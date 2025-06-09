Stochastic Multi Currency EA MT4

Stochastic Multi Currency EA MT4, birçok döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde kapsamlı bir şekilde test edilmiş sağlam bir stokastik osilatör stratejisi uygular. Bu Uzman Danışman (EA), grid (ızgara) toparlanma, hedge (koruma) seçenekleri ve martingale stratejileri (varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır) dahil olmak üzere kapsamlı işlem yetenekleri sunar. Kesin giriş yöntemleri (kırılmalar, dönüşler, trend takibi) ve esnek çıkış kuralları (göstergelere, zamana veya kara dayalı) ile birlikte, düşük gecikmeli ve sistem kaynaklarını minimum düzeyde kullanan, hızlı işlem gerçekleştiren verimli göstergeler içerir. Ayrıca, zarar (drawdown) koruması, spread/kayma filtreleri gibi gelişmiş özellikler de sunar.

Sistem, işlem oturumlarını kontrol etmek için gün/saat filtrelerini içerir ve performans doğrulaması için geçmiş verilerle test yapmayı destekler. Gerçek zamanlı bir gösterge paneli, açık işlemleri, hesap özsermayesini ve sistem metriklerini gösterirken, sezgisel giriş menüleri yapılandırmayı kolaylaştırır. Tüm ayarlar için ayrıntılı bir dokümantasyon sağlanmaktadır.

Ayrıntılı dokümantasyon: Genel Ayarlar Kılavuzu | Göstergeler Ayarları | Geri testler ve Set Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz

Temel Özellikler

  • tamamen özelleştirilebilir periyotlara sahip stokastik osilatör gösterge stratejisi ticaret sistemi

  • Tüm büyük paritelerde çoklu döviz işlemi

  • Risk yönetimi seçenekleri: Zarar Durdur (Stop Loss), Kar Al (Take Profit), takip eden durdurma (trailing stop)

  • Gelişmiş pozisyon boyutlandırma ve drawdown koruması

  • İşlem oturumları için zaman/gün filtreleri

  • Gerçek zamanlı izleme paneli

  • Pop-up, e-posta ve mobil bildirimler

  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Tüm riskli stratejiler (martingale/grid) varsayılan olarak devre dışıdır.

Önemli Tavsiyeler

Bu, profesyonel bir işlem aracıdır ve garantili kar sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmaları beklenmelidir:

  1. Önce her zaman demo hesapta test edin

  2. Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

  3. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş set dosyaları her çeyrekte yayınlanır. En güncel öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blog’una göz atın.

Tüm ürünlerimi inceleyin:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümünü kullanmak isterseniz, profil bölümünden bana ulaşmanız yeterlidir.



