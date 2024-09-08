CoreX G

3.72

Genel Bakış

CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar.

Blog:

CoreX G EA

Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır.

Bir sonraki fiyat 790 USD.

Broker 
 Herhangi bir broker, tercihen ECN/Zero Spread
Kaldıraç 
 1:20’den itibaren
Mevduat 
 min. 200$


Sembol

 XAUUSD
Zaman Dilimi 
 H1


Büyük Veri Entegrasyonu ve Ticaret Stratejisi

Büyük veri, CoreX G stratejisinin temel taşıdır. Tarihsel ve gerçek zamanlı piyasa verilerinin büyük hacimlerini işleyerek bilgiye dayalı ticaret kararları alır. Büyük verinin kullanımı, sistemin Forex piyasasındaki desenleri ve trendleri daha etkili bir şekilde tanımlamasını sağlar, bu da daha doğru tahminler ve gelişmiş ticaret fırsatları sunar. Makine öğrenimi ve büyük veriyi birleştirerek EA, yeni verileri sürekli entegre edip modellerini iyileştirerek piyasa değişikliklerine dinamik olarak uyum sağlar.


Kullanılan Sinir Ağları

  • Konvolüsyonel Sinir Ağları (CNN): Tarihsel piyasa verilerindeki karmaşık desen ve yapıları tespit ederek karlı işlem fırsatlarını erkenden belirler. 
  • LSTM’li Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN): Zaman bağımlılıklarını analiz eder ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin eder. 
  • Otoenkoderler: Veri karmaşıklığını basitleştirir, yalnızca en alakalı bilgileri çıkararak hassas ticaret kararları verir.
  • Pekiştirmeli Öğrenme: EA’nın geçmiş ticaret faaliyetlerinden sürekli öğrenmesini ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasını sağlar.


Büyük Veri Stratejisinin Avantajları

  • Artırılmış Veri İşleme Kapasitesi: CoreX G, büyük veri hacimlerini işleyerek önemli desenleri hızla tanır ve anında tepki verir.
  • İncelenmiş Ticaret Kararları: Büyük veri entegrasyonu, daha kapsamlı analizler yaparak daha iyi risk yönetimi ve optimize edilmiş işlem sonuçları sunar.
  • Gerçek Zamanlı Analiz: CoreX G, piyasa gelişmelerini gerçek zamanlı olarak izler ve ticaret stratejilerini buna göre ayarlar.

Olağanüstü Müşteri Desteği

  • 7/24 Kullanılabilirlik: Kullanıcıların her türlü soru veya sorununda yardım sağlar.
  • Tüm Sorgulara Saygı: İster yeni başlayan, ister deneyimli bir trader olun, her soru sabır ve saygıyla ele alınır.
  • Müşteri Odaklı Hizmet: Özelleştirilmiş istekler veya özel ihtiyaçlar ciddiyetle ele alınır ve hızlıca çözülür.


Neden CoreX G’yi Seçmelisiniz?

  • Teknolojik Mükemmellik: CoreX G, size önemli bir ticaret avantajı sağlamak için yapay zeka ve büyük verideki en son gelişmeleri kullanır.
  • Güvenlik ve Kararlılık: EA, Martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır, bunun yerine sağlam risk yönetimine odaklanır.
  • Birinci Sınıf Destek: 7/24 hizmet veren özel destek ekibiyle CoreX G, kullanıcıların asla yardımsız kalmamasını garanti eder.


CoreX G, yalnızca ileri düzey ticaret yetenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda eşsiz müşteri desteği de sağlar. Sorularınız, yardıma ihtiyacınız veya özelleştirme talepleriniz olduğunda destek ekibi her zaman yanınızdadır. Hem teknoloji hem hizmette en yüksek standartları belirleyen bir Uzman Danışman’ın farkını yaşayın.


Önemli Not

CoreX G EA gibi sinir ağı tabanlı bir Uzman Danışman’ın değerli öngörüler sağlayabileceğini ve işlem performansını artırabileceğini unutmamak gerekir; ancak aynı sonuçları garanti etmez. Finansal piyasalar karmaşıktır ve öngörülemez, her zaman risk içerir.

İncelemeler 20
Sergey Porphiryev
1789
Sergey Porphiryev 2025.09.24 21:38 
 

The dev is really working hard on making a solid AI EA, gaining experience and putting it into his products. But AI in Forex (trying to predict the future) doesn’t have clear metrics, so it needs extra attention from us as users. Best to keep an eye on simple things like:

- how often it trades

- how often it loses

And if it starts drifting away from backtest stats — stay alert, and definitely don’t let it ‘recover trade’ once it’s already deep in drawdown.

