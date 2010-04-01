Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade è un sistema di griglia avanzato che opera su conti reali da anni. A differenza della maggior parte dei sistemi progettati per adattarsi ai dati storici, questo sistema è stato sviluppato per sfruttare le inefficienze reali del mercato. Non si tratta quindi di un semplice sistema di “tentativi e errori” che sopravvive solo grazie alla griglia, ma di una strategia che utilizza le vere dinamiche del mercato per generare profitti costanti.

Coppie di valute supportate: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Timeframe consigliato: M15

Funzionalità

  • Configurazione con un solo grafico: è sufficiente un solo grafico per operare tutte le coppie

  • Supporto multivaluta

  • Performance solide in backtest e in tempo reale

  • Non è necessario regolare il GMT

  • Estremamente facile da usare: bastano tre righe di istruzioni

  • Molto più economico rispetto alle alternative di alta qualità sul mercato

Installazione

Requisiti

  • L’EA non è sensibile a spread e slippage, ma si consiglia l’uso di un buon broker ECN

  • Deve funzionare in modo continuativo su VPS

  • Con leva 1:30, si consiglia un rischio basso per conti inferiori a $3.000

  • Con leva 1:100, è possibile usare rischio significativo su conti da $1.000 in su

Impostazioni di gestione del rischio (MM)

  • Allow Opening a new Grid: abilita/disabilita l'apertura di nuove griglie (non influisce su quelle già aperte)

  • Lot-sizing Method: scegli il metodo di calcolo dei lotti in base al rischio:

    • Fixed Lots: usa il valore fisso del parametro “Fixed Lot”

    • Dynamic Lots: usa il parametro “Dynamic Lot”

    • Deposit Load %: calcola il lotto in base a una % del capitale

    • Presets: 4 profili di rischio predefiniti

  • Fixed Lot: lotto fisso per l’operazione iniziale

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based): capitale per 0,01 lotti

  • Deposit Load %: % del deposito da usare per l’operazione iniziale

  • Maximum Lot: lotto massimo consentito

  • Maximum Spread (in pips): spread massimo

  • Maximum Slippage: slippage massimo (per conti non ECN)

  • Maximum Symbols at a time: massimo numero di coppie aperte contemporaneamente

  • Allow Hedging: consente posizioni in direzioni opposte sulla stessa coppia

  • Allow Trading on Holidays: abilita/disabilita operazioni a Natale e Capodanno

  • Allow to Buy/Sell: abilita/disabilita operazioni di acquisto/vendita

  • Maximum Drawdown Percent: se il drawdown supera la % impostata, le posizioni vengono chiuse

Strategia

  • Symbols: lista delle coppie separate da virgole (lascia vuoto per usare i valori di default)

  • Bollinger Bands Period: periodo per le bande di Bollinger

  • RSI Period: periodo RSI per filtrare trade a basso potenziale

  • Maximum RSI Value: valore massimo per il filtro RSI

  • TakeProfit for Initial Trade (in pips): take profit per il primo trade

  • TakeProfit for Grid (in pips): take profit della griglia. Se è 0, viene calcolato in base al profitto monetario

  • StopLoss for Grid (in pips): stop loss per la griglia (default: 1000 pips)

  • Hide StopLoss: nasconde o meno lo stop loss

Impostazioni della griglia

  • Trade Distance: distanza minima (in pips) tra le operazioni in griglia

  • Smart Distance: regola automaticamente la distanza in base alla volatilità del mercato

  • 2nd Trade Multiplier: moltiplicatore per il secondo trade

  • 3rd–5th Trade Multiplier: moltiplicatore per i trade dal 3° al 5°

  • 6th+ Trade Multiplier: moltiplicatore dal 6° trade in poi

  • Maximum Trades: numero massimo di operazioni in griglia

Altro

  • Trade Comment: commento visibile sugli ordini

  • UID (0...9): ID unico per l’istanza dell’EA

  • ShowPanel: abilita/disabilita il pannello informativo



