Aurora Scalper Trade（オーロラ・スキャルパー・トレード）**は、数年間リアル口座で稼働してきた高度なグリッドシステムです。多くのシステムが過去のデータに合わせて最適化されているのに対し、本システムは市場に実在する非効率性を利用するよう設計されています。したがって、単なる「当たり外れ」のグリッド戦略ではなく、市場のメカニズムを活用して安定した利益を追求します。

対応通貨ペア： AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD
推奨時間足： M15

特徴

  • 1つのチャートで完結： すべての通貨ペアを1チャートで管理可能

  • 複数通貨ペア対応

  • 堅実なバックテストとリアル口座での実績

  • GMTの調整は不要

  • 使い方は非常に簡単：3行の手順を読むだけ

  • 他の高品質なEAと比べて非常にコストパフォーマンスが高い

インストール方法

  • EAは**1つのM15チャート（推奨はAUDCAD）**にのみ適用してください

  • ブローカーがサフィックス（例：AUDCAD.a）を使用している場合は、Symbolパラメータを修正してください

  • 推奨通貨ペアのみ使用してください。設定ファイル（.set）は不要です。すべての設定はEA内部に組み込まれています

  • 以下のニュースリストおよび時間サーバーへのアクセスを許可してください：

要件

  • このEAはスプレッドやスリッページに敏感ではありませんが、ECNブローカーの使用を推奨します

  • VPS上で常時稼働させる必要があります

  • レバレッジが1:30の場合、$3,000未満の口座では低リスク設定を推奨

  • レバレッジが1:100の場合、$1,000以上の口座であれば高リスク設定も可能です

リスク管理設定（MM）

  • Allow Opening a new Grid： 新しいグリッドの開始をオン/オフ（既存のグリッドには影響なし）

  • Lot-sizing Method： リスクに応じたロット計算方式を選択：

    • Fixed Lots（固定ロット）

    • Dynamic Lots（動的ロット）

    • Deposit Load %（預金に基づく負荷％）

    • Presets（プリセットの4種類のリスクプロファイル）

  • Fixed Lot： 初回注文の固定ロット数

  • Dynamic Lot： 0.01ロットあたりに使用する資金量（残高/有効証拠金ベース）

  • Deposit Load %： 預金の何％を初回取引に使用するか

  • Maximum Lot： 最大許容ロット

  • Maximum Spread（pips）： 許容される最大スプレッド

  • Maximum Slippage： 許容される最大スリッページ（非ECN口座用）

  • Maximum Symbols at a Time： 同時に取引できる通貨ペア数の上限

  • Allow Hedging： 同一通貨ペアでの両建て取引を許可

  • Allow Trading on Holidays： クリスマスや年末年始の取引をオン/オフ

  • Allow to Buy/Sell： 買い/売り注文をオン/オフ

  • Maximum Drawdown Percent： 指定されたドローダウン％を超えた場合、すべてのポジションをクローズ

戦略設定

  • Symbols： カンマ区切りの通貨ペアリスト（空白でデフォルト）

  • Bollinger Bands Period： ボリンジャーバンドの期間

  • RSI Period： RSIによる低ポテンシャル取引のフィルタリング期間

  • Maximum RSI Value： RSIフィルターの最大値

  • TakeProfit for Initial Trade（pips）： 初回注文のTP（グリッドがない場合）

  • TakeProfit for Grid（pips）： グリッドのTP。0の場合は金額ベースで加重計算

  • StopLoss for Grid（pips）： グリッドのSL（デフォルト：1000pips）

  • Hide StopLoss： SLの非表示化をオン/オフ

グリッド設定

  • Trade Distance： 各グリッド取引間の最小距離（pips）

  • Smart Distance： 市場のボラティリティに応じて自動調整

  • 2nd Trade Multiplier： 2回目の取引のロット乗数

  • 3rd–5th Trade Multiplier： 3〜5回目の取引の乗数

  • 6th+ Trade Multiplier： 6回目以降の乗数

  • Maximum Trades： グリッド内の最大取引数

その他

  • Trade Comment： 注文に表示されるコメント

  • UID（0〜9）： EAインスタンスの一意の識別子

  • ShowPanel： 情報パネルの表示切り替え



