BackTester FX

BackTester FX — симулятор ручной торговли MetaTrader 4.
Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять.

Ключевые возможности

  • Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий
  • Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами
  • Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие)
  • Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit
  • Работает как в тестере стратегий так и на любых счетах как панель управления ордерами
  • Позволяет тестировать вашу ручную торговлю непосредственно в тестере стратегий

Функциональные особенности

  • Удобная визуальная панель управления
  • Есть пауза и управление скоростью прокрутки исторических данных в тестере стратегий MT4
  • Установка всех типов ордеров как на реальном графике так и в тестере стратегий
  • Удаление любых выбранных типов ордеров

Настройка тестера стратегий MT4

  • Установите BackTester FX через Market в MetaTrader 4
  • Откройте Strategy Tester (Ctrl + R)
  • Выберите: Expert Advisor
  • Укажите: Market/BackTesterFX.ex4
  • Символ: EURUSD или любой другой
  • Таймфрейм: M1 или другой
  • Модель: ControlPoints или OpenPricesOnly ( важно! )
  • Spread: 20
  • Visual mode: ON
  • Отметьте Use Date: — задайте даты начала и окончания
  • Speed: - передвиньте регулятор на максимум, иначе скорость прокрутки исторических данных будет медленной !!!

Настройки BackTesterFX.ex4

Order lot - начальный лот для панели управления

Slippage /pips/ - проскальзывание для установке или удалении рыночных ордеров

Magic - уникальный номер ордеров советника

Order comment - текстовый комментарий к ордерам


Сравнение BackTester FX и BackTester Pro

BackTester FX BackTester Pro
Установка ордеров  Установка ордеров
Удаление ордеров  Удаление ордеров
Регулировка скорости прокрутки данных Регулировка скорости прокрутки данных
Изменение стороны привязки к графику Изменение стороны привязки к графику
---//--- Возможность редактирования установленного ордера 
---//--- Скроллинг - быстрая перемотка данных вперед на заданный период времени
 ---//--- Установка часового пояса торговли: по GMT0, Нью Йорк или время терминала
---//--- Перемотка данных на заданный период от M1 до W2
---//--- Перемотка на начало сессии Азия, Лондон, Нью Йорк
---//--- Отрисовка времени и уровня открытия дня
 ---//--- Отрисовка уровней high и low предыдущего дня 
 ---//--- Отрисовка торговых сессий 
 ---//--- Индикация времени последней свечи согласно заданного временного пояса
 ---//--- Отчистка графика от старых графических объектов
 ---//--- Автоматическая пауза при открытии или закрытии ордера при скроллинге 
 ---//--- Автоматическая пауза при пересечении ценой горизонтального уровня при скроллинге


Платная версия BackTester Pro имеет большую функциональность и скорость работы!

BackTester Pro можно тестировать бесплатно в течении недели на истории.

Перейти на страницу BackTester Pro


Нашли ошибку или у вас появились вопросы напишите автору!

Связаться с автором

Посмотреть все продукты автора

Filtrele:
Dimitri Nepomniachtchi
5269
Dimitri Nepomniachtchi 2025.07.10 01:10 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt