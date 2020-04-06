Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade — это продвинутая сеточная система, которая уже много лет работает на реальных счетах. Вместо того чтобы подгонять систему под исторические данные (как делают большинство), она была разработана для использования реальных неэффективностей рынка. Таким образом, это не просто система «угадывания», которая выживает только за счёт сетки — она использует реальные рыночные механизмы для получения стабильной прибыли.

Поддерживаемые валютные пары: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Рекомендуемый таймфрейм: M15

Особенности

  • Настройка на одном графике: нужен только один график для торговли всеми парами

  • Поддержка нескольких валютных пар

  • Надёжная производительность в тестах и на реальных счетах

  • Не требует настройки GMT

  • Чрезвычайно прост в использовании: достаточно прочитать 3 строки инструкций ниже

  • Гораздо дешевле, чем аналогичные высококачественные решения на рынке

Установка

  • Установите советник только на один график M15, предпочтительно AUDCAD

  • Если ваш брокер использует суффикс (например, AUDCAD.a), обновите названия в параметре Symbol

  • Используйте только рекомендованные пары. Файлы .set не нужны — все настройки встроены в советник

  • Предоставьте доступ к сайтам новостного фильтра и серверу времени, чтобы функция фильтрации новостей и определения времени работала корректно:

Требования

  • Советник не чувствителен к спреду и проскальзыванию, но рекомендуется использовать ECN-брокера

  • Советник должен работать непрерывно на VPS

  • При кредитном плече 1:30 не рекомендуется использовать настройки выше низкого риска на счетах менее $3,000

  • При кредитном плече 1:100 можно использовать значительный риск на счетах от $1,000

Настройки управления риском (MM)

  • Allow Opening a new Grid: разрешить/запретить открытие новых сеток (не влияет на уже открытые)

  • Lot-sizing Method: метод расчета объёма позиций в зависимости от желаемого риска:

    • Fixed Lots: фиксированный объём из параметра “Fixed Lot”

    • Dynamic Lots: использует параметр “Dynamic Lot”

    • Deposit Load %: рассчитывает объём на основе процента от депозита

    • Presets: четыре предустановленных профиля риска

  • Fixed Lot: фиксированный объём для первой сделки

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based): баланс/эквити на 0.01 лота

  • Deposit Load %: процент от депозита, используемый на первую сделку

  • Maximum Lot: максимальный разрешённый объём

  • Maximum Spread, in pips: максимально допустимый спред

  • Maximum Slippage: максимальное проскальзывание (для не ECN счетов)

  • Maximum Symbols at a Time: максимальное количество одновременно торгуемых пар

  • Allow Hedging: разрешить хеджирование (сделки в разных направлениях по одной паре)

  • Allow Trading on Holidays: разрешить/запретить торговлю в праздничные дни (Рождество, Новый год)

  • Allow to Buy/Sell: разрешить/запретить покупки/продажи

  • Maximum Drawdown Percent: при достижении заданного уровня просадки закрываются все позиции

Стратегия

  • Symbols: список валютных пар через запятую (оставьте пустым для использования по умолчанию)

  • Bollinger Bands Period: период полос Боллинджера для расчета уровней

  • RSI Period: период RSI для фильтрации слабых сделок

  • Maximum RSI Value: максимальное значение RSI для входа

  • TakeProfit for Initial Trade, in pips: тейк-профит для первой сделки (если сетка не открыта)

  • TakeProfit for Grid, in pips: тейк-профит для сетки. Если установлен в 0, рассчитывается по денежной стоимости

  • StopLoss for Grid, in pips: стоп-лосс для начальных и сеточных сделок (по умолчанию: 1000 пипсов)

  • Hide StopLoss: скрыть/показать стоп-лосс

Настройки сетки

  • Trade Distance: минимальное расстояние в пипсах между сеточными сделками

  • Smart Distance: автоматически регулирует расстояние в зависимости от волатильности

  • 2nd Trade Multiplier: множитель для второй сделки

  • 3rd-5th Trade Multiplier: множитель для 3–5-й сделок

  • 6th+ Trade Multiplier: множитель для 6-й и последующих сделок

  • Maximum Trades: максимальное количество сделок в сетке

Прочее

  • Trade Comment: комментарий к ордерам

  • UID (0...9): уникальный идентификатор экземпляра советника

  • ShowPanel: включить/отключить информационную панель



Другие продукты этого автора
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Эксперты
Golden Scalper PRO: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы настройки: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настройки. Цена: цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий. Доступно копий: 3 Торговля золотом — одним из самых волатильных активов на финансовом рынке — требует высокой точности, тщательного анализа и чрезвычайно эффективного управления рисками. Golden Scalper PRO был разработан специально для того, чтобы объединить эти
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Индикаторы
Откройте будущее торговли с Easy Entry Points! Разработанный известным Фелипе FX, Easy Entry Points - это следующее поколение индикаторов торговли, предназначенное для предоставления интуитивного и эффективного торгового опыта. С передовыми функциями и удобным интерфейсом, этот индикатор идеально подходит для торговцев всех уровней. Основные функции: Сигнал легкого входа:   Определите идеальные точки входа на основе пересечений EMA быстрых и медленных, обеспечивая точные и своевременные торговы
Usd Killer Gemini AI Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли. Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно во
Usd Killer Gemini AI Scalper MT5
Felipe Jose Costa Pereira
Эксперты
Советник USD Killer Gemini — это решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свои операции с помощью надежной и высокоавтоматизированной стратегии. Этот советник нового поколения, разработанный Felipe FX, сочетает в себе передовые технологии и передовые индикаторы для обеспечения эффективной и прибыльной торговли. Расширенные индикаторы для подтверждения входов, USD Killer были разработаны с использованием всей мощи AI Gemini, и мы находим на графике закономерности, которые ежедневно во
