Trawler
- Agus Santoso
- Обновлено: 2 января 2026
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/129161
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129162
Представляем Trawler EA, экспертного советника, разработанного для поддержки трейдеров в навигации на рынке форекс с помощью интеллектуального подхода к сетке хеджирования. Trawler EA помогает эффективно управлять сделками, используя отложенные ордера и динамические стратегии, адаптируемые к рыночным условиям.
Основные характеристики:
Стратегия сетки хеджирования: Trawler EA одновременно размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop для захвата потенциальных движений рынка.
Автоматическое управление позициями: после достижения установленной цели Trawler EA закрывает все позиции и устанавливает новые отложенные ордера для продолжения торговли.
Динамический диапазон отложенных ордеров: регулирует расстояние между ордерами на основе волатильности рынка, стремясь повысить производительность в различных условиях.
Гибкие цели прибыли: позволяют устанавливать цели прибыли в денежном выражении или в процентах, что дает вам контроль над вашей стратегией.
Функция ежедневной цели: помогает управлять целями ежедневной прибыли для поощрения дисциплинированной торговли.
Настраиваемый временной фильтр: позволяет торговать во время определенных рыночных сессий в соответствии с вашими предпочтениями.
Регулируемые входные данные:
Пауза свечи перед повторным входом: контролирует паузу между сделками, чтобы избежать частых входов.
Максимальное количество отложенных ордеров (макс. PO): ограничивает количество активных отложенных ордеров для управления риском.
Динамический диапазон PO: адаптируется к рыночным условиям для эффективного размещения ордеров.
Целевые деньги/процент: установите предпочтительные цели прибыли.
Ежедневная цель: определите ваши ежедневные торговые цели.
Время фильтра: настройте часы торговли в соответствии с вашей стратегией.