Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade 是一套先进的网格系统，多年来已在真实账户上成功运行。它并非像大多数系统那样依赖历史数据拟合，而是专为利用市场中的真实低效性而设计。因此，它不是一个单纯依赖网格维持生存的“碰运气”系统，而是通过真正的市场机制来实现稳定盈利。

支持的货币对： AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD
推荐时间周期： M15

功能特色

  • 单图表设置： 只需一个图表即可交易所有货币对

  • 支持多个货币对

  • 强大的回测和实盘表现

  • 无需设置 GMT 时区

  • 使用非常简单：只需阅读下面 3 行说明

  • 相比其他高质量系统价格更加亲民

安装方法

系统要求

  • EA 对点差和滑点不敏感，但建议使用优秀的 ECN 经纪商

  • EA 应 持续运行在 VPS 上

  • 使用 1:30 杠杆 时，不建议在低于 $3,000 的账户上使用高风险设置

  • 使用 1:100 杠杆 时，$1,000 起即可使用中高风险设置

风险管理设置（MM）

  • Allow Opening a new Grid： 开启/关闭新网格的开启（不影响已打开的）

  • Lot-sizing Method： 根据风险偏好选择仓位模式：

    • Fixed Lots： 使用 “Fixed Lot” 参数的固定手数

    • Dynamic Lots： 使用 “Dynamic Lot” 参数的动态手数

    • Deposit Load %： 根据账户资金比例自动计算手数

    • Presets： 使用 4 个预设风险档位之一

  • Fixed Lot： 初始交易的固定手数

  • Dynamic Lot（基于余额/净值）： 每 0.01 手对应的账户资金量

  • Deposit Load %： 初始交易使用的资金百分比

  • Maximum Lot： 最大允许手数

  • Maximum Spread（点）： 最大允许点差

  • Maximum Slippage： 最大允许滑点（非 ECN 账户）

  • Maximum Symbols at a Time： 同时操作的最大货币对数量

  • Allow Hedging： 是否允许对冲交易（同一货币对双向持仓）

  • Allow Trading on Holidays： 开启/关闭节假日（如圣诞/新年）交易

  • Allow to Buy/Sell： 开启/关闭买入/卖出功能

  • Maximum Drawdown Percent： 当前浮动亏损超过设定值时自动平仓

交易策略设置

  • Symbols： 使用逗号分隔的货币对列表（留空为默认）

  • Bollinger Bands Period： 布林带周期设置

  • RSI Period： RSI 周期设置，用于过滤低质量信号

  • Maximum RSI Value： RSI 最大值过滤

  • TakeProfit for Initial Trade（点）： 初始交易的止盈点数（无网格时）

  • TakeProfit for Grid（点）： 网格交易的止盈点数，若为 0 则使用加权止盈（按金额）

  • StopLoss for Grid（点）： 网格交易的止损点数（默认 1000 点）

  • Hide StopLoss： 是否隐藏止损

网格设置

  • Trade Distance： 每笔网格订单之间的最小间距（点）

  • Smart Distance： 根据市场波动自动调整交易距离

  • 2nd Trade Multiplier： 第二笔订单的手数倍数

  • 3rd-5th Trade Multiplier： 第 3 至 5 笔订单的手数倍数

  • 6th+ Trade Multiplier： 第 6 笔及以后订单的手数倍数

  • Maximum Trades： 网格最多允许的订单数量

其他设置

  • Trade Comment： 订单备注

  • UID（0...9）： EA 实例唯一编号

  • ShowPanel： 显示/隐藏信息面板



