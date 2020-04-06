Aurora Scalper Trade

Этот робот включает три способа торговли и использует эффективную систему мани-менеджмента для каждого из них. Эти три метода торговли можно использовать одновременно или по-отдельности. Автоматический поиск и торговля по уровням поддержки/сопротивления и их пробоям. Торговля по новостям - в указанное время размещает отложенные ордера на покупку и продажу. Открытие сделок вручную с кнопок на графике. К сделкам, открытым вручную, будет применен тот же мани-менеджмент, что и для автоматических сде