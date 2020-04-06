



Trawler EAは、スマートなヘッジグリッドアプローチを用いて、トレーダーが外国為替市場で優位に立つためのサポートを提供するエキスパートアドバイザーです。Trawler EAは、市場状況に適応する保留注文とダイナミックな戦略を用いることで、取引を効率的に管理します。





主な機能:





ヘッジグリッド戦略: Trawler EAは、買いストップと売りストップの保留注文を同時に発注し、潜在的な市場動向を捉えます。





自動ポジション管理: 設定された目標ポジションに達すると、Trawler EAはすべてのポジションを決済し、取引を継続するために新しい保留注文を設定します。





ダイナミック保留注文レンジ: 市場のボラティリティに基づいて注文間の距離を調整し、さまざまな状況下でのパフォーマンス向上を目指します。





柔軟な利益目標：利益目標を金額またはパーセンテージで設定できるため、戦略を柔軟にコントロールできます。





日次目標機能：日々の利益目標を管理し、規律ある取引を促進します。





カスタマイズ可能な時間フィルター：好みに応じて、特定の市場セッションで取引できます。





調整可能な入力項目：





再エントリー前のローソク足一時停止：取引間の一時停止を制御し、頻繁なエントリーを回避します。





最大保留注文数（最大PO）：アクティブな保留注文数を制限し、リスクを管理します。





動的PO範囲：市場の状況に合わせて効率的な注文発注を行います。





目標金額/パーセンテージ：希望する利益目標を設定します。





日次目標：毎日の取引目標を定義します。





時間フィルター：戦略に合わせて取引時間を調整します。