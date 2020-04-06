



스마트 헤지 그리드 방식을 통해 트레이더가 외환 시장을 탐색할 수 있도록 지원하는 전문가 자문(EA)인 Trawler EA를 소개합니다. Trawler EA는 보류 주문과 시장 상황에 맞춰 조정 가능한 동적 전략을 사용하여 거래를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.





주요 기능:





헤지 그리드 전략: Trawler EA는 매수 손절매(Buy Stop) 및 매도 손절매(Sell Stop) 보류 주문을 동시에 실행하여 잠재적인 시장 움직임을 포착합니다.





자동 포지션 관리: Trawler EA는 목표가에 도달하면 모든 포지션을 청산하고 새로운 보류 주문을 설정하여 거래를 지속합니다.





동적 보류 주문 범위: 시장 변동성에 따라 주문 간 간격을 조정하여 다양한 상황에서의 성과 향상을 목표로 합니다.





유연한 수익 목표: 수익 목표를 금전적 가치 또는 백분율로 설정하여 전략을 제어할 수 있습니다.





일일 목표 기능: 일일 수익 목표를 관리하여 규칙적인 거래를 지원합니다.





맞춤형 시간 필터: 선호도에 따라 특정 시장 시간대에 거래할 수 있습니다.





조정 가능한 입력:





재진입 전 캔들 일시 정지: 잦은 진입을 방지하기 위해 거래 간 일시 정지 시간을 조절합니다.





최대 미체결 주문(Max PO): 위험 관리를 위해 활성 미체결 주문 수를 제한합니다.





동적 PO 범위: 효율적인 주문을 위해 시장 상황에 맞춰 조정합니다.





목표 금액/백분율: 원하는 수익 목표를 설정합니다.





일일 목표: 일일 거래 목표를 정의합니다.





필터 시간: 전략에 맞게 거래 시간을 조정합니다.