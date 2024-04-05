Equity Protect MT4

Hesap net değer koruma aracı, hesabınızın net değerini korumak için gereken bir araçtır. Hesabınız aynı anda birden fazla otomatik ticaret programını çalıştırdığında, özellikle gece uyurken, beklenmedik kayıplara uğrayabilirsiniz, çünkü siyah kuğu olayları veya ticaret programı arızaları meydana gelebilir. Bu araç, bu tür sorunlardan kaçınmanıza etkili bir şekilde yardımcı olacaktır.





Ayarlaması oldukça basittir, sadece korunmasını istediğiniz miktarı girmeniz yeterlidir. Mevcut hesap net değeri temel alarak makul bir ayarlama yapmanızı öneririz. Ayarlamayı tamamladıktan sonra, "Tamam" düğmesine tıklayarak program arayüzüne girin ve "Çalıştır" seçeneğine tıklayın. Sağ tarafta, ifade gülümseyen bir yüze dönüşecek, bu da programın doğru şekilde çalıştığını gösterir.





Hesap net değeri, belirlenen koruma değerinin altına düştüğünde, tüm grafikler hemen kapatılacak, bu da ticaret programının duracağı anlamına gelir. Aynı zamanda, tüm emirler silinecek ve hesabınız artık herhangi bir riskle karşı karşıya kalmayacaktır.

Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529

Profesyonel sürüm daha fazla kullanışlı özellik sunar:

1. Daha önce kapatılan programları aynı enstrümanlar, zaman dilimleri ve parametrelerle tek tıklamayla geri yükleme.

2. Koruma önlemleri alındığında cep telefonunuza bildirim gönderen bir hatırlatma özelliği.

3. Tüm grafikleri manuel olarak kapatma.

4. Tüm pozisyonları manuel olarak kapatma.

5. Mevcut tüm grafikleri manuel olarak kaydetme.

Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527 Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530





