BigBrosers

- Aleksandr Nadein
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 20
ADVISOR ASSISTANT, CAN TRADE ITSELF BY THE ALGORITHM OF OPENING PENDING ORDERS. 1. OPENING PENDING ORDERS OF TWO TYPES IN THE BUY SIDE (BUYLIMIT BUYSTOP) ORDERS ARE OPEN AT A SET DISTANCE WITH MODIFICATION BY A SET DISTANCE 2. OPENING PENDING ORDERS TO SELL (SELLLIMIT SELLSTOP) WHEN IT IS NOT NECESSARY TO BRING LOSS-LOSING ORDERS INTO A PLUS, THERE ARE A NUMBER OF ALGORITHMS
1.CLOSE ALL OPEN ORDERS WITH OPPOSITE ORDERS
2. AFTER OVERLAPPING ORDERS, CLOSE ORDERS WITH POSITIVE PROFIT
3. REFINEMENT ACCORDING TO THE EA ALGORITHM WITH CLOSURE OF ALL ORDERS BY TRAILING
4.THE EA HAS THE FUNCTION OF CLOSE WITH MINIMUM PROFIT AFTER
ACTIVATIONS AT THE COST OF A GIVEN DISTANCE (FUSE)
FOR PENDING ORDERS IN THE PANEL THERE ARE MODIFICATION, DELETE BUTTONS
DISTANCE, MODIFICATIONS, LOSS SETTINGS