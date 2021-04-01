Moving Average RSI EA

Hareketli Ortalama ve RSI EA

Forex piyasasında optimum ticaret performansı için teknik analizin gücünden yararlanmak üzere tasarlanmış nihai ticaret arkadaşınız Hareketli Ortalama ve RSI EA ile tanışın.

Ana Özellikler:

İkili Hareketli Ortalama Geçişleri: EA, piyasa eğilimlerini belirlemek ve alım veya satım sinyalleri oluşturmak için iki hareketli ortalamayı kullanır. Bu hareketli ortalamaların geçişleri, potansiyel piyasa yönü değişikliklerinin sağlam göstergelerini sağlar.

RSI Onayı: EA, sinyal doğruluğunu artırmak için 30 ve 70 gibi kritik seviyelere sahip Göreceli Güç Endeksi'ni (RSI) içerir. Bu, EA'nın piyasa koşullarını doğrulamasına, aşırı alım ve aşırı satım durumlarını belirleyerek yüksek olasılıklı alım satımları güvence altına almasına olanak tanır.

Dinamik Parti Büyüklüğü Yönetimi: EA, farklı ticaret tarzlarına ve risk tercihlerine uyacak çeşitli lot büyüklüğü modları içerir. Dinamik parti büyüklüğü modunda EA, hesap bakiyenize göre parti büyüklüğünü akıllıca hesaplayarak optimum risk yönetimi sağlar ve kar potansiyelini en üst düzeye çıkarır.

Kapsamlı Ticaret Stratejisi: EA, hareketli ortalama kesişimlerini RSI onayıyla birleştirerek ticarete dengeli bir yaklaşım sağlar. Bu ikili strateji, işlemlerin uygun piyasa koşullarında yapılmasını sağlar, yanlış sinyal riskini azaltır ve ticaretin başarı oranlarını artırır. Nasıl çalışır:





1. Sinyal Üretimi:

EA, seçilen hareketli ortalamaları sürekli olarak izler. Bir çaprazlama meydana geldiğinde, bir ön alım veya satım sinyali üretir.

Eş zamanlı olarak RSI değerlendirilir. RSI piyasa durumunu doğrularsa (yani aşırı alım için 70'in üzerinde veya aşırı satış için 30'un altında), sinyal doğrulanır.





2. Ticaretin Gerçekleştirilmesi:

Geçerli bir sinyalin onaylanması üzerine EA, ticareti yapılandırılmış lot büyüklüğü moduna göre yürütür.

Dinamik parti büyüklüğü modunda EA, parti büyüklüğünü hesap bakiyesine göre orantılı olarak hesaplar, piyasa koşullarına ve hesap büyümesine göre ayarlar.





3. Risk Yönetimi:

EA, riski etkili bir şekilde yönetmek için zararı durdurma ve kar alma seviyelerine yönelik özelleştirilebilir ayarlar içerir.

Kullanıcılar ayrıca EA'yı risk iştahlarına ve ticaret hedeflerine uyacak şekilde yapılandırabilirler.





Neden Hareketli Ortalama ve RSI EA'yı Seçmelisiniz?





Güvenilirlik:

Çift katmanlı strateji, sinyal üretiminde daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik sağlar.

Esneklik:

Çoklu lot boyutu modları ve özelleştirilebilir ayarlar, farklı işlem stilleri ve tercihleri ​​için esneklik sağlar.

Kullanım kolaylığı:

EA, basit kurulum süreci ve net talimatlarıyla kullanıcı dostudur ve hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur.





Hareketli Ortalama ve RSI EA ile ticaret deneyiminizi geliştirin. Hareketli ortalamaların gücünü RSI'nin hassasiyetiyle birleştiren bu uzman danışman, Forex piyasalarında güvenle gezinmek için güçlü bir araç sunar.





Hareketli Ortalama ve RSI EA'yı bugün kullanmaya başlayın ve ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!





