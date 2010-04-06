SwiftScalper

SwiftScalper   est un Expert Advisor performant, idéal pour trader l'EUR/USD et le GBP/USD sur l'horizon de temps optimal M30. Il utilise des techniques d'analyse avancées, notamment des indicateurs techniques et des modèles d'action des prix, pour identifier efficacement les opportunités de scalping.

Principales caractéristiques de SwiftScalper :

  • Adaptabilité   :Conçu pour fonctionner dans des conditions de marché volatiles, fournissant des signaux efficaces basés sur des données à jour.
  • Signaux précis   :Utilise une analyse complète pour identifier les meilleurs points d'entrée et de sortie, augmentant ainsi le potentiel de transactions rentables.
  • Facilité d'utilisation   :Facile à configurer et à intégrer à la plateforme de trading, il permet aux traders de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur les détails techniques.
  • Optimisé pour M30   :Spécialement conçu pour fonctionner sur la période M30, ce qui est idéal pour le trading à court terme.

Avantages

Le conseiller est déjà configuré pour les paires de trading spécifiées. Il suffit de l'installer et de l'exécuter. Paramètres minimum.

Contrôle des risques dédié :

  • Stop Loss fixe en points pour chaque transaction
  • la possibilité de définir le drawdown maximum sur les capitaux propres
  • possibilité de définir un drawdown quotidien maximum en %
  • la possibilité de définir un retrait quotidien maximum dans la devise du compte

Convient pour le trading sur les comptes de sociétés Prop.

Le conseiller n'utilise pas :

  • Martingale
  • Moyenne
  • Grille

Le conseiller a la possibilité de négocier des transactions jusqu'à ce que SL ou TP se produise pour la transaction, ou si vous activez le paramètre Enabling_closing_opposite_signal, les transactions seront alors clôturées au moment où nous recevons un signal opposé.

Avec SwiftScalper, vous pouvez gérer efficacement vos transactions EUR/USD et GBP/USD, en profitant des fluctuations du marché à court terme !


