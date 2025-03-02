QuantCore GT

3.4

QuantCore GT

QuantCore GT EA è un sistema di trading avanzato progettato per dominare le complessità del mercato Forex grazie a una combinazione ineguagliabile di intelligenza guidata dall'IA e strategie basate sui dati. Integrando ChatGPT-o1, il più recente GPT-4.5, modelli sofisticati di machine learning e un approccio Big Data all’avanguardia, QuantCore GT raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per la sua tecnologia avanzata, l’interazione fluida con l’IA e un supporto clienti di prima classe, garantendo ai trader i migliori strumenti e un’assistenza ottimale.

1 EA Gratuito: Acquistando QuantCore GT, potrai scegliere un Expert Advisor aggiuntivo dal nostro portfolio che porterà la tua strategia di trading a un livello superiore!

Istruzioni: Setup

Dato che questa strategia è così unica, intendo vendere solo un numero limitato di licenze. Di conseguenza, il prezzo aumenterà gradualmente per limitare le vendite.

Prezzo successivo: 690 USD

Broker  Qualsiasi broker, preferibilmente ECN/Spread Zero
Leva da 1:20
Deposito min. 200$
Simbolo XAUUSD
Timeframe H1


La combinazione dei modelli GPT, come ChatGPT-o1 e GPT-4.5, non è solo adatta all'analisi di dati puramente testuali, ma eccelle anche nell'analisi delle immagini. I modelli GPT moderni, in particolare il GPT-4.5, dispongono di capacità multimodali. Ciò significa che possono integrare dati visivi – ad esempio, diagrammi, grafici o altre informazioni basate su immagini – nella loro analisi.

Perché sono così efficaci nell'analisi delle immagini?

  • Riconoscimento di pattern complessi: Grazie a reti neurali avanzate, questi modelli sono in grado di individuare pattern visivi e correlazioni che possono essere cruciali per prevedere i movimenti del mercato. Ad esempio, identificano linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza nei grafici, offrendo così ai trader ulteriori spunti di analisi.
  • Integrazione di dati visivi e testuali: La combinazione di informazioni visive con analisi basate sul testo (come notizie, analisi del sentiment o pattern di movimento dei prezzi) crea una visione più completa della situazione di mercato. Questa sinergia consente di includere sia aspetti quantitativi che qualitativi nel processo decisionale.
  • Miglioramento della presa di decisione: Valutando simultaneamente dati visivi e numerici, la strategia di trading diventa più dinamica e adattabile, permettendo di rilevare i cambiamenti del mercato più rapidamente e di ottimizzare la gestione del rischio e l'esecuzione degli scambi.

Nel complesso, le capacità multimodali dei modelli GPT offrono un valore aggiunto significativo per sistemi come QuantCore GT, portando l'elaborazione delle informazioni a un nuovo livello, analizzando in modo efficiente non solo grandi volumi di dati e informazioni testuali, ma anche segnali visivi.


Big Data, IA e strategia di trading

QuantCore GT rivoluziona il trading combinando l'analisi dei Big Data, le reti neurali e la presa di decisione guidata dall'IA. L'EA elabora enormi quantità di dati storici e in tempo reale del mercato per identificare opportunità di trading redditizie ed eseguire operazioni precise. La nuova integrazione dell'IA ChatGPT-o1, in combinazione con GPT Model 4.5, aggiunge un ulteriore strato di intelligenza analizzando dinamicamente e in tempo reale il sentiment, le notizie di mercato e i pattern dei movimenti dei prezzi. Questa intuizione basata sull'IA migliora il processo decisionale, permettendo all'EA di affinare dinamicamente l'esecuzione degli scambi e la gestione del rischio. Fondendo il deep learning con l'analisi in tempo reale basata sull'IA, QuantCore GT si adatta costantemente ai cambiamenti del mercato, migliorando così la precisione e l'efficienza nel trading.

Reti neurali e integrazione dell'IA

  • Convolutional Neural Networks (CNNs): Riconoscono pattern complessi nei dati storici del mercato per identificare operazioni ad alta probabilità di successo.
  • Recurrent Neural Networks (RNNs) con LSTM: Analizzano le dipendenze temporali per prevedere i movimenti dei prezzi con maggiore precisione.
  • Autoencoders: Filtrano il rumore ed estraggono i dati di trading più preziosi per una presa di decisione accurata.
  • Reinforcement Learning: Consente un apprendimento continuo dalle operazioni passate e affina le strategie in base alle condizioni di mercato.
  • ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI Analysis: Migliora le strategie di trading interpretando in tempo reale il sentiment di mercato, le notizie economiche e i dati relativi ai pattern dei prezzi, per ottimizzare l'esecuzione degli scambi.


Vantaggi del trading guidato dall'IA

  • Insights di mercato in tempo reale: ChatGPT-o1 e GPT 4.5 AI monitorano in tempo reale gli eventi economici e il sentiment del mercato, permettendo a QuantCore GT di reagire immediatamente.
  • Esecuzione ottimizzata degli scambi: Gli algoritmi guidati dall'IA affinano i punti di ingresso e uscita basandosi su molteplici fonti di dati.
  • Gestione dinamica del rischio: L'IA valuta la volatilità e adatta dinamicamente i livelli di stop-loss e take-profit. (prossimamente)


Supporto clienti eccezionale

  • Disponibilità 24/7: Assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ogni volta che ne hai bisogno.
  • Aiuto personalizzato: Che tu sia un trader principiante o esperto, tutte le richieste vengono gestite in maniera professionale.
  • Approccio incentrato sul cliente: Soluzioni personalizzate e risposte rapide per soddisfare le esigenze individuali di trading.


Perché scegliere QuantCore GT?

  • Tecnologia IA avanzata: Combina Big Data, reti neurali e ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI per una precisione di trading superiore.
  • Gestione intelligente del rischio: Evita strategie ad alto rischio come il Martingala e si concentra sulla protezione intelligente del capitale.
  • Supporto affidabile: Un supporto dedicato garantisce che tu non rimanga mai senza assistenza.


QuantCore GT è molto più di un semplice sistema di trading automatizzato – è un assistente di trading potenziato dall'IA a tutto tondo. Con ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI, reti neurali avanzate e una potente strategia Big Data, questo EA si adatta alle condizioni del mercato come mai prima d'ora. Che tu sia alla ricerca di precisione, adattabilità o di un vantaggio innovativo nel trading, QuantCore GT offre un'esperienza di nuova generazione.



Avvertenza Importante

Pur essendo in grado di migliorare le prestazioni di trading attraverso analisi avanzate, gli Expert Advisor basati sull'IA, come QuantCore GT, non garantiscono risultati costanti.
I mercati finanziari sono per loro natura volatili e il trading comporta sempre dei rischi.

Recensioni 11
Dwiki ramadhan
41
Dwiki ramadhan 2025.06.17 04:05 
 

In the previous version, many were hit by Stop Loss, after I backtested it in the latest version, the results were very good, very impressive, hopefully it matches the backtest results

xo_xo
98
xo_xo 2025.03.26 11:25 
 

QuantCore GT is an exceptional EA that operates with stability and precision, ensuring it doesn't open trades recklessly. I've been using this EA to generate steady profits rather than seeking the thrill of high floating trades. It's reliable and provides peace of mind during usage. Additionally, I've conducted thorough back tests, and its win rate is impressively high. This EA truly stands out as a great choice for anyone looking for a trustworthy and effective trading tool. It offers consistency and confidence to help achieve financial goals. Highly recommended!

bharatw
267
bharatw 2025.03.10 13:49 
 

I bought the QuantCore GT a few days back, and my first trade was a loss. I do not blame the EA for the loss, as the market has been unpredictable. The EA has since made a few positive trades. It appears the EA is profitable in the long run. The seller honoured his commitment and provided the second EA. I am satisfied with the purchase.

