Представляем Trawler EA, экспертного советника, разработанного для поддержки трейдеров в навигации на рынке форекс с помощью интеллектуального подхода к сетке хеджирования. Trawler EA помогает эффективно управлять сделками, используя отложенные ордера и динамические стратегии, адаптируемые к рыночным условиям.

Основные характеристики:

Стратегия сетки хеджирования: Trawler EA одновременно размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop для захвата потенциальных движений рынка.

Автоматическое управление позициями: после достижения установленной цели Trawler EA закрывает все позиции и устанавливает новые отложенные ордера для продолжения торговли.

Динамический диапазон отложенных ордеров: регулирует расстояние между ордерами на основе волатильности рынка, стремясь повысить производительность в различных условиях.

Гибкие цели прибыли: позволяют устанавливать цели прибыли в денежном выражении или в процентах, что дает вам контроль над вашей стратегией.

Функция ежедневной цели: помогает управлять целями ежедневной прибыли для поощрения дисциплинированной торговли.

Настраиваемый временной фильтр: позволяет торговать во время определенных рыночных сессий в соответствии с вашими предпочтениями.

Регулируемые входные данные:

Пауза свечи перед повторным входом: контролирует паузу между сделками, чтобы избежать частых входов.

Максимальное количество отложенных ордеров (макс. PO): ограничивает количество активных отложенных ордеров для управления риском.

Динамический диапазон PO: адаптируется к рыночным условиям для эффективного размещения ордеров.

Целевые деньги/процент: установите предпочтительные цели прибыли.

Ежедневная цель: определите ваши ежедневные торговые цели.

Время фильтра: настройте часы торговли в соответствии с вашей стратегией.
