Dream Chaser
- Uzman Danışmanlar
- Roman Lomaev
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Dream Chaser, piyasa oynaklık analizi ile ızgara (grid) ticaret stratejisini birleştiren, güçlü ve çok işlevli bir Uzman Danışman'dır. Otomatik giriş noktası arama ve pozisyon yönetimi için tasarlanmış olup, manuel kontrol için kullanışlı bir görsel arayüzle donatılmıştır.
🎯 Temel Özellikler
-
Hibrit Strateji: İlk giriş için mum boyutu analizini ve ortalama alma için ızgara yöntemini kullanır.
-
Görsel Kontrol Paneli: Yatırımcı için bilgi ekranı ve manuel düğmeler içerir.
-
Risk Yönetim Sistemi: Otomatik lot hesaplama ve maksimum emir sayısı kontrolü.
-
Çok Yönlülük: Herhangi bir zaman diliminde ve döviz çiftinde çalışabilir.
⚙️ Ayrıntılı Ayarlar
Para ve Risk Yönetimi
|Parametre
|Varsayılan Değer
|Açıklama
|Risk
|0.5
|Otomatik lot boyutu hesaplaması için yatırılan paradan risk yüzdesi.
|ProfitPips
|30
|Tüm Uzman Danışman emirlerini kapatmak için toplam hedef kâr (pip).
|MaxOrders
|200
|Aynı anda açık olabilecek maksimum emir sayısı.
|Magic
|2025
|Uzman Danışman emirleri için benzersiz tanımlayıcı (Magic Number).
İşlem Mantığı ve Analiz
|Parametre
|Varsayılan Değer
|Açıklama
|ExpBar
|2.9
|Aşırı mum boyutunu belirlemek için çarpan.
|HowBar
|1000
|Ortalama mum boyutunu hesaplamak için kullanılan geçmişe dönük bar sayısı.
Zaman Kısıtlamaları
|Parametre
|Varsayılan Değer
|Açıklama
|TimeStart
|3
|İşlem seansının başlangıç saati.
|TimeEnd
|23
|İşlem seansının bitiş saati.
Performans ve Arayüz
|Parametre
|Varsayılan Değer
|Açıklama
|SpeedEA
|500
|Uzman Danışman hızı (milisaniye cinsinden güncelleme aralığı).
|Info
|true
|Grafik üzerindeki bilgi panelini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
🤖 Nasıl Çalışır?
1. Pozisyon Açma Mantığı
Uzman Danışman iki aşamada çalışır:
-
İlk Sinyal:
-
ALIM Sinyali: Boğa mumu kapanış yapar ve boyutu (Yüksek - Düşük) OrtalamaMumBoyutu * ExpBar değerini aşarsa oluşturulur.
-
SATIM Sinyali: Ayı mumu kapanış yapar ve boyutu (Yüksek - Düşük) OrtalamaMumBoyutu * ExpBar değerini aşarsa oluşturulur.
-
-
Izgara Stratejisi:
-
Yeni bir sinyal (aşırı mum) ortaya çıktığında ve halihazırda açık emirler varsa, Uzman Danışman sinyalle aynı yönde ek bir emir açar, genel ortalama giriş fiyatını düşürür.
-
2. İşlem Koşulları
-
İşlem yalnızca TimeStart ve TimeEnd arasında aktiftir.
-
Mevcut barda Uzman Danışman tarafından halihazırda açılmış emirler bulunmamalıdır (aynı mum üzerinde çoklu girişi önler).
3. Pozisyon Kapatma Mantığı
-
Toplam kâr ProfitPips pip değerine ulaştığında tüm emirler kapatılır.
📊 Bilgi Paneli
Uzman Danışman, yatırımcı için temel bilgileri içeren gelişmiş bir paneli grafik üzerinde görüntüler:
-
Minimum stop seviyesi (pip cinsinden)
-
Hesaplanan periyot için Ortalama bar boyutu
-
Hesap Bakiye ve Özsermayesi
-
Mevcut Kâr:
-
Mevcut döviz çiftindeki kâr
-
Tüm çiftlerdeki toplam kâr
-
Günlük, haftalık ve aylık kâr
-
💡 Kullanım Önerileri
-
Önerilen Bakiye: Minimum lot 0.01 ile işlem yaparken 1000$ ve üzeri.
-
Döviz Çiftleri: Herhangi biri.
-
Zaman Dilimleri: Herhangi biri (en uygun olanı çiftin oynaklığına bağlıdır).
-
Hesap Türü: Herhangi biri (ECN, Standard, Micro vb.).
-
Sunucu: VPS kullanımı zorunlu değildir ancak kesintisiz çalışma için önerilir.
Not: Herhangi bir Uzman Danışman'da olduğu gibi, gerçek bir hesapta kullanmadan önce, farklı piyasa koşullarındaki tüm özelliklerini anlamak için kapsamlı geçmiş veri testi ve ileri test (demo hesapta) yapılması şiddetle önerilir.