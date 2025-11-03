🚀 Dream Chaser: MetaTrader 4 için Uzman Danışman

Dream Chaser, piyasa oynaklık analizi ile ızgara (grid) ticaret stratejisini birleştiren, güçlü ve çok işlevli bir Uzman Danışman'dır. Otomatik giriş noktası arama ve pozisyon yönetimi için tasarlanmış olup, manuel kontrol için kullanışlı bir görsel arayüzle donatılmıştır.

🎯 Temel Özellikler

Hibrit Strateji: İlk giriş için mum boyutu analizini ve ortalama alma için ızgara yöntemini kullanır.

Görsel Kontrol Paneli: Yatırımcı için bilgi ekranı ve manuel düğmeler içerir.

Risk Yönetim Sistemi: Otomatik lot hesaplama ve maksimum emir sayısı kontrolü.

Çok Yönlülük: Herhangi bir zaman diliminde ve döviz çiftinde çalışabilir.

⚙️ Ayrıntılı Ayarlar

Para ve Risk Yönetimi

Parametre Varsayılan Değer Açıklama Risk 0.5 Otomatik lot boyutu hesaplaması için yatırılan paradan risk yüzdesi. ProfitPips 30 Tüm Uzman Danışman emirlerini kapatmak için toplam hedef kâr (pip). MaxOrders 200 Aynı anda açık olabilecek maksimum emir sayısı. Magic 2025 Uzman Danışman emirleri için benzersiz tanımlayıcı (Magic Number).

İşlem Mantığı ve Analiz

Parametre Varsayılan Değer Açıklama ExpBar 2.9 Aşırı mum boyutunu belirlemek için çarpan. HowBar 1000 Ortalama mum boyutunu hesaplamak için kullanılan geçmişe dönük bar sayısı.

Zaman Kısıtlamaları

Parametre Varsayılan Değer Açıklama TimeStart 3 İşlem seansının başlangıç saati. TimeEnd 23 İşlem seansının bitiş saati.

Performans ve Arayüz

Parametre Varsayılan Değer Açıklama SpeedEA 500 Uzman Danışman hızı (milisaniye cinsinden güncelleme aralığı). Info true Grafik üzerindeki bilgi panelini etkinleştirme/devre dışı bırakma.

🤖 Nasıl Çalışır?

1. Pozisyon Açma Mantığı

Uzman Danışman iki aşamada çalışır:

İlk Sinyal: ALIM Sinyali: Boğa mumu kapanış yapar ve boyutu (Yüksek - Düşük) OrtalamaMumBoyutu * ExpBar değerini aşarsa oluşturulur. SATIM Sinyali: Ayı mumu kapanış yapar ve boyutu (Yüksek - Düşük) OrtalamaMumBoyutu * ExpBar değerini aşarsa oluşturulur.

Izgara Stratejisi: Yeni bir sinyal (aşırı mum) ortaya çıktığında ve halihazırda açık emirler varsa, Uzman Danışman sinyalle aynı yönde ek bir emir açar, genel ortalama giriş fiyatını düşürür.



2. İşlem Koşulları

İşlem yalnızca TimeStart ve TimeEnd arasında aktiftir.

Mevcut barda Uzman Danışman tarafından halihazırda açılmış emirler bulunmamalıdır (aynı mum üzerinde çoklu girişi önler).

3. Pozisyon Kapatma Mantığı

Toplam kâr ProfitPips pip değerine ulaştığında tüm emirler kapatılır.

📊 Bilgi Paneli

Uzman Danışman, yatırımcı için temel bilgileri içeren gelişmiş bir paneli grafik üzerinde görüntüler:

Minimum stop seviyesi (pip cinsinden)

Hesaplanan periyot için Ortalama bar boyutu

Hesap Bakiye ve Özsermayesi

Mevcut Kâr: Mevcut döviz çiftindeki kâr Tüm çiftlerdeki toplam kâr Günlük, haftalık ve aylık kâr



💡 Kullanım Önerileri

Önerilen Bakiye: Minimum lot 0.01 ile işlem yaparken 1000$ ve üzeri.

Döviz Çiftleri: Herhangi biri.

Zaman Dilimleri: Herhangi biri (en uygun olanı çiftin oynaklığına bağlıdır).

Hesap Türü: Herhangi biri (ECN, Standard, Micro vb.).

Sunucu: VPS kullanımı zorunlu değildir ancak kesintisiz çalışma için önerilir.

Not: Herhangi bir Uzman Danışman'da olduğu gibi, gerçek bir hesapta kullanmadan önce, farklı piyasa koşullarındaki tüm özelliklerini anlamak için kapsamlı geçmiş veri testi ve ileri test (demo hesapta) yapılması şiddetle önerilir.