NOVA EA C'est un   Système d'index accessible entièrement automatique [DE40 / GER40] avec paramètres d'optimisation ouverts et mécanisme de récupération en option.

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network. Default Settings for One chart    DE40 H1

Chaque position a toujours un   SL et TP fixes   et   Virtuel   Suivi des bénéfices des transactions (VDPT) .  

Les paramètres par défaut actuels ont été optimisés depuis décembre 2020 et jusqu'à aujourd'hui, en tenant compte de toutes les cotations MT5 réelles ICM/FMarket/Robo RAW/ECN

L'algorithme a un   Filtre de volatilité du marché (MVF) ATR , qui empêche les fausses entrées sur le marché.

Il s'agit d'une stratégie d'évasion quotidienne pendant le Daily   Séance de négociation (dans les 10 heures).

Le système divise toutes les transactions ( facultatif ) en plusieurs parties, chaque partie de la position ouverte a sa   Gestion de son propre bénéfice .

C'est un   Algorithme sécurisé , chaque transaction est protégée contre les spreads importants, les nouvelles fortes ( NONFARM/FOMC ) et les dérapages.

L'algorithme indépendamment   S'adapte   aux conditions de votre Broker (Spreads, Délais, Slippages, Market Gaps) en   Temps réel .

Le système utilise   Suivi des bénéfices virtuels (VPT)   en combinaison avec   Correction de TP/SL , qui masque le comportement du système au courtier.

Le système   En option   Restaure les positions   le jour suivant en augmentant le nombre de transactions.

Résumé de la stratégie :

  • Indice des devises : DE40/GER40/.DE40Cash (indice Allemagne 40)
  • Dépôt minimum : 200$
  • Période : H1
  • Type de compte : Faible spread. (RAW/RAZOR/ECN)
  • Type de compte : couverture ou compensation, FIFO fonctionne également.
Spécifications commerciales :
  • Les lieux commandent une fois par jour
  • Entrée - Placement des commandes en attente
  • Sortie - Par ordre Stop loss ou par ordre de profit suiveur.
  • Les commandes sont annulées ou clôturées avant la fin de la journée.
  • Pas de renouvellement quotidien ni de transactions de nuit.
  • VPS non indispensable mais recommandé
  • Configuration facile avec uniquement des modifications aux lots et à l'horloge GMT si nécessaire.

Recommandations

  • L'algorithme peut être sensible à la propagation et au glissement. Je recommande d'utiliser un bon courtier ICM/RAW/Pro/ECN ;       
  • Le système lit en permanence tous les indicateurs du courtier, il est donc préférable d'utiliser VPS 24h/24 et 7j/7.
  • Le conseiller utilise un calcul adaptatif de la taille des lots, mais avec un faible effet de levier (1:30 et moins), il peut y avoir des problèmes avec les exigences de marge sur les comptes à faible capital.
  • Essayez le compte démo pendant les 1 à 2 premières semaines pour vérifier votre courtier



Ahmed Hasan
hi my friend,i bought the Nova EA bot, but i have not been able to activate the bot yet. please help me to activate the boe ..plz massage me and contact me to solve the problem ..thanx

EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Experts
Surveillance réelle. Tests honnêtes. Aucun battage. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Avant d’entrer dans les détails techniques, voici deux informations essentielles que vous devez connaître : PipsHunter est confirmé par un signal de surveillance en compte réel. L’EA fonctionne en direct depuis plusieurs mois sur un compte réel (Pepperstone), et tout le suivi est entièrement public. Aucune simulation, aucun compte caché, aucun “backtest parfait uniquement” — les résultats du trading réel confirm
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rej
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par différentes conditions de marché et unités de temps (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique centrale de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenne
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]   Caractéristi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
