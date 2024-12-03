Nova EA
- Experts
- Anton Kondratev
- Version: 2.88
- Mise à jour: 14 août 2025
- Activations: 7
NOVA EA C'est un Système d'index accessible entièrement automatique [DE40 / GER40] avec paramètres d'optimisation ouverts et mécanisme de récupération en option.
Chaque position a toujours un SL et TP fixes et Virtuel Suivi des bénéfices des transactions (VDPT) .
Les paramètres par défaut actuels ont été optimisés depuis décembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte de toutes les cotations MT5 réelles ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
L'algorithme a un Filtre de volatilité du marché (MVF) ATR , qui empêche les fausses entrées sur le marché.
Il s'agit d'une stratégie d'évasion quotidienne pendant le Daily Séance de négociation (dans les 10 heures).
Le système divise toutes les transactions ( facultatif ) en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa Gestion de son propre bénéfice .
C'est un Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les spreads importants, les nouvelles fortes ( NONFARM/FOMC ) et les dérapages.
L'algorithme indépendamment S'adapte aux conditions de votre Broker (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en Temps réel .
Le système utilise Suivi des bénéfices virtuels (VPT) en combinaison avec Correction de TP/SL , qui masque le comportement du système au courtier.
Le système En option Restaure les positions le jour suivant en augmentant le nombre de transactions.
Résumé de la stratégie :
- Indice des devises : DE40/GER40/.DE40Cash (indice Allemagne 40)
- Dépôt minimum : 200$
- Période : H1
- Type de compte : Faible spread. (RAW/RAZOR/ECN)
- Type de compte : couverture ou compensation, FIFO fonctionne également.
- Les lieux commandent une fois par jour
- Entrée - Placement des commandes en attente
- Sortie - Par ordre Stop loss ou par ordre de profit suiveur.
- Les commandes sont annulées ou clôturées avant la fin de la journée.
- Pas de renouvellement quotidien ni de transactions de nuit.
- VPS non indispensable mais recommandé
- Configuration facile avec uniquement des modifications aux lots et à l'horloge GMT si nécessaire.
Recommandations
- L'algorithme peut être sensible à la propagation et au glissement. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN ;
- Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
- Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:30 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.
- Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier
