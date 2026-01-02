Trawler


Tüccarların akıllı bir koruma ızgarası yaklaşımıyla döviz piyasasında gezinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Uzman Danışman olan Trawler EA'yı tanıtıyoruz. Trawler EA, bekleyen emirleri ve piyasa koşullarına uyarlanabilir dinamik stratejileri kullanarak işlemleri verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Temel Özellikler:

Koruma Izgarası Stratejisi: Trawler EA, potansiyel piyasa hareketlerini yakalamak için aynı anda Buy Stop ve Sell Stop bekleyen emirleri verir.

Otomatik Pozisyon Yönetimi: Belirlenen hedefe ulaşıldıktan sonra, Trawler EA tüm pozisyonları kapatır ve devam eden ticaret için yeni bekleyen emirler belirler.

Dinamik Bekleyen Emir Aralığı: Piyasa oynaklığına göre emirler arasındaki mesafeyi ayarlar ve değişen koşullar altında performansı artırmayı hedefler.

Esnek Kar Hedefleri: Kar hedeflerini parasal değer veya yüzde olarak belirlemenize olanak tanır ve stratejiniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar.

Günlük Hedef Özelliği: Disiplinli ticareti teşvik etmek için günlük kar hedeflerini yönetmenize yardımcı olur.

Özelleştirilebilir Zaman Filtresi: Tercihlerinize göre belirli piyasa seansları sırasında işlem yapmanızı sağlar.

Ayarlanabilir Girdiler:

Yeniden Girişten Önce Mum Duraklatma: Sık girişleri önlemek için işlemler arasındaki duraklamayı kontrol eder.

Maksimum Bekleyen Emirler (Maksimum PO): Riski yönetmek için etkin bekleyen emir sayısını sınırlar.

Dinamik PO Aralığı: Verimli emir yerleştirme için piyasa koşullarına uyum sağlar.

Hedef Para/Yüzde: Tercih ettiğiniz kar hedeflerini belirleyin.

Günlük Hedef: Günlük işlem hedeflerinizi tanımlayın.

Filtre Zamanı: İşlem saatlerini stratejinize uyacak şekilde ayarlayın.
