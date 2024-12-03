Nova EA
- エキスパート
- Anton Kondratev
- バージョン: 2.88
- アップデート済み: 14 8月 2025
- アクティベーション: 7
NOVA EAそれは オープン最適化パラメータとオプションの回復メカニズムを備えた、完全に自動でアクセス可能なインデックス システム [DE40 / GER40]。
各ポジションには必ず 固定SLとTP そして バーチャル 取引利益追跡 (VDPT) 。
現在のデフォルト設定は、2020年12月から今日まで、すべてのリアルMT5相場ICM/FMarket/Robo RAW/ECNを考慮して最適化されています。
アルゴリズムには 市場ボラティリティ フィルター (MVF) ATR は、誤った市場参入を防止します。
これはデイリーブレイクアウト戦略です。 取引セッション（10 時間以内）。
システムはすべての取引（オプション）をいくつかの部分に分割し、オープンポジションの各部分には 独自の利益管理。
これは 安全なアルゴリズム、各取引は大きなスプレッド、強いニュース ( NONFARM/FOMC )、スリッページから保護されます。
アルゴリズムは独立して 適応する ブローカーの条件（スプレッド、遅延、スリッページ、市場ギャップ） リアルタイム。
システムは 仮想利益追跡 (VPT) と組み合わせて システムの動作をブローカーから隠すTP/SL を修正しました。
システム オプション ポジションを復元する 取引回数を増やすことで翌日にお届けします。
戦略の概要:
- 通貨指数: DE40/GER40/.DE40Cash (ドイツ40指数)
- 最低入金額: $200
- 期間: H1
- 口座タイプ: 低スプレッド (RAW/RAZOR/ECN)
- アカウントタイプ: ヘッジまたはネッティング、FIFO も機能します。
- 1日1回注文する
- エントリー - 保留中の注文の配置
- 終了 - ストップロスまたは利益確定注文により。
- 注文は EOD 前にキャンセルまたは終了します。
- 毎日のロールオーバーやオーバーナイト取引はありません。
- VPSは必須ではないが推奨される
- 必要に応じてロットと GMT クロックを変更するだけで簡単にセットアップできます。
推奨事項
- アルゴリズムはスプレッドとスリッページの影響を受けやすい可能性があります。優れた ICM/RAW/Pro/ECN ブローカーを使用することをお勧めします。
- システムはすべてのブローカーインジケーターを常に読み取るため、VPS を 24 時間 365 日使用することをお勧めします。
- アドバイザーは適応ロットサイズ計算を使用しますが、レバレッジが低い場合（1:30 以下）、資本の少ないアカウントでは証拠金要件に問題が生じる可能性があります。
- 最初の1～2週間はデモ口座を試してブローカーを確認してください
