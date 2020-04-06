Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade é um sistema avançado de grade que já opera em contas reais há anos. Em vez de ser ajustado para refletir dados históricos (como a maioria dos sistemas), ele foi projetado para explorar ineficiências reais do mercado. Portanto, não é um simples sistema de “acertos e erros” que apenas sobrevive utilizando grid. Ele utiliza mecânicas reais do mercado a seu favor para gerar lucros consistentes.

Pares de moedas compatíveis: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Timeframe recomendado: M15

Recursos

  • Configuração com apenas um gráfico: você só precisa de um gráfico para operar todos os pares

  • Suporte a múltiplos pares de moedas

  • Desempenho sólido em backtest e em conta real

  • Não é necessário ajustar GMT

  • Extremamente fácil de usar: leia apenas 3 linhas de instruções abaixo

  • Muito mais acessível que alternativas de alta qualidade disponíveis no mercado

Como instalar

  1. O EA deve ser anexado a apenas um gráfico M15, sendo AUDCAD o recomendado

  2. Se o seu corretor utiliza sufixo (ex.: AUDCAD.a), atualize os nomes no parâmetro Symbol

  3. Use apenas os pares recomendados. Você não precisa de arquivos .set, todas as configurações estão armazenadas internamente no EA

  4. Conceda acesso ao site de lista de notícias e ao servidor de horário para que o filtro de notícias e a detecção de tempo funcionem corretamente:

Requisitos

  • O EA não é sensível a spread e slippage, mas recomenda-se o uso de um bom corretor ECN

  • O EA deve rodar continuamente em um VPS

  • Com alavancagem 1:30, recomenda-se não usar configurações acima de risco baixo em contas com menos de US$3.000

  • Com alavancagem 1:100, é seguro utilizar configurações de risco significativo em contas a partir de US$1.000

Configurações de Gerenciamento de Risco (MM)

  • Allow Opening a new Grid: ativa/desativa a abertura de novos grids (não afeta grids já abertos)

  • Lot-sizing Method: escolha o método de dimensionamento de lote conforme o risco desejado

    • Fixed Lots (usa valor fixo do parâmetro “Fixed Lot”)

    • Dynamic Lots (usa o parâmetro “Dynamic Lot”)

    • Deposit Load % (calcula lotes com base em porcentagem do depósito)

    • Presets (4 perfis de risco predefinidos)

  • Fixed Lot: lote fixo para a operação inicial

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based): saldo/patrimônio por 0.01 lote

  • Deposit Load %: porcentagem do saldo a ser usada na operação inicial

  • Maximum Lot: lote máximo permitido

  • Maximum Spread, in pips: spread máximo permitido

  • Maximum Slippage: slippage máximo permitido (para contas não ECN)

  • Maximum Symbols at a time: número máximo de pares operando simultaneamente

  • Allow Hedging: permite operações em direções opostas no mesmo par

  • Allow Trading on Holidays: ativa/desativa filtro de Natal e Ano Novo

  • Allow to Buy/Sell: ativa/desativa operações de compra/venda

  • Maximum Drawdown Percent: se o drawdown atual exceder o % definido, posições são encerradas

Estratégia

  • Symbols: lista de pares separados por vírgula (deixe vazio para usar padrão)

  • Bollinger Bands Period: período das BB para definir os limites

  • RSI Period: período do RSI para filtrar operações com pouco potencial

  • Maximum RSI Value: valor limite para o filtro de RSI

  • TakeProfit for Initial Trade, in pips: TP da operação inicial (se não houver grid ativo)

  • TakeProfit for Grid, in pips: TP da grade. Se for 0, o TP será ponderado em valor monetário

  • StopLoss for Grid, in pips: SL para operações de grade (padrão: 1000 pips)

  • Hide StopLoss: ativa/desativa o ocultamento do SL

Configurações de Grade

  • Trade Distance: distância mínima em pips entre operações de grid

  • Smart Distance: ajusta automaticamente a distância de acordo com a volatilidade

  • 2nd Trade Multiplier: multiplicador do 2º trade

  • 3rd-5th Trade Multiplier: multiplicador do 3º ao 5º trade

  • 6th- Trade Multiplier: multiplicador a partir do 6º trade

  • Maximum Trades: número máximo de operações na grade

Outros

  • Trade Comment: comentário padrão das ordens

  • UID (0...9): identificador único da instância do EA

  • ShowPanel: ativa/desativa o painel informativo



