NOVA EA I t 는 개방형 최적화 매개변수와 선택적 복구 메커니즘을 갖춘 완전 자동 접근 가능 인덱스 시스템[DE40/GER40]



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

각 위치에는 항상 다음이 있습니다. 고정 SL 및 TP 그리고 가상 거래 이익 추적(VDPT) .

현재 기본 설정은 2020년 12월부터 현재까지 모든 실제 MT5 견적 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN을 고려하여 최적화되었습니다.

알고리즘에는 다음이 있습니다. 허위 시장 진입을 방지하는 시장 변동성 필터(MVF) ATR .

이는 Daily Breakout 전략 중 하나입니다. 거래 세션(10시간 이내).

시스템은 모든 거래( 선택 사항 )를 여러 부분으로 나눕니다. 개방된 포지션의 각 부분에는 다음이 있습니다. 자체 이익 관리 .

이것은 안전한 알고리즘을 통해 각 거래는 큰 스프레드, 강력한 뉴스( NONFARM/FOMC ) 및 슬리피지로부터 보호됩니다.

알고리즘은 독립적으로 적응하다 브로커의 조건(스프레드, 지연, 미끄러짐, 시장 갭)에 따라 실시간 .

시스템은 다음을 사용합니다. 가상 이익 추적(VPT) 와 결합하여 브로커로부터 시스템 동작을 숨기는 고정 TP/SL입니다 .

시스템 선택적으로 위치 복원 다음 날 거래 건수를 늘려보세요.

전략 요약:



통화 지수: DE40/GER40/.DE40Cash(독일 40 지수)

최소입금 : $200

기간: H1

계좌 유형: 낮은 스프레드(RAW/RAZOR/ECN)

계정 유형: 헤지 또는 네팅, FIFO도 가능합니다.

장소 주문은 하루에 한 번

입력 - 보류 중인 주문 배치

종료 - 손절매 주문 또는 추적 이익 주문.

EOD 이전에 주문이 취소되거나 종료됩니다.

일일 롤오버나 당일 거래는 불가능합니다.

VPS는 필수는 아니지만 권장됩니다

필요한 경우 로트와 GMT 시계만 변경하면 되는 간편한 설정입니다.

추천사항

알고리즘은 스프레드와 슬리피지에 민감할 수 있습니다. 좋은 ICM/RAW/Pro/ECN 브로커를 사용하는 것이 좋습니다.

시스템은 모든 브로커 지표를 지속적으로 읽기 때문에 VPS를 24시간 내내 사용하는 것이 더 좋습니다.

자문사는 적응형 로트 크기 계산을 사용하지만, 레버리지가 낮은 경우(1:30 이하) 자본이 부족한 계정에서는 증거금 요건에 문제가 있을 수 있습니다.

브로커를 확인하려면 첫 1~2주 동안 데모 계정을 사용해보세요.







