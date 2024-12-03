NOVA EA C'est un Système d'index accessible entièrement automatique [DE40 / GER40] avec paramètres d'optimisation ouverts et mécanisme de récupération en option.



Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1

Chaque position a toujours un SL et TP fixes et Virtuel Suivi des bénéfices des transactions (VDPT) .

Les paramètres par défaut actuels ont été optimisés depuis décembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte de toutes les cotations MT5 réelles ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

L'algorithme a un Filtre de volatilité du marché (MVF) ATR , qui empêche les fausses entrées sur le marché.

Il s'agit d'une stratégie d'évasion quotidienne pendant le Daily Séance de négociation (dans les 10 heures).

Le système divise toutes les transactions ( facultatif ) en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa Gestion de son propre bénéfice .

C'est un Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les spreads importants, les nouvelles fortes ( NONFARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment S'adapte aux conditions de votre Broker (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en Temps réel .

Le système utilise Suivi des bénéfices virtuels (VPT) en combinaison avec Correction de TP/SL , qui masque le comportement du système au courtier.

Le système En option Restaure les positions le jour suivant en augmentant le nombre de transactions.

Résumé de la stratégie :



Indice des devises : DE40/GER40/.DE40Cash (indice Allemagne 40)

Dépôt minimum : 200$

Période : H1

Type de compte : Faible spread. (RAW/RAZOR/ECN)

Type de compte : couverture ou compensation, FIFO fonctionne également.

Les lieux commandent une fois par jour

Entrée - Placement des commandes en attente

Sortie - Par ordre Stop loss ou par ordre de profit suiveur.

Les commandes sont annulées ou clôturées avant la fin de la journée.

Pas de renouvellement quotidien ni de transactions de nuit.

VPS non indispensable mais recommandé

Configuration facile avec uniquement des modifications aux lots et à l'horloge GMT si nécessaire.

Recommandations

L'algorithme peut être sensible à la propagation et au glissement. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN ;

Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.

Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:30 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.

Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier







