibilmente AUDCAD
-
Se il broker utilizza un suffisso (es. AUDCAD.a), è necessario aggiornare i nomi nel parametro Symbol
-
Usa solo le coppie consigliate. Non sono necessari file .set, tutte le impostazioni sono integrate
-
Consenti l’accesso ai seguenti siti per abilitare il filtro delle notizie e la rilevazione del tempo:
Requisiti
-
L’EA non è sensibile a spread e slippage, ma si consiglia l’uso di un buon broker ECN
-
Deve funzionare in modo continuativo su VPS
-
Con leva 1:30, si consiglia un rischio basso per conti inferiori a $3.000
-
Con leva 1:100, è possibile usare rischio significativo su conti da $1.000 in su
Impostazioni di gestione del rischio (MM)
-
Allow Opening a new Grid: abilita/disabilita l'apertura di nuove griglie (non influisce su quelle già aperte)
-
Lot-sizing Method: scegli il metodo di calcolo dei lotti in base al rischio:
-
Fixed Lots: usa il valore fisso del parametro “Fixed Lot”
-
Dynamic Lots: usa il parametro “Dynamic Lot”
-
Deposit Load %: calcola il lotto in base a una % del capitale
-
Presets: 4 profili di rischio predefiniti
-
-
Fixed Lot: lotto fisso per l’operazione iniziale
-
Dynamic Lot (Balance/Equity based): capitale per 0,01 lotti
-
Deposit Load %: % del deposito da usare per l’operazione iniziale
-
Maximum Lot: lotto massimo consentito
-
Maximum Spread (in pips): spread massimo
-
Maximum Slippage: slippage massimo (per conti non ECN)
-
Maximum Symbols at a time: massimo numero di coppie aperte contemporaneamente
-
Allow Hedging: consente posizioni in direzioni opposte sulla stessa coppia
-
Allow Trading on Holidays: abilita/disabilita operazioni a Natale e Capodanno
-
Allow to Buy/Sell: abilita/disabilita operazioni di acquisto/vendita
-
Maximum Drawdown Percent: se il drawdown supera la % impostata, le posizioni vengono chiuse
Strategia
-
Symbols: lista delle coppie separate da virgole (lascia vuoto per usare i valori di default)
-
Bollinger Bands Period: periodo per le bande di Bollinger
-
RSI Period: periodo RSI per filtrare trade a basso potenziale
-
Maximum RSI Value: valore massimo per il filtro RSI
-
TakeProfit for Initial Trade (in pips): take profit per il primo trade
-
TakeProfit for Grid (in pips): take profit della griglia. Se è 0, viene calcolato in base al profitto monetario
-
StopLoss for Grid (in pips): stop loss per la griglia (default: 1000 pips)
-
Hide StopLoss: nasconde o meno lo stop loss
Impostazioni della griglia
-
Trade Distance: distanza minima (in pips) tra le operazioni in griglia
-
Smart Distance: regola automaticamente la distanza in base alla volatilità del mercato
-
2nd Trade Multiplier: moltiplicatore per il secondo trade
-
3rd–5th Trade Multiplier: moltiplicatore per i trade dal 3° al 5°
-
6th+ Trade Multiplier: moltiplicatore dal 6° trade in poi
-
Maximum Trades: numero massimo di operazioni in griglia
Altro
-
Trade Comment: commento visibile sugli ordini
-
UID (0...9): ID unico per l’istanza dell’EA
-
ShowPanel: abilita/disabilita il pannello informativo