Aurora Scalper Trade
- 专家
- Felipe Jose Costa Pereira
- 版本: 1.5
- 激活: 10
Aurora Scalper Trade 是一套先进的网格系统，多年来已在真实账户上成功运行。它并非像大多数系统那样依赖历史数据拟合，而是专为利用市场中的真实低效性而设计。因此，它不是一个单纯依赖网格维持生存的“碰运气”系统，而是通过真正的市场机制来实现稳定盈利。
支持的货币对： AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD
推荐时间周期： M15
功能特色
单图表设置： 只需一个图表即可交易所有货币对
支持多个货币对
强大的回测和实盘表现
无需设置 GMT 时区
使用非常简单：只需阅读下面 3 行说明
相比其他高质量系统价格更加亲民
安装方法
EA 仅需加载在 一个 M15 图表上，推荐使用 AUDCAD
如果您的经纪商使用后缀（例如 AUDCAD.a），请在参数 Symbol 中更新名称
只使用推荐的货币对。不需要 .set 文件，所有设置都已内置于 EA 中
为确保新闻过滤和时间识别功能正常运行，请允许访问以下网站：
系统要求
EA 对点差和滑点不敏感，但建议使用优秀的 ECN 经纪商
EA 应 持续运行在 VPS 上
使用 1:30 杠杆 时，不建议在低于 $3,000 的账户上使用高风险设置
使用 1:100 杠杆 时，$1,000 起即可使用中高风险设置
风险管理设置（MM）
Allow Opening a new Grid： 开启/关闭新网格的开启（不影响已打开的）
Lot-sizing Method： 根据风险偏好选择仓位模式：
Fixed Lots： 使用 “Fixed Lot” 参数的固定手数
Dynamic Lots： 使用 “Dynamic Lot” 参数的动态手数
Deposit Load %： 根据账户资金比例自动计算手数
Presets： 使用 4 个预设风险档位之一
Fixed Lot： 初始交易的固定手数
Dynamic Lot（基于余额/净值）： 每 0.01 手对应的账户资金量
Deposit Load %： 初始交易使用的资金百分比
Maximum Lot： 最大允许手数
Maximum Spread（点）： 最大允许点差
Maximum Slippage： 最大允许滑点（非 ECN 账户）
Maximum Symbols at a Time： 同时操作的最大货币对数量
Allow Hedging： 是否允许对冲交易（同一货币对双向持仓）
Allow Trading on Holidays： 开启/关闭节假日（如圣诞/新年）交易
Allow to Buy/Sell： 开启/关闭买入/卖出功能
Maximum Drawdown Percent： 当前浮动亏损超过设定值时自动平仓
交易策略设置
Symbols： 使用逗号分隔的货币对列表（留空为默认）
Bollinger Bands Period： 布林带周期设置
RSI Period： RSI 周期设置，用于过滤低质量信号
Maximum RSI Value： RSI 最大值过滤
TakeProfit for Initial Trade（点）： 初始交易的止盈点数（无网格时）
TakeProfit for Grid（点）： 网格交易的止盈点数，若为 0 则使用加权止盈（按金额）
StopLoss for Grid（点）： 网格交易的止损点数（默认 1000 点）
Hide StopLoss： 是否隐藏止损
网格设置
Trade Distance： 每笔网格订单之间的最小间距（点）
Smart Distance： 根据市场波动自动调整交易距离
2nd Trade Multiplier： 第二笔订单的手数倍数
3rd-5th Trade Multiplier： 第 3 至 5 笔订单的手数倍数
6th+ Trade Multiplier： 第 6 笔及以后订单的手数倍数
Maximum Trades： 网格最多允许的订单数量
其他设置
Trade Comment： 订单备注
UID（0...9）： EA 实例唯一编号
ShowPanel： 显示/隐藏信息面板