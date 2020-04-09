Stochastic Multi Currency EA MT4
EStochastic Multi Currency EA MT4 implementa una strategia robusta basata sull’indicatore oscillatore stocastico, ampiamente testata su più coppie di valute e timeframe. L'Expert Advisor offre capacità di trading complete, inclusi sistemi di recupero a griglia, opzioni di copertura (hedging) e strategie martingale (configurabili ma disattivate per impostazione predefinita). Presenta metodi di ingresso precisi (breakout, inversioni, trend-following) e regole di uscita flessibili (basate su indicatori, tempo o profitto), oltre a funzionalità avanzate come protezione contro il drawdown, filtri per spread/slippage e indicatori efficienti che consumano poche risorse e permettono un'esecuzione rapida.
Il sistema include filtri per giorno/orario per il controllo delle sessioni di trading e supporta il test su dati storici per la validazione delle prestazioni. Una dashboard in tempo reale mostra le operazioni aperte, l’equity del conto e le metriche di sistema, mentre i menu di configurazione intuitivi rendono semplice la personalizzazione. È fornita una documentazione dettagliata per tutte le impostazioni.
Documentazione dettagliata: Guida generale ai parametri | Impostazioni dell'indicatore | Backtest e file di settaggio
Puoi scaricare la versione MT5 qui
Caratteristiche principali
sistema di trading basato sulla strategia dell’indicatore oscillatore stocastico con periodi completamente personalizzabili
Trading multi-valuta su tutte le principali coppie di valute
Diverse opzioni di gestione del rischio: Stop Loss, Take Profit, trailing stop
Gestione avanzata della dimensione della posizione e protezione del drawdown
Filtri per giorno e ora per il controllo delle sessioni di trading
Dashboard di monitoraggio in tempo reale
Notifiche popup, email e push
Compatibile con VPS MQL5 per operatività 24/7
Nota: tutte le strategie ad alto rischio (martingala/griglia) sono disattivate per impostazione predefinita.
Consigli importanti
Questo è uno strumento professionale di trading, non un sistema a profitto garantito. Si prevedono fluttuazioni di mercato normali:
Testare sempre prima su un conto demo
Iniziare con un rischio basso (0,5-1% per operazione)
Utilizzare solo capitale che si è disposti a perdere
Aggiornamenti regolari e file set ottimizzati vengono pubblicati ogni trimestre. Per le raccomandazioni più recenti, consultare il blog MQL5 nella sezione documentazione qui sopra.
