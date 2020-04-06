Aurora Scalper Trade

Personal Trader Volodymyr Hrybachov 专家

它適用於指定時期內極端情況的細分，如果您設置 ReversalPos = true，它將適用於從水平反彈。使用先進的網格算法、高波動保護功能和快速交易模式的智能交易系統。它可以在全自動模式和手動模式下工作。應用動態水平來設置經紀人不可見的訂單網格、止損、止盈和追踪止損。 Expert Advisor 可以在半自動模式下使用，可以使用圖表上的面板手動開倉，並且可以向​​ Expert Advisor 提供頭寸跟踪。 開倉和平倉可以是單向或雙向的一籃子訂單。每個塊都可以單獨配置和優化。還有一個功能可以在盈虧平衡水平快速關閉訂單網格，當達到指定的未平倉頭寸數量時將其打開。 EA 知道如何使用線進行交易。只需在圖形上畫一條線並重命名即可。當價格穿過它時，EA 將執行相應的命令。 SELL - 打開賣單 CLOSE_SELL - 關閉所有賣單 BUY - 開一個買單 CLOSE_BUY - 關閉所有買單 命令執行後，寫註釋“OK”，該行只執行一次命令。 建議 在使用真錢之前，在美分交易賬戶上以最小的風險測試顧問； 使用 VPS 或與代理服務器的網絡延遲最小的服務器； 使用高流動性