Mouse calculation mt4

Mouse Calculation, farenin işaret ettiği fiyat seviyesinde kapatırsanız her bir emrin kâr/zararını hızlıca hesaplar.

Grid, martingale ve kademeli giriş gibi çoklu emir yönetiminde hızlı karar vermek için idealdir. Break-even ve hedef fiyat seviyeleri bir bakışta.

Temel Özellikler

  • Mouse PnL (M): Emir bazında ve toplam P/L önizlemesi (swap dahil).

  • Break even Price (B): Sepetin break-even fiyatını / break-even çizgisini gösterir.

  • Time_Sync_Lines (T): Son N günün aynı saatini hizalayarak karşılaştırmayı kolaylaştırır; sürükleyerek kritik anları inceleyin.

  • Panel (P): Kontrol panelini göster/gizle.

  • About (A): Kullanım notları ve bilgi.

Grafikteki Gösterimler

  • B / S: Emrin mevcut P/L’si

  • M: Fare fiyatına göre “bu fiyattan kapatırsanız P/L” tahmini

  • T: Toplam P/L

En Uygun Senaryolar

  • Grid: Sepet kâr alma seviyesini hızlıca belirleyin.

  • Martingale: Break-even/pozitif için “ne kadar tepki gerekir” hızlıca görün.

  • Çoklu emir: Kısmi kapama ve ayarlamalar daha net.

Parametreler

  • sync_lines: Time_Sync_Lines dikey çizgi sayısı (varsayılan 8)
    (Diğer girişler renk/görünüm ayarlarıdır.)

Kullanım