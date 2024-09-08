Panoramica



CoreX G EA è un sistema di trading avanzato progettato specificamente per affrontare le complessità del mercato Forex. Sfruttando reti neurali all’avanguardia, sofisticate tecnologie di machine learning e una strategia integrata di big data, CoreX G offre eccezionale precisione e sicurezza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per l’eccellenza tecnologica e il supporto clienti premium, garantendo agli utenti assistenza per qualsiasi domanda o problema.

Blog: CoreX G EA Poiché questa strategia è così unica, intendo vendere solo un numero limitato di licenze. Pertanto, il prezzo aumenterà gradualmente per limitare le vendite. Il prossimo prezzo è di 790 USD.

Broker

Qualsiasi broker, preferibile ECN/Spread ZERO

Leva finanziaria

a partire da 1:20

Deposito

min. 200$





Simbolo



XAUUSD

Timeframe

H1







Integrazione dei Big Data e strategia di trading

I big data sono il fulcro della strategia di CoreX G. Il sistema elabora vasti volumi di dati di mercato storici e in tempo reale per prendere decisioni di trading ben informate. L’uso dei big data consente al sistema di identificare più efficacemente schemi e tendenze nel mercato Forex, portando a previsioni più precise e a maggiori opportunità di trading. Combinando machine learning e big data, l’EA si adatta dinamicamente ai cambiamenti del mercato integrando costantemente nuovi dati e perfezionando i suoi modelli.





Reti neurali utilizzate



Reti neurali convoluzionali (CNN): rilevano schemi e strutture complesse nei dati di mercato storici, identificando precocemente opportunità di trading redditizie.

Reti neurali ricorrenti (RNN) con LSTM: analizzano le dipendenze temporali e prevedono i futuri movimenti dei prezzi.

Autoencoder: semplificano la complessità dei dati, estraendo solo le informazioni più rilevanti per decisioni di trading precise.

Apprendimento per rinforzo: permette all’EA di apprendere continuamente dalle attività di trading passate e di adattarsi alle condizioni di mercato in evoluzione.



Vantaggi della strategia Big Data

Maggiore capacità di elaborazione dei dati: CoreX G può identificare rapidamente schemi significativi elaborando grandi volumi di dati e reagire istantaneamente.

CoreX G può identificare rapidamente schemi significativi elaborando grandi volumi di dati e reagire istantaneamente. Decisioni di trading raffinate: l’integrazione dei big data consente un’analisi più completa, portando a una migliore gestione del rischio e a risultati di trading ottimizzati.

l’integrazione dei big data consente un’analisi più completa, portando a una migliore gestione del rischio e a risultati di trading ottimizzati. Analisi in tempo reale: CoreX G monitora gli sviluppi del mercato in tempo reale e adatta di conseguenza le strategie di trading.





Supporto clienti eccezionale

Disponibilità 24/7: sempre a disposizione per assistere gli utenti con domande o problemi.

sempre a disposizione per assistere gli utenti con domande o problemi. Rispetto per tutte le richieste: che tu sia un principiante o un trader esperto, ogni richiesta viene trattata con pazienza e rispetto.

che tu sia un principiante o un trader esperto, ogni richiesta viene trattata con pazienza e rispetto. Servizio incentrato sul cliente: le richieste personalizzate o esigenze specifiche vengono accolte con serietà e gestite prontamente.





Perché scegliere CoreX G?

Eccellenza tecnologica: CoreX G utilizza i più recenti progressi in IA e big data per offrirti un significativo vantaggio nel trading.

CoreX G utilizza i più recenti progressi in IA e big data per offrirti un significativo vantaggio nel trading. Sicurezza e stabilità: l’EA evita strategie rischiose come il Martingale, concentrandosi invece su una gestione del rischio robusta.

l’EA evita strategie rischiose come il Martingale, concentrandosi invece su una gestione del rischio robusta. Supporto di alto livello: con un team di supporto dedicato 24/7, CoreX G garantisce che gli utenti non rimangano mai senza assistenza.





CoreX G offre non solo capacità di trading all’avanguardia, ma anche un supporto clienti impareggiabile. Che tu abbia domande, abbia bisogno di assistenza o richieda personalizzazioni, il team di supporto è sempre disponibile. Scopri la differenza di un Expert Advisor che stabilisce i più alti standard sia in tecnologia sia in servizio.