P.S. But all these wild AIs are too overpriced (in real currency)

Ralph Lips
1282
Ralph Lips 2025.03.30 09:14 
 

I´m using the EA since January with ADP3 on a real money account and I´m definitly satisfied. The EA doesn´t trade very often (on average 4 trades per week), but has a very good winrate. The author tries to improve the EA by training the EA for the recent market conditions, but doesn´t overoptimize

Sergei Vasil Ev
944
Sergei Vasil Ev 2025.01.07 14:45 
 

The NN ADP4 algorithm works perfectly, pay attention to the author's signals for the rest of the options, with medium and low risk, it is quite cost-effective! I'll leave it that way for now, I'll add it in the future.

Önerilen ürünler
Almirante Gold EA MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Uzman Danışmanlar
Almirante Gold EA MT5 is a high-precision automated trading system designed to operate in financial markets with efficiency and discipline. This advanced solution implements an adaptive grid strategy that optimizes entries and manages risk intelligently. Key features: Dynamic position management with adaptive grid technology Customizable information panel for real-time monitoring Integrated capital protection system with multiple security levels Flexible lot configuration to adapt to different a
OooYeah
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
Uzman Danışmanlar
Best Performance:   XAUUSD (Gold) – 5-Minute Timeframe   Consistent Scalping & Swing Opportunities   – Captures short-term gold movements with precision.   Tested with Strong Risk-Reward Ratio   – Designed to maximize gains while minimizing losses. Key Features:   Fully Automated   – No manual intervention needed.   Fast Execution   – Optimized for quick trade entries/exits.   Works Best in Trending & Choppy Gold Markets   – Adapts to XAUUSD’s unique behavior.   Built-in Risk Man
Scalp Breakout mt5
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor ( Scalp Breakout ) can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. Unique trading system! It is recommended to work with liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. The bot works on both Netting and Hedging account types. There is also a version for MT4 . This is high frequency trading. Uses two trading options: with virtual and real stop losses. Virtual stop levels (take profi
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Uzman Danışmanlar
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
Gold Bars AI
Irina Selezneva
Uzman Danışmanlar
Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler, FOREX piyasasında başarılı işlemler yapmak için tasarlanmış gelişmiş makine öğrenimi teknolojimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Finans ve derin öğrenme alanındaki uzmanlarımız, XAUUSD para çifti için bir ortalama geri dönüş stratejisi geliştirdi. Bu strateji, geleneksel göstergelere dayalı sistemlere kıyasla 10 kat daha iyi performans sergilemektedir. Stratejimiz, aşırı uyumu önlemek ve istikrarlı sonuçlar sağlamak için yalnızca fiyatları ve türevlerini öz
Entry Point EA
Islam Maameri
Uzman Danışmanlar
Entry Point EA  10 copies   out of 10   left at $799 Next price --> $1467 Entry Point EA is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area. Nothing fancy here, no testi
Gold King Mt5
Pran Gobinda Basak
Uzman Danışmanlar
Gold King Gold King is an expert advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 platform and designed to assist traders in their gold trading activities. The EA uses advanced algorithms to analyze market data and identify trading opportunities, while also providing real-time trading signals and automated trading capabilities. Gold King is specifically designed for gold trading and utilizes a range of technical indicators and price action analysis to generate its trading signals. Traders can use t
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Uzman Danışmanlar
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
A synthetic trading robot is a cutting-edge software program designed to execute trades automatically in the financial markets. Using sophisticated algorithms and artificial intelligence, this robot can analyze market trends, identify profitable trading opportunities, and place trades with precision and speed.  Unlike human traders, synthetic trading robots are not influenced by emotions or biases, allowing them to make smarter and more objective trading decisions. These robots can trade acros
Trade For Search
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
Trade Forward: Modern Trading System for the Forex Market General Description Trade Forward is an expert system designed to automate trading on the Forex market. Our goal is to provide traders with a powerful tool that meets the current demands of the financial industry, combining ease of setup with high performance. The system does not make bold promises of profit but instead focuses on the real capabilities and functionality it offers. System Architecture and Functionality Trade Forward featur
