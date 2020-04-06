Trawler


Presentamos Trawler EA, un Asesor Experto diseñado para ayudar a los operadores a navegar por el mercado forex con un enfoque de cuadrícula de cobertura inteligente. Trawler EA ayuda a gestionar las operaciones de forma eficiente mediante órdenes pendientes y estrategias dinámicas que se adaptan a las condiciones del mercado.

Características principales:

Estrategia de cuadrícula de cobertura: Trawler EA coloca órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop simultáneamente para capturar posibles movimientos del mercado.

Gestión automática de posiciones: Tras alcanzar el objetivo establecido, Trawler EA cierra todas las posiciones y establece nuevas órdenes pendientes para continuar operando.

Rango dinámico de órdenes pendientes: Ajusta la distancia entre órdenes en función de la volatilidad del mercado, con el objetivo de mejorar el rendimiento en condiciones variables.

Objetivos de beneficios flexibles: Permite establecer objetivos de beneficios en valor monetario o porcentaje, lo que le da control sobre su estrategia.

Función de Objetivo Diario: Ayuda a gestionar los objetivos de ganancias diarios para promover una operativa disciplinada.

Filtro de Tiempo Personalizable: Permite operar durante sesiones de mercado específicas según tus preferencias.

Entradas Ajustables:

Pausa de Vela Antes de Reingreso: Controla la pausa entre operaciones para evitar entradas frecuentes.

Máximo de Órdenes Pendientes (PO Máx.): Limita el número de órdenes pendientes activas para gestionar el riesgo.

Rango Dinámico de PO: Se adapta a las condiciones del mercado para una colocación de órdenes eficiente.

Objetivo Monetario/Porcentaje: Establece tus objetivos de ganancias preferidos.

Objetivo Diario: Define tus objetivos diarios de trading.

Tiempo de Filtro: Ajusta el horario de trading según tu estrategia.
Video Trawler
