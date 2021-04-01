Moving Average RSI EA
En combinant des croisements de moyennes mobiles avec la confirmation du RSI, l'EA propose une approche équilibrée du trading. Cette double stratégie garantit que les transactions sont effectuées dans des conditions de marché favorables, réduisant ainsi le risque de faux signaux et améliorant les taux de réussite des transactions.
Comment ça fonctionne:
1. Génération de signaux :
L'EA surveille en permanence les moyennes mobiles sélectionnées. Lorsqu’un croisement se produit, il génère un signal préliminaire d’achat ou de vente.
Simultanément, le RSI est évalué. Si le RSI confirme la condition du marché (c'est-à-dire supérieur à 70 en cas de surachat ou inférieur à 30 en cas de survente), le signal est validé.
2. Exécution des transactions :
Après confirmation d'un signal valide, l'EA exécute la transaction selon le mode de taille de lot configuré.
En mode taille de lot dynamique, l'EA calcule la taille du lot proportionnellement en fonction du solde du compte, en s'ajustant aux conditions du marché et à la croissance du compte.
3. Gestion des risques :
L'EA comprend des paramètres personnalisables pour les niveaux de stop-loss et de take-profit afin de gérer efficacement les risques.
Les utilisateurs peuvent également configurer l'EA en fonction de leur appétit pour le risque et de leurs objectifs de trading.
Pourquoi choisir la moyenne mobile et le RSI EA ?
Fiabilité:
La stratégie à double couche garantit une précision et une fiabilité supérieures dans la génération de signaux.
La flexibilité:
Plusieurs modes de taille de lot et paramètres personnalisables offrent une flexibilité pour différents styles et préférences de trading.
Facilité d'utilisation:
L'EA est convivial, avec un processus de configuration simple et des instructions claires, ce qui le rend adapté aux traders débutants et expérimentés.
Améliorez votre expérience de trading avec la moyenne mobile et le RSI EA. En combinant la force des moyennes mobiles avec la précision du RSI, cet expert-conseil constitue un outil puissant pour naviguer sur les marchés Forex en toute confiance.
Commencez dès aujourd'hui avec la moyenne mobile et le RSI EA et faites passer votre trading au niveau supérieur !