FVG Trader Pro
Erik Gall
Uzman Danışmanlar
Fair Value Gap EA on the 1hour chart. Finds Fair value gaps, and places smart trades based on them.  No unrealistic bullshit, pure price action, no lagging indicators. steady profit stream. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: 1H       ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $2000   Before running on live, do some backtests to find a good setting. or message me. give it a try and leave a positve comment. impress yourself from the DEMO . Better yet, le
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Uzman Danışmanlar
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
NorthSea MT5
Mark Taylor
Uzman Danışmanlar
Introducing the " NorthSea EA " an advanced financial trading tool designed to strategically trade the popular currency pairs " AUDNZD, AUDCAD, and NZDCAD ". Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology, " NorthSea EA " incorporates a fully independent   Decision Engine   coupled with sophisticated filters to maximize profitability and enhance performance. Developed over a decade by a team of seasoned traders and expert coders, this expert advisor employs a unique strategy ta
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Uzman Danışmanlar
REVERA EA,   EURUSD + AUDUSD + AUDCAD Piyasasındaki Güvenlik Açıklarını Belirlemek İçin Çok Para Birimli, Esnek, Tam Otomatik ve Çok Yönlü Açık Bir Araçtır! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 REVERA REHBERİ Sinyaller Komisyon Broker İadesi Güncellemeler Benim Blogum Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590 $  Bu       bir       Çoklu   Par
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Uzman Danışmanlar
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Pinnacle Scalper EA
Husnain Ghani
Uzman Danışmanlar
Pinnacle Scalper EA ile işlemlerinizi en üst düzey hassasiyete taşıyın – MT5 için gelişmiş Fiyat Aksiyonu Scalping çözümü. Genel Bakış: Pinnacle Scalper EA, trend piyasalarında yüksek olasılıklı breakout fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir otomatik ticaret aracıdır. H1 EMA trend onayı, ATR tabanlı dinamik risk yönetimi ve güçlü M15 ADX trend gücü analizi gibi birden fazla teknik filtreyi birleştirerek değişen piyasa koşullarına uyum sağlar. Akıllı bekleyen emir s
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Freya AI, benzersiz bir performans sunmak için gelişmiş yapay zekanın gücünden yararlanan, yalnızca Avustralya pazarına özel olarak tasarlanmış, son teknoloji ürünü bir sanal asistandır. Son teknoloji makine öğrenme algoritmalarıyla tasarlanan Freya AI, kusursuz, sezgisel kullanıcı deneyimleri sağlamak için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) ile derin öğrenme modellerini bir araya getirir. Tamamen otomatik olan bu AI asistanı, planlama ve hatırlatıcılardan karmaşık sorguları yanıtlamaya kadar çok
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
Whale Supply and Demand
Mustafa Ozkurkcu
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Trade Whale Supply & Demand EA ,   arz ve talep bölgeleri, likidite süpürmeleri ve piyasa yapısı dönüşlerini   temel alan tam otomatik bir alım-satım robotudur. EA, piyasada kurumsal izleri ve yüksek olasılıklı işlem bölgelerini tespit ederek, doğru zamanlama ile işlem açmayı hedefler. Forex, Altın ( XAUUSD ) ve endekslerde kullanılabilir. Strateji,   keskin girişler ,   dar stop-loss   ve   risk/ödül optimizasyonu   üzerine inşa edilmiştir. Strateji Mantığı Bu EA aşağıdaki k
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Ex Gold MT5 EA
Richard Kofi Anim Darko
Uzman Danışmanlar
After You download the EA kindly join our telegram group below..... https://t.me/aFXeas EX GOLD MT5 EA is a unique fully automated Expert Advisor which uses a combination of price action and indicators to find profitable entries on the market. It uses an average of standard deviation to follow the trend for additional entries hence taking advantage of the trend. Its unique but simple parameter makes it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Gold on the M1,
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Uzman Danışmanlar
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Comet Multi Symbol Multi Input
Ahmed Mohamed Ahmed Elaroussi
Uzman Danışmanlar
This EA DOESN'T  trade!  Used in conjunction with  Comet EA Support Resistance Entries Exits , it's a very useful tool to give an overall view on account performance when trading multiple pairs simultaneously. Each pair with its individual input parameters obtained from its back & forward optimization using Comet EA Support Resistance Entries Exits .  Screenshots:  Sample input (obtained from back/forward optimization of  Comet EA Support Resistance Entries Exits ) for 4 pairs. Result chart base
