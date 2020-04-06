Personal Trader Volodymyr Hrybachov エキスパート

これは、指定された期間の極値の内訳で機能します。ReversalPos= trueを設定すると、レベルからのリバウンドで機能します。高度なグリッドアルゴリズム、高ボラティリティ保護機能、高速取引モードを使用するエキスパートアドバイザー。全自動モードと手動モードの両方で動作します。注文のグリッド、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップをブローカーに見えないように設定するための動的レベルを適用します。エキスパートアドバイザーは半自動モードで使用でき、チャートのパネルを使用して手動でポジションを開くことができ、ポジショントラッキングをエキスパートアドバイザーに提供できます。 開始位置と終了位置は、一方向または双方向の注文バスケットにすることができます。各ブロックは個別に構成および最適化できます。損益分岐点で注文のグリッドをすばやく閉じ、指定されたオープンポジション数に達したときにオンにする機能もあります。 EAはラインとの取引方法を知っています。グラフに線を引き、名前を変更するだけです。価格がそれを超えると、EAは対応するコマンドを実行します。 SELL-オープン