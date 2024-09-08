CoreX G

3.72

Vue d'ensemble

Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à tout moment pour leurs questions ou préoccupations.

Blog :

CoreX G EA

Étant donné que cette stratégie est si unique, je souhaite ne vendre qu’un nombre limité de licences. Par conséquent, le prix augmentera progressivement afin de limiter les ventes.

Le prochain prix est de 790 USD.

Broker 
 Tout courtier, ECN/Spread ZÉRO de préférence
Effet de levier 
 à partir de 1:20
Dépôt 
 min. 200 $


Symbole

 XAUUSD
Intervalle de temps 
 H1


Intégration du Big Data et stratégie de trading

Le Big Data est une pierre angulaire de la stratégie CoreX G. Il traite d’importants volumes de données de marché historiques et en temps réel pour prendre des décisions de trading éclairées. L’utilisation du Big Data permet au système d’identifier plus efficacement les motifs et les tendances sur le marché Forex, ce qui conduit à des prévisions plus précises et à davantage d’opportunités de trading. En combinant apprentissage automatique et Big Data, l’EA s’adapte dynamiquement aux évolutions du marché en intégrant continuellement de nouvelles données et en affinant ses modèles.


Réseaux neuronaux utilisés

  • Réseaux neuronaux convolutifs (CNN) : détectent des motifs et des structures complexes dans les données de marché historiques, identifiant rapidement les opportunités de trading rentables. 
  • Réseaux neuronaux récurrents (RNN) avec LSTM : analysent les dépendances temporelles et prédisent les mouvements de prix futurs. 
  • Autoencodeurs : simplifient la complexité des données en n’extrayant que les informations les plus pertinentes pour prendre des décisions de trading précises.
  • Apprentissage par renforcement : permet à l’EA d’apprendre en continu des activités de trading passées et de s’adapter aux conditions changeantes du marché.


Avantages de la stratégie Big Data

  • Capacité de traitement des données accrue : CoreX G peut identifier rapidement des motifs significatifs en traitant de grands volumes de données et réagir instantanément.
  • Décisions de trading affinées : L’intégration du Big Data permet une analyse plus complète, conduisant à une meilleure gestion des risques et à des résultats de trading optimisés.
  • Analyse en temps réel : CoreX G suit les évolutions du marché en temps réel et ajuste les stratégies de trading en conséquence.

Support client exceptionnel

  • Disponibilité 24h/24 et 7j/7 : toujours disponible pour aider les utilisateurs pour toute question ou problème.
  • Respect de toutes les demandes : que vous soyez débutant ou trader expérimenté, chaque demande est traitée avec patience et respect.
  • Service centré sur le client : les demandes personnalisées ou les besoins spécifiques sont pris au sérieux et traités rapidement.


Pourquoi choisir CoreX G ?

  • Excellence technologique : CoreX G utilise les dernières avancées en IA et Big Data pour vous offrir un avantage significatif en trading.
  • Sécurité et stabilité : l’EA évite les stratégies risquées comme Martingale, se concentrant plutôt sur une gestion des risques robuste.
  • Support de premier ordre : avec une équipe de support dédiée 24h/24 et 7j/7, CoreX G garantit que les utilisateurs ne sont jamais laissés sans assistance.


CoreX G offre non seulement des capacités de trading de pointe, mais aussi un support client inégalé. Que vous ayez des questions, besoin d’aide ou de personnalisations, l’équipe de support est toujours disponible. Faites l’expérience d’un Expert Advisor qui établit les normes les plus élevées en technologie et en service.


Note importante

Il est important de noter que, bien qu’un Expert Advisor basé sur des réseaux neuronaux comme le CoreX G EA puisse fournir des informations précieuses et améliorer les performances de trading, il ne garantit pas les mêmes résultats. Les marchés financiers sont complexes et imprévisibles, et comportent toujours des risques.

Filtrer:
Sergey Porphiryev
1788
Sergey Porphiryev 2025.09.24 21:38 
 

The dev is really working hard on making a solid AI EA, gaining experience and putting it into his products. But AI in Forex (trying to predict the future) doesn’t have clear metrics, so it needs extra attention from us as users. Best to keep an eye on simple things like:

- how often it trades

- how often it loses

And if it starts drifting away from backtest stats — stay alert, and definitely don’t let it ‘recover trade’ once it’s already deep in drawdown.