FREE
Defender of the Deposit
Alexey Viktorov
Uzman Danışmanlar
Советник локирует убыточную позицию или сетку с указанным Magic number и в дальнейшем пытается свести убыток к нулю, или минимуму. Продолжительность операции зависит от параметров советника и может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Параметры советника и их назначение: What position is locked             Какого направления позицию или сетку позиций локируем. Buy или Sell. Magic number                           Magic number позиции которую локируем. Width lock                 
Kyron
Alexandro Matos
Uzman Danışmanlar
NO DLL NEEDED ! KYRON is an intelligent trading robot designed to operate based on precise thousandths of a price level, exploiting reversal and breakout opportunities with extreme agility. It identifies key points on the chart and executes orders automatically with integrated risk management, ensuring greater discipline and operational consistency. Ideal for traders seeking efficiency, speed, and precision in Forex, without letting emotions interfere with decision-making.
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Nusantara MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Bekleyen Emir Hassasiyetiyle Akıllı Kopuş "Nusantara", mesafeli bekleyen emir yürütme ile geliştirilmiş ve risk yönetimi değiştirme sistemiyle donatılmış bir kopuş kutusu stratejisine dayalı bir Uzman Danışmandır (EA). Değişen piyasa özellikleri karşısında esnek kalan otomatik, güvenli bir strateji isteyen ciddi yatırımcılar için tasarlanmıştır. Ana Strateji: Ko
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD, XAUUSD ve AUDCAD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Yazarın diğer ürünleri
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
CyBRG RX
Arseny Potyekhin
3.91 (11)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
QuantCore GT QuantCore GT EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını yapay zeka destekli zeka ve veri odaklı stratejilerin eşsiz kombinasyonu ile aşmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir ticaret sistemidir. ChatGPT-o1, en yeni GPT-4.5, gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve son teknoloji büyük veri yaklaşımını entegre ederek, QuantCore GT ticarette yeni bir doğruluk, uyum yeteneği ve verimlilik düzeyi sunar. Bu Uzman Danışman (EA), gelişmiş teknolojisi, sorunsuz yapay zeka etkileşimi ve birinci sınıf m
CyBRG RX Mt4
Arseny Potyekhin
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CyBRG RX Tanıtımı: Yeni Nesil Ticaret Asistanı Ticaret deneyiminizi yükseltmek için tasarlanmış son teknoloji ticaret ortağınız CyBRG RX ile ticaretin geleceğine adım atın. Gelişmiş sinir ağlarının gücünden yararlanan CyBRG RX, sürekli değişen piyasa koşullarını benzersiz bir hassasiyetle analiz etmek ve uyum sağlamak üzere tasarlandı. Bu strateji o kadar benzersiz ki yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacaktır. Bir son
CoreX G MT4
Arseny Potyekhin
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış CoreX G EA, Forex piyasasının karmaşıklıklarını ele almak üzere özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir işlem sistemidir. En son sinir ağları, karmaşık makine öğrenimi teknolojileri ve entegre büyük veri stratejisini kullanarak CoreX G, işlemde olağanüstü doğruluk ve güvenlik sunar. Bu Uzman Danışman (EA), teknolojik mükemmellik ve premium müşteri desteği ile öne çıkarak, kullanıcıların her türlü soru veya sorunlarında daima yardım almasını sağlar. Blog: CoreX G EA Bu strateji o kadar
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
BitBull EA MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
HeXon FX MT4
Arseny Potyekhin
Uzman Danışmanlar
HeXon FX – Forex Traderları için Birinci Sınıf Ticaret Çözümü HeXon FX, döviz piyasalarında son derece yüksek doğrulukla çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). En son ticaret stratejilerini kullanarak, HeXon FX ana döviz çifti EURUSD için esnek ve istikrarlı bir çözüm sunar. Bu EA, piyasanın volatil olduğu dönemlerde üstün performans gösterir, farklı piyasa koşullarına verimli şekilde uyum sağlar, tutarlı karlar elde ederken riski en aza indirir. Bu strateji o kadar be
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
Uzman Danışmanlar
Değerli Trader’lar, En son projemizi size tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. EA BitBull. Gerçek kripto para ticareti şimdi bir gerçeklik haline geldi! Bu strateji o kadar benzersiz ki, yalnızca sınırlı sayıda lisans satmak istiyorum. Bu nedenle satışları sınırlamak için fiyat kademeli olarak artacak. Bir sonraki fiyat 790 USD. Dünyanın dört bir yanındaki saygın ortaklarımızın yardımıyla yenilikçi bir kripto stratejisi geliştirmeyi başardık. Bu strateji trend takip ve ortalamaya dönüş strate
Filtrele:
Sergey Porphiryev
1789
Sergey Porphiryev 2025.09.24 21:38 
 

The dev is really working hard on making a solid AI EA, gaining experience and putting it into his products. But AI in Forex (trying to predict the future) doesn’t have clear metrics, so it needs extra attention from us as users. Best to keep an eye on simple things like:

- how often it trades

- how often it loses

And if it starts drifting away from backtest stats — stay alert, and definitely don’t let it ‘recover trade’ once it’s already deep in drawdown.

P.S. But all these wild AIs are too overpriced (in real currency)

Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.09.21 01:36 
 

Sorry guys EA is not very good, stop loss just too big. I bought this months ago and got hit a lot with stop losses, then after his update and backtesting looking fantastic (yes backtests can be manipulated) but had hope, using low risk default with ADP3 and the first first trade after using again yesterday went straight to the large stop loss. No good, dont use

Joshua Chung
31
Joshua Chung 2025.09.09 00:38 
 

Needs update. Market now moves in the opposite direction. I've been able to prevent the last big loss in the backtest by seting RSI to 8 hours, Period 2, overbought 62, oversold 100. This does not affect the rest of trades. Your AlphaCoreX backtest is performing well. I notice you offer buy a new EA get an old one free, but the old one is no longer performing well :'(

Guorong He
403
Guorong He 2025.07.17 02:42 
 

I lost 5 times in June, Just focusing on developing new products AlphaCore X. Ignore the lack of old products and feel angry！

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.07.18 18:28
Hello, we are always improving all products, even the older one.
The EA just had an update and is running actually really good.
I would like to take a look at your settings, to see what the problem exactly is and help you.
kaxalope
34
kaxalope 2025.04.26 07:48 
 

Pierde más de lo que gana

Arseny Potyekhin
5102
Geliştiriciden yanıt Arseny Potyekhin 2025.05.15 09:07
what??? Ea makes profits all the time.. maybe you have some issues? I will take a look
Ralph Lips
1282
Ralph Lips 2025.03.30 09:14 
 

I´m using the EA since January with ADP3 on a real money account and I´m definitly satisfied. The EA doesn´t trade very often (on average 4 trades per week), but has a very good winrate. The author tries to improve the EA by training the EA for the recent market conditions, but doesn´t overoptimize

benchtrades
206
benchtrades 2025.03.22 16:28 
 

hey bought the EA, good so far. I've sent you a pm. please answer

Ronald Freudenberg
388
Ronald Freudenberg 2025.02.14 09:18 
 

Hello, I bought the product for the MT5. The version for the MT4 has a set file. Is there one for the MT5? If so, please send it to me via PM. Many thanks

In August, the EA lost performance.

Four completely bad trades. More lost than won.

What's going on?

Why is there no live signal anymore???

Sergei Vasil Ev
944
Sergei Vasil Ev 2025.01.07 14:45 
 

The NN ADP4 algorithm works perfectly, pay attention to the author's signals for the rest of the options, with medium and low risk, it is quite cost-effective! I'll leave it that way for now, I'll add it in the future.

Isaac Amo
1173
Isaac Amo 2024.12.01 17:02 
 

So far so good. Fewer trades in a month, took the risk with a $50 account, had some huge loss and drawdown, however, the EA recovered and made profit of 128% in the past month.

Affiq A Ghani
558
Affiq A Ghani 2024.11.06 19:47 
 

This EA works differently depending on which broker you use. Just warn you. Only certain broker works.

raja5655
762
raja5655 2024.10.24 20:20 
 

Thank you for this wonderful expert. I have one request and I hope that Mr. Arseny Potyekhin will fulfill it in the next update. The tool for hiding stop loss and taking profit from the broker. Please fulfill this with many thanks and gratitude.

전재혁
156
전재혁 2024.10.22 07:28 
 

Once a really promising EA, I've lost credibility with 2 profits, 2 big losses since I bought it, and there's too little deal. I'm going to end it after losing a lot of money. I don't think I'll be able to use it for the time being, at least. I'll give you a three-star rating.

uchimi
1665
uchimi 2024.10.05 02:29 
 

I am very happy with this EA. The performance of this EA is very good. And the seller's support is very kind. I can recommend this EA!

praishyer
469
praishyer 2024.10.03 17:49 
 

Good, although the lack of trading in the previous fortnight was very frustrating, it's been a good week and hopefully all the best for the future!

Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:06 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Laren C.
36
Laren C. 2024.09.30 19:37 
 

I think it's a really very good EA, we'll find out in the next few weeks.

What I do know for sure is that other EA's from the seller are simply excellent and the seller himself is always there to help and make recommendations.

I especially recommend to any newbie as this seller really goes out of his way to educate and help with his EAs.

Absolutely excellent!

dobinhhai
52
dobinhhai 2024.09.19 03:15 
 

The first results are quite promising. Nice work!

richieg1
129
richieg1 2024.09.13 23:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

provanet
71
provanet 2024.09.11 18:39 
 

.

İncelemeye yanıt