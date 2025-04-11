Gold Gamer mt5

Gold Gamer EA, Hareketli Ortalama ticaretini tamamen yeni bir seviyeye taşıyan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır. Birçok özelleştirilebilir hareketli ortalama ticaret senaryosu ve esnek ayarlar sunar. Basit strateji, daha büyük eğilimi yakalamaya çalışmak için geliştirilmiştir; fiyat hareketli ortalamanın üzerindeyse EA satın alır ve fiyat hareketli ortalamanın altındaysa EA satar. Bir dizi benzersiz ayar, bu EA'yı son derece çok yönlü hale getirir. Temel MA tabanlı stratejinin yanı sıra, EA, çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini artıran korunma, martingale stratejileri, pozisyon boyutlandırma ve zaman filtreleri gibi gelişmiş özellikleri destekler.

Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir.

Kişisel bonus almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!

Ayarlar ve kullanım kılavuzu burada

AYARLAR

  • Yeni seri aç -doğru/yanlış yeni bir emir serisinin başlangıcı. 
  • Alım İşlemi -danışmanın satın almasına izin ver. Satış İşlemi -danışmanın satmasına izin ver. 
  • Manuel emirleri destekle -doğru/yanlış -EA, doğruysa manuel emirleri kontrol edecektir.
  •  Emir Yorumu -Altın Oyuncu Lotları başlat -başlangıç ​​lot büyüklüğü Para Yönetimini kullan -doğru/yanlış -otomatik lot hesaplamasının kullanımı
  •  Otomatik lot. Her 0,01 lot için serbest marj -her 0,01 lotu açmak için serbest marj miktarı. 
  • Lot çarpanı -aşağıdaki emirler için lot çarpanı. 
  • Maksimum lot -izin verilen maksimum lot büyüklüğü Gerçek TP, puan (0-kullanılmaz) -kar al, puan cinsinden -aracı TP'yi görebilir. 
  • Sanal TP, puanlar (0 - kullanılmaz) – puanlarda sanal tp broker TP'yi göremez Gerçek 
  • SL, puanlar (0 - kullanılmaz) – puanlarda gerçek zararı durdur, broker SL'yi görebilir Sanal 
  • SL, puanlar (0 - kullanılmaz) – puanlarda sanal zararı durdur, broker 
  • SL'yi göremez Gerçek Trail'i kullan (yanlış: sanal), puanlarda gerçek bir takip eden zararı durdur'un etkinleştirilmesi, broker görebilir veya yanlış broker göremez 
  • Trail Başlangıcı, puanlar (0 - kullanılmaz) – puanlarda takip başlangıcı - takip eden bir zararı durdur etkinleştirildiğinde fiyattan uzaklık. 
  • Trail Adımı, puanlar - takip eden puanların adımları Ters sinyalden kapat - yanlış - Doğruysa EA, sinyal tersine dönerse geçerli emri kapatır
  • Maksimum spread (0 - kullanılmaz) - izin verilen maksimum spread
  • Başlangıç ​​Saati – EA'nın başlayacağı saat (dakika değil) 
  • Bitiş Saati – EA'nın sona ereceği saat (dakika değil)
  •  DD Azaltma Algoritması – düşüş azaltma algoritması, karlı son siparişin, zararla ilk sipariş serisiyle kapanacağı zamandır. 
  • DD Azaltma Algoritması için sayı sırası – düşüş azaltma algoritmasının etkinleştirildiği sıra. 
  • DD Azaltma Algoritması için kar yüzdesi – düşüş azaltma modunda siparişleri kapatırken kar yüzdesi. 
  • Çekim açık-kapalı – doğru/yanlış – grafikte kar etiketlerinin çizimi Sonraki yazı tipi ayarları Emirler arasındaki duraklama (min 0 – kullanılmaz) – emirler arasındaki duraklama dakikaları 
  • Sihirli EA – EA işlemlerini tanımlamak için özel sihirli sayı 
  • Sonraki Gösterge parametreleri Sabit mesafe – emirler arasındaki nokta cinsinden mesafe 
  • Emir dinamik mesafesi – dinamik mesafenin emirde uygulanacağı sıra. 
  • Dinamik mesafe başlangıcı – dinamik mesafe için başlangıç ​​değeri. 
  • Mesafe çarpanı – dinamik mesafe çarpanı. 
  • Sonraki Altın Ticaret Parametreleri


İncelemeler 9
Daniele Fernandes Do Nascimento
190
Daniele Fernandes Do Nascimento 2025.06.07 12:13 
 

This is the second Expert Advisor I've purchased from this seller, and once again, I'm very satisfied with the quality and performance of the EA. The Gold Game has proven to be a powerful tool — it works smoothly, is very active, and shows excellent potential for consistent results. I truly appreciate the seller’s work and dedication to providing well-developed and reliable automated strategies. Thank you once again!

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.05.31 08:05 
 

One of the best Expert Advisors (EAs) I've tested so far! Gold Gamer delivers impressive results when properly set up for your account size. I was genuinely surprised by how well it performed — I made back double the cost in just one day. Honestly, it’s worth way more than the $30 price tag. Highly recommended for anyone serious about automated trading.

mdranzi
114
mdranzi 2025.04.30 23:39 
 

This is 2nd EA from Vasiliy Strukov.Look very promising

İncelemeye yanıt