Aurora Scalper Trade
- Experts
- Felipe Jose Costa Pereira
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Aurora Scalper Trade é um sistema avançado de grade que já opera em contas reais há anos. Em vez de ser ajustado para refletir dados históricos (como a maioria dos sistemas), ele foi projetado para explorar ineficiências reais do mercado. Portanto, não é um simples sistema de “acertos e erros” que apenas sobrevive utilizando grid. Ele utiliza mecânicas reais do mercado a seu favor para gerar lucros consistentes.
Pares de moedas compatíveis: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Timeframe recomendado: M15
Recursos
-
Configuração com apenas um gráfico: você só precisa de um gráfico para operar todos os pares
-
Suporte a múltiplos pares de moedas
-
Desempenho sólido em backtest e em conta real
-
Não é necessário ajustar GMT
-
Extremamente fácil de usar: leia apenas 3 linhas de instruções abaixo
-
Muito mais acessível que alternativas de alta qualidade disponíveis no mercado
Como instalar
-
O EA deve ser anexado a apenas um gráfico M15, sendo AUDCAD o recomendado
-
Se o seu corretor utiliza sufixo (ex.: AUDCAD.a), atualize os nomes no parâmetro Symbol
-
Use apenas os pares recomendados. Você não precisa de arquivos .set, todas as configurações estão armazenadas internamente no EA
-
Conceda acesso ao site de lista de notícias e ao servidor de horário para que o filtro de notícias e a detecção de tempo funcionem corretamente:
Requisitos
-
O EA não é sensível a spread e slippage, mas recomenda-se o uso de um bom corretor ECN
-
O EA deve rodar continuamente em um VPS
-
Com alavancagem 1:30, recomenda-se não usar configurações acima de risco baixo em contas com menos de US$3.000
-
Com alavancagem 1:100, é seguro utilizar configurações de risco significativo em contas a partir de US$1.000
Configurações de Gerenciamento de Risco (MM)
-
Allow Opening a new Grid: ativa/desativa a abertura de novos grids (não afeta grids já abertos)
-
Lot-sizing Method: escolha o método de dimensionamento de lote conforme o risco desejado
-
Fixed Lots (usa valor fixo do parâmetro “Fixed Lot”)
-
Dynamic Lots (usa o parâmetro “Dynamic Lot”)
-
Deposit Load % (calcula lotes com base em porcentagem do depósito)
-
Presets (4 perfis de risco predefinidos)
-
-
Fixed Lot: lote fixo para a operação inicial
-
Dynamic Lot (Balance/Equity based): saldo/patrimônio por 0.01 lote
-
Deposit Load %: porcentagem do saldo a ser usada na operação inicial
-
Maximum Lot: lote máximo permitido
-
Maximum Spread, in pips: spread máximo permitido
-
Maximum Slippage: slippage máximo permitido (para contas não ECN)
-
Maximum Symbols at a time: número máximo de pares operando simultaneamente
-
Allow Hedging: permite operações em direções opostas no mesmo par
-
Allow Trading on Holidays: ativa/desativa filtro de Natal e Ano Novo
-
Allow to Buy/Sell: ativa/desativa operações de compra/venda
-
Maximum Drawdown Percent: se o drawdown atual exceder o % definido, posições são encerradas
Estratégia
-
Symbols: lista de pares separados por vírgula (deixe vazio para usar padrão)
-
Bollinger Bands Period: período das BB para definir os limites
-
RSI Period: período do RSI para filtrar operações com pouco potencial
-
Maximum RSI Value: valor limite para o filtro de RSI
-
TakeProfit for Initial Trade, in pips: TP da operação inicial (se não houver grid ativo)
-
TakeProfit for Grid, in pips: TP da grade. Se for 0, o TP será ponderado em valor monetário
-
StopLoss for Grid, in pips: SL para operações de grade (padrão: 1000 pips)
-
Hide StopLoss: ativa/desativa o ocultamento do SL
Configurações de Grade
-
Trade Distance: distância mínima em pips entre operações de grid
-
Smart Distance: ajusta automaticamente a distância de acordo com a volatilidade
-
2nd Trade Multiplier: multiplicador do 2º trade
-
3rd-5th Trade Multiplier: multiplicador do 3º ao 5º trade
-
6th- Trade Multiplier: multiplicador a partir do 6º trade
-
Maximum Trades: número máximo de operações na grade
Outros
-
Trade Comment: comentário padrão das ordens
-
UID (0...9): identificador único da instância do EA
-
ShowPanel: ativa/desativa o painel informativo