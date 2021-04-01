Moving Average RSI EA

Moyenne mobile et RSI EA





Présentation de la moyenne mobile et du RSI EA, votre compagnon de trading ultime conçu pour exploiter la puissance de l'analyse technique pour des performances de trading optimales sur le marché Forex.**





Principales caractéristiques:





Doubles croisements de moyenne mobile :

L'EA utilise deux moyennes mobiles pour identifier les tendances du marché et générer des signaux d'achat ou de vente. Les croisements de ces moyennes mobiles fournissent des indicateurs robustes des changements potentiels de direction du marché.





Confirmation RSI :

Pour améliorer la précision du signal, l'EA intègre l'indice de force relative (RSI) avec des niveaux critiques à 30 et 70. Cela permet à l'EA de confirmer les conditions du marché, en identifiant les situations de surachat et de survente pour garantir des transactions à haute probabilité.





Gestion dynamique de la taille des lots :

L'EA comprend différents modes de taille de lot pour s'adapter à différents styles de trading et préférences en matière de risque. En mode taille de lot dynamique, l'EA calcule intelligemment la taille du lot en fonction du solde de votre compte, garantissant une gestion optimale des risques et maximisant le potentiel de profit.





Stratégie de trading globale :