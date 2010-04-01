Aurora Scalper Trade

Aurora Scalper Trade est un système de grille avancé qui fonctionne déjà sur des comptes réels depuis plusieurs années. Contrairement à la majorité des systèmes conçus pour correspondre aux données historiques, ce système a été conçu pour exploiter les inefficiences réelles du marché. Ce n’est donc pas un simple système de “hasard et chance” qui ne survit qu’avec une stratégie de grille. Il utilise des mécaniques réelles du marché à son avantage pour générer des profits constants.

Paires de devises compatibles : AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
Unité de temps recommandée : M15

Fonctionnalités

  • Configuration avec un seul graphique : un seul graphique suffit pour trader toutes les paires


  • Support multi-devises

  • Performance solide en backtest et en compte réel

  • Aucun réglage GMT nécessaire

  • Très facile à utiliser : il suffit de lire trois lignes ci-dessous

  • Beaucoup plus abordable que les alternatives haut de gamme disponibles sur le marché

Installation

  • L’EA doit être attaché à un seul graphique M15, de préférence AUDCAD

  • Si votre broker utilise un suffixe (ex. : AUDCAD.a), vous devez mettre à jour les noms dans le paramètre Symbol

  • Utilisez uniquement les paires recommandées. Pas besoin de fichiers .set, tous les réglages sont intégrés dans l’EA

  • Autorisez l’accès aux sites suivants pour que le filtre d’actualités et la détection du temps fonctionnent correctement :

Exigences

  • L’EA n’est pas sensible au spread ni au slippage, mais un bon broker ECN est recommandé

  • L’EA doit fonctionner en continu sur un VPS

  • Avec un effet de levier de 1:30, il est recommandé de ne pas utiliser de configuration risquée sur un compte de moins de 3 000 $

  • Avec un effet de levier de 1:100, un compte de 1 000 $ ou plus peut supporter un risque significatif

Paramètres de gestion des risques (MM)

  • Allow Opening a new Grid : active/désactive l'ouverture de nouvelles grilles (n'affecte pas les grilles existantes)

  • Lot-sizing Method : sélectionnez la méthode de calcul des lots selon votre tolérance au risque :

    • Fixed Lots : utilise la taille de lot fixe du paramètre “Fixed Lot”

    • Dynamic Lots : utilise le paramètre “Dynamic Lot”

    • Deposit Load % : calcule le lot selon un pourcentage du capital

    • Presets : 4 profils de risque prédéfinis

  • Fixed Lot : taille de lot fixe pour la première opération

  • Dynamic Lot (Balance/Equity based) : solde ou capital utilisé par 0.01 lot

  • Deposit Load % : pourcentage du dépôt utilisé pour ouvrir la position initiale

  • Maximum Lot : taille maximale de lot autorisée

  • Maximum Spread (pips) : spread maximal autorisé

  • Maximum Slippage : glissement maximal autorisé (pour comptes non ECN)

  • Maximum Symbols at a time : nombre maximal de paires traitées simultanément

  • Allow Hedging : autorise les positions opposées sur la même paire

  • Allow Trading on Holidays : active/désactive le filtre pour Noël et Nouvel An

  • Allow to Buy/Sell : autorise/désactive les ordres d'achat/vente

  • Maximum Drawdown Percent : si la perte flottante dépasse ce pourcentage, les positions sont fermées

Stratégie

  • Symbols : liste des paires (séparées par virgules) ; laisser vide pour utiliser la valeur par défaut

  • Bollinger Bands Period : période des bandes de Bollinger

  • RSI Period : période de RSI pour filtrer les trades à faible potentiel

  • Maximum RSI Value : valeur maximale pour le filtre RSI

  • TakeProfit for Initial Trade (pips) : objectif de gain en pips pour le premier trade

  • TakeProfit for Grid (pips) : objectif de gain en grille. Si 0, le TP est pondéré selon la valeur monétaire

  • StopLoss for Grid (pips) : stop loss des grilles (par défaut : 1000 pips)

  • Hide StopLoss : masque ou non le stop loss

Paramètres de grille

  • Trade Distance : distance minimale (en pips) entre les ordres en grille

  • Smart Distance : ajuste automatiquement la distance selon la volatilité du marché

  • 2nd Trade Multiplier : multiplicateur pour le 2e trade

  • 3rd–5th Trade Multiplier : multiplicateur pour les 3e à 5e trades

  • 6th+ Trade Multiplier : multiplicateur à partir du 6e trade

  • Maximum Trades : nombre maximal de trades en grille

Autres

  • Trade Comment : commentaire inséré dans les ordres

  • UID (0...9) : identifiant unique de l’instance de l’EA

  • ShowPanel : affiche ou non le panneau d’informations


