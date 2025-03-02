QuantCore GT

L'EA QuantCore GT est un système de trading avancé conçu pour maîtriser les complexités du marché Forex grâce à une combinaison inégalée d'intelligence pilotée par l'IA et de stratégies basées sur les données. En intégrant ChatGPT-o1, le dernier GPT-4.5, des modèles sophistiqués d'apprentissage automatique et une approche Big Data de pointe, QuantCore GT atteint un nouveau niveau de précision, d'adaptabilité et d'efficacité dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par sa technologie avancée, son interaction fluide avec l'IA et son support client de première classe, garantissant aux traders les meilleurs outils ainsi qu'un accompagnement optimal.

1 EA Gratuit : Lors de l'achat de QuantCore GT, vous pouvez choisir un Expert Advisor supplémentaire dans notre portefeuille qui élèvera votre stratégie de trading au niveau supérieur !

Instructions: Setup

Comme cette stratégie est si unique, je souhaite vendre un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement afin de restreindre les ventes.

Prochain prix: 690 USD

Broker  N'importe quel courtier, de préférence ECN/Spread nul
Leverage à partir de 1:20
Deposit min. 200$
Symbol XAUUSD
Timeframe H1


La combinaison des modèles GPT, tels que ChatGPT-o1 et GPT-4.5, n'est pas seulement adaptée à l'analyse de données purement textuelles, mais excelle également dans l'analyse d'images. Les modèles GPT modernes, et en particulier le GPT-4.5, disposent de capacités multimodales. Cela signifie qu'ils peuvent intégrer des données visuelles – par exemple, des diagrammes, des graphiques ou d'autres informations basées sur des images – dans leur analyse.

Pourquoi sont-ils si efficaces dans l'analyse d'images ?

  • Reconnaissance de motifs complexes : Grâce à des réseaux neuronaux avancés, ces modèles sont capables de détecter des motifs visuels et des corrélations essentiels pour prédire les mouvements du marché. Ils identifient, par exemple, des lignes de tendance, ainsi que des niveaux de support et de résistance sur les graphiques, offrant ainsi aux traders des insights supplémentaires sur le marché.
  • Intégration des données visuelles et textuelles : La combinaison d'informations visuelles avec des analyses basées sur le texte (telles que les actualités, les analyses de sentiment ou les schémas d'action des prix) offre une vision plus complète de la situation du marché. Cette synergie permet d'intégrer à la fois des aspects quantitatifs et qualitatifs dans la prise de décision.
  • Amélioration de la prise de décision : En évaluant simultanément des données visuelles et numériques, la stratégie de trading devient plus dynamique et adaptable. Cela aide à détecter plus rapidement les changements sur le marché et à optimiser la gestion des risques ainsi que l'exécution des transactions.

Dans l'ensemble, les capacités multimodales des modèles GPT offrent une valeur ajoutée considérable pour des systèmes tels que QuantCore GT, en élevant le traitement de l'information à un nouveau niveau – en analysant efficacement non seulement de grands volumes de données et d'informations textuelles, mais également des signaux visuels.


Big Data, IA et stratégie de trading

QuantCore GT révolutionne le trading en combinant l'analyse des Big Data, les réseaux neuronaux et la prise de décision pilotée par l'IA. L'EA traite d'énormes quantités de données historiques et en temps réel du marché afin d'identifier des opportunités de trading rentables et d'exécuter des transactions précises. La nouvelle intégration de l'IA ChatGPT-o1, associée à GPT Model 4.5, ajoute une couche supplémentaire d'intelligence en analysant de manière dynamique et en temps réel le sentiment, les actualités du marché et les schémas de comportement des prix. Cette perspicacité basée sur l'IA améliore la prise de décision, permettant ainsi à l'EA d'affiner dynamiquement l'exécution des transactions et la gestion des risques. En fusionnant le deep learning avec l'analyse en temps réel pilotée par l'IA, QuantCore GT s'adapte continuellement aux évolutions du marché, améliorant ainsi la précision et l'efficacité du trading.

Réseaux neuronaux et intégration de l'IA

  • Convolutional Neural Networks (CNNs) : Ils détectent des motifs complexes dans les données historiques du marché afin d'identifier des transactions à haute probabilité.
  • Recurrent Neural Networks (RNNs) with LSTM : Ils analysent les dépendances temporelles pour prévoir les mouvements de prix avec une plus grande précision.
  • Autoencoders : Ils filtrent le bruit et extraient les données de trading les plus précieuses pour une prise de décision précise.
  • Reinforcement Learning : Il permet un apprentissage continu à partir des transactions passées et affine les stratégies en fonction des conditions du marché.
  • ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI Analysis : Il améliore les stratégies de trading en interprétant en temps réel le sentiment du marché, les actualités économiques et les données relatives aux schémas de prix, afin d'optimiser l'exécution des transactions.


Les avantages du trading piloté par l'IA

  • Perspectives de marché en temps réel : ChatGPT-o1 et GPT 4.5 AI surveillent en temps réel les événements économiques et le sentiment du marché, permettant ainsi à QuantCore GT de réagir immédiatement.
  • Exécution optimisée des transactions : Des algorithmes pilotés par l'IA affinent les points d'entrée et de sortie en se basant sur plusieurs sources de données.
  • Gestion dynamique des risques : L'IA évalue la volatilité et ajuste de manière dynamique les niveaux de stop-loss et de take-profit. (bientôt)


Support client exceptionnel

  • Disponibilité 24/7 : Une assistance disponible à toute heure, quand vous en avez besoin.
  • Aide personnalisée : Que vous soyez trader débutant ou expérimenté, toutes les demandes sont traitées de manière professionnelle.
  • Approche centrée sur le client : Des solutions sur mesure et des réponses rapides aux besoins individuels en trading.