P.S. But all these wild AIs are too overpriced (in real currency)

Stephen J Martret
2440
Stephen J Martret 2025.09.21 01:36 
 

Sorry guys EA is not very good, stop loss just too big. I bought this months ago and got hit a lot with stop losses, then after his update and backtesting looking fantastic (yes backtests can be manipulated) but had hope, using low risk default with ADP3 and the first first trade after using again yesterday went straight to the large stop loss. No good, dont use

Joshua Chung
31
Joshua Chung 2025.09.09 00:38 
 

Needs update. Market now moves in the opposite direction. I've been able to prevent the last big loss in the backtest by seting RSI to 8 hours, Period 2, overbought 62, oversold 100. This does not affect the rest of trades. Your AlphaCoreX backtest is performing well. I notice you offer buy a new EA get an old one free, but the old one is no longer performing well :'(

Guorong He
403
Guorong He 2025.07.17 02:42 
 

I lost 5 times in June, Just focusing on developing new products AlphaCore X. Ignore the lack of old products and feel angry！

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.07.18 18:28
Hello, we are always improving all products, even the older one.
The EA just had an update and is running actually really good.
I would like to take a look at your settings, to see what the problem exactly is and help you.
kaxalope
34
kaxalope 2025.04.26 07:48 
 

Pierde más de lo que gana

Arseny Potyekhin
5101
Réponse du développeur Arseny Potyekhin 2025.05.15 09:07
what??? Ea makes profits all the time.. maybe you have some issues? I will take a look
Ralph Lips
1282
Ralph Lips 2025.03.30 09:14 
 

I´m using the EA since January with ADP3 on a real money account and I´m definitly satisfied. The EA doesn´t trade very often (on average 4 trades per week), but has a very good winrate. The author tries to improve the EA by training the EA for the recent market conditions, but doesn´t overoptimize

benchtrades
206
benchtrades 2025.03.22 16:28 
 

hey bought the EA, good so far. I've sent you a pm. please answer

Ronald Freudenberg
388
Ronald Freudenberg 2025.02.14 09:18 
 

Hello, I bought the product for the MT5. The version for the MT4 has a set file. Is there one for the MT5? If so, please send it to me via PM. Many thanks

In August, the EA lost performance.

Four completely bad trades. More lost than won.

What's going on?

Why is there no live signal anymore???

Sergei Vasil Ev
944
Sergei Vasil Ev 2025.01.07 14:45 
 

The NN ADP4 algorithm works perfectly, pay attention to the author's signals for the rest of the options, with medium and low risk, it is quite cost-effective! I'll leave it that way for now, I'll add it in the future.

Isaac Amo
1173
Isaac Amo 2024.12.01 17:02 
 

So far so good. Fewer trades in a month, took the risk with a $50 account, had some huge loss and drawdown, however, the EA recovered and made profit of 128% in the past month.

Affiq A Ghani
558
Affiq A Ghani 2024.11.06 19:47 
 

This EA works differently depending on which broker you use. Just warn you. Only certain broker works.

raja5655
752
raja5655 2024.10.24 20:20 
 

Thank you for this wonderful expert. I have one request and I hope that Mr. Arseny Potyekhin will fulfill it in the next update. The tool for hiding stop loss and taking profit from the broker. Please fulfill this with many thanks and gratitude.

전재혁
156
전재혁 2024.10.22 07:28 
 

Once a really promising EA, I've lost credibility with 2 profits, 2 big losses since I bought it, and there's too little deal. I'm going to end it after losing a lot of money. I don't think I'll be able to use it for the time being, at least. I'll give you a three-star rating.

uchimi
1660
uchimi 2024.10.05 02:29 
 

I am very happy with this EA. The performance of this EA is very good. And the seller's support is very kind. I can recommend this EA!

praishyer
464
praishyer 2024.10.03 17:49 
 

Good, although the lack of trading in the previous fortnight was very frustrating, it's been a good week and hopefully all the best for the future!

Pavel Kozokar
409
Pavel Kozokar 2024.10.02 22:06 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Laren C.
36
Laren C. 2024.09.30 19:37 
 

I think it's a really very good EA, we'll find out in the next few weeks.

What I do know for sure is that other EA's from the seller are simply excellent and the seller himself is always there to help and make recommendations.

I especially recommend to any newbie as this seller really goes out of his way to educate and help with his EAs.

Absolutely excellent!

dobinhhai
52
dobinhhai 2024.09.19 03:15 
 

The first results are quite promising. Nice work!

richieg1
129
richieg1 2024.09.13 23:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

provanet
71
provanet 2024.09.11 18:39 
 

.

