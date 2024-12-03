Nova EA
NOVA EA I t 는 개방형 최적화 매개변수와 선택적 복구 메커니즘을 갖춘 완전 자동 접근 가능 인덱스 시스템[DE40/GER40]
각 위치에는 항상 다음이 있습니다. 고정 SL 및 TP 그리고 가상 거래 이익 추적(VDPT) .
현재 기본 설정은 2020년 12월부터 현재까지 모든 실제 MT5 견적 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN을 고려하여 최적화되었습니다.
알고리즘에는 다음이 있습니다. 허위 시장 진입을 방지하는 시장 변동성 필터(MVF) ATR .
이는 Daily Breakout 전략 중 하나입니다. 거래 세션(10시간 이내).
시스템은 모든 거래( 선택 사항 )를 여러 부분으로 나눕니다. 개방된 포지션의 각 부분에는 다음이 있습니다. 자체 이익 관리 .
이것은 안전한 알고리즘을 통해 각 거래는 큰 스프레드, 강력한 뉴스( NONFARM/FOMC ) 및 슬리피지로부터 보호됩니다.
알고리즘은 독립적으로 적응하다 브로커의 조건(스프레드, 지연, 미끄러짐, 시장 갭)에 따라 실시간 .
시스템은 다음을 사용합니다. 가상 이익 추적(VPT) 와 결합하여 브로커로부터 시스템 동작을 숨기는 고정 TP/SL입니다 .
시스템 선택적으로 위치 복원 다음 날 거래 건수를 늘려보세요.
전략 요약:
- 통화 지수: DE40/GER40/.DE40Cash(독일 40 지수)
- 최소입금 : $200
- 기간: H1
- 계좌 유형: 낮은 스프레드(RAW/RAZOR/ECN)
- 계정 유형: 헤지 또는 네팅, FIFO도 가능합니다.
- 장소 주문은 하루에 한 번
- 입력 - 보류 중인 주문 배치
- 종료 - 손절매 주문 또는 추적 이익 주문.
- EOD 이전에 주문이 취소되거나 종료됩니다.
- 일일 롤오버나 당일 거래는 불가능합니다.
- VPS는 필수는 아니지만 권장됩니다
- 필요한 경우 로트와 GMT 시계만 변경하면 되는 간편한 설정입니다.
추천사항
- 알고리즘은 스프레드와 슬리피지에 민감할 수 있습니다. 좋은 ICM/RAW/Pro/ECN 브로커를 사용하는 것이 좋습니다.
- 시스템은 모든 브로커 지표를 지속적으로 읽기 때문에 VPS를 24시간 내내 사용하는 것이 더 좋습니다.
- 자문사는 적응형 로트 크기 계산을 사용하지만, 레버리지가 낮은 경우(1:30 이하) 자본이 부족한 계정에서는 증거금 요건에 문제가 있을 수 있습니다.
- 브로커를 확인하려면 첫 1~2주 동안 데모 계정을 사용해보세요.