Pourquoi choisir QuantCore GT ?

  • Technologie IA avancée : Combine Big Data, réseaux neuronaux et ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI pour une précision de trading supérieure.
  • Gestion intelligente des risques : Évite des stratégies risquées telles que la martingale et se concentre sur une protection intelligente du capital.
  • Support fiable : Un accompagnement dédié garantit que vous ne serez jamais laissé sans assistance.


QuantCore GT est bien plus qu'un simple système de trading automatisé – c'est un assistant de trading entièrement optimisé par l'IA. Grâce à ChatGPT-o1 + GPT 4.5 AI, à des réseaux neuronaux avancés et à une puissante stratégie Big Data, cet EA s'adapte aux conditions du marché comme jamais auparavant. Que vous recherchiez la précision, l'adaptabilité ou un avantage innovant en trading, QuantCore GT offre une expérience de nouvelle génération.



Avertissement important

Bien que les Expert Advisors pilotés par l'IA, tels que QuantCore GT, puissent améliorer les performances de trading grâce à des analyses avancées, ils ne garantissent pas des résultats constants.
Les marchés financiers sont par nature volatils et le trading comporte toujours des risques.

Shui Hua Li
260
Shui Hua Li 2025.08.28 09:03 
 

我彻底放弃了，从 8月18日 500美元开始，在真实交易账户上运行，用的是默认配置，一直亏损到 8月27日。

我询问了作者，作者说要先评论再给配置文件。我给了 5 星评论，然后拿到了另一份配置文件，以及一个赠送的 EA。

接下来一个星期没有交易，然后突然又开始交易，但也不过是更大的亏损。

现在亏损已经超过初始金额的 50% 了，我决定止损，放弃这两个 EA 了。

交易记录截图请看： https://www.mql5.com/zh/market/product/132608/comments/page2?source=Site+Profile#comment_57966450

Dwiki ramadhan
41
Dwiki ramadhan 2025.06.17 04:05 
 

In the previous version, many were hit by Stop Loss, after I backtested it in the latest version, the results were very good, very impressive, hopefully it matches the backtest results

xo_xo
98
xo_xo 2025.03.26 11:25 
 

QuantCore GT is an exceptional EA that operates with stability and precision, ensuring it doesn't open trades recklessly. I've been using this EA to generate steady profits rather than seeking the thrill of high floating trades. It's reliable and provides peace of mind during usage. Additionally, I've conducted thorough back tests, and its win rate is impressively high. This EA truly stands out as a great choice for anyone looking for a trustworthy and effective trading tool. It offers consistency and confidence to help achieve financial goals. Highly recommended!

bharatw
267
bharatw 2025.03.10 13:49 
 

I bought the QuantCore GT a few days back, and my first trade was a loss. I do not blame the EA for the loss, as the market has been unpredictable. The EA has since made a few positive trades. It appears the EA is profitable in the long run. The seller honoured his commitment and provided the second EA. I am satisfied with the purchase.

arnau7799
20
arnau7799 2025.03.07 12:18 
 

This EA did not even come close to meeting my expectations. I tried it and the only thing it managed to do was to touch the Stop Loss. The strategy does not seem to be adapted to real market conditions.

Nguyen Viet Duy Khanh
494
Nguyen Viet Duy Khanh 2025.03.07 11:27 
 

I'm using CoreX G 1.6 and it's very good until now :). I'm hoping Quantcore will perform well too. Thank you very much author :)

ronix -
43
ronix - 2025.03.06 20:25 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.03.07 08:49
Thank you!
Bai-Liling
21
Bai-Liling 2025.03.06 00:57 
 

Scam, no trade, big SL, Garbage!

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.03.06 05:43
I was already expecting your review. Is the same seller as from the first review... really ridiculous people...
I'm waiting for at least 1 more review like this, let's see. I'm curious.
Bihan Ozturk
124
Bihan Ozturk 2025.03.05 18:57 
 

Merhaba, Öncelikle başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Satış sonrası destek mükemmel. QuantCore GT aldım yanında hediye olarak CoreX G.1.7 EA verildi. Umarım güzel kazançlar elde edeceğiz.

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.03.05 19:17
Çok teşekkür ederim Bihan! Başka sorularınız varsa, bize istediğiniz zaman yazabilirsiniz.
Rino Morsellino
197
Rino Morsellino 2025.03.05 09:58 
 

This is the second ea i have purchased from Arseny and i must say they are the TOP this last one after 2 days of data collection still has not opened when it does i will do another review so far Arseny is the top very serious and professional.

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.03.05 19:15
Thank you very much Rino! I really appreciate it!
EmmanuelSW
20
EmmanuelSW 2025.03.05 07:38 
 

First no trades for 9 days, on the tenth day the trade finally happen but hit SL!

Stop Loss is 10 times bigger thal TP!

100% SCAM! Dont trust this author, he is a big scammer!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER! SCAMMER!

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.03.05 08:01
The NN needs time, 1-2 days. Thats over so it should start trade soon. But why 1 star? This looks suspicious for a newly created account.
Répondre à l'avis