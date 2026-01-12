GoldEdge Core for MT5

Kaldıraç: 1:30

Minimum bakiye: 150$

VPS: MQL5 resmi VPS önerilir

Broker: herhangi bir sınırlama yoktur, düşük spread ve düşük komisyonlu brokerlar önerilir

XAUUSD için özel olarak tasarlanmıştır

GoldEdge Core, finansal piyasalardaki en karmaşık ve en volatil enstrümanlardan biri olan XAUUSD üzerinde işlem yapmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir Expert Advisor’dır. Tüm işlem mantığı, filtreler ve parametreler altının benzersiz özellikleri temel alınarak tasarlanmış olup, bu piyasada sıklıkla etkisiz kalan genel yaklaşımlardan kaçınılmıştır. Amaç, XAUUSD fiyat hareketlerini doğru şekilde yorumlayabilen ve hızlı dalgalanmalara uyum sağlayabilen bir sistem sunmaktır.

Gelişmiş çoklu zaman dilimi analizi

GoldEdge Core’un temelinde, EA’nın piyasayı birden fazla zaman dilimi üzerinden değerlendirmesini sağlayan yapılandırılmış bir çoklu zaman dilimi analizi yer alır. Bu mantık, işlemleri piyasanın baskın yönüyle hizalayarak giriş kalitesini artırır ve ters yönlü işlemleri azaltır. Sonuç, daha tutarlı, daha az dürtüsel ve sağlam teknik onaylara dayanan bir trading yaklaşımıdır.

Hassas ve kontrollü risk yönetimi

Risk yönetimi, GoldEdge Core’un merkezinde yer alan unsurlardan biridir. EA, karmaşık piyasa koşullarında bile kontrolü korumak üzere tasarlanmış hassas bir pozisyon hesaplama sistemi kullanır. Her işlem, kullanıcının belirlediği parametreler dikkate alınarak açılır ve amaç sermayeyi korumak ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamaktır. Bu sistem aşırı agresif yaklaşımlar için değil, daha istikrarlı ve rasyonel bir büyüme için tasarlanmıştır.

Volatilite ve ekonomik haber filtreleri

XAUUSD üzerinde volatilite kritik bir rol oynar. GoldEdge Core, aşırı derecede dengesiz piyasa koşullarını tespit etmeye olanak tanıyan özel volatilite filtreleri içerir ve riskin yönetilmesinin zorlaştığı durumlarda işlem yapmaktan kaçınır. Buna ek olarak, yüksek etkili makroekonomik olaylar sırasında işlem faaliyetini azaltmak için tasarlanmış bir ekonomik haber filtresi bulunur; bu sayede ani fiyat hareketlerine, slippage’a ve öngörülemeyen dalgalanmalara maruz kalma azaltılır.

Modern ve sezgisel arayüz

GoldEdge Core’un grafik arayüzü, net ve profesyonel bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere geliştirilmiştir. Tüm temel bilgiler kolayca okunabilir olup, kullanıcıların EA durumunu ve işlem koşullarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanır. Yapılandırma, daha az deneyimli kullanıcılar için bile basittir; ileri seviye traderlar ise detaylı ayarlar sayesinde sistemi tamamen özelleştirebilir.

MT5 için profesyonel bir çözüm

GoldEdge Core, altın işlemlerini yapılandırılmış, bilinçli ve risk odaklı bir şekilde otomatikleştirmek isteyenler için kapsamlı bir çözümdür. MetaTrader 5 üzerinde XAUUSD’nin kendine özgü dinamiklerini ele almak üzere geliştirilmiş, teknik, sağlam ve profesyonel bir yaklaşımın sonucudur.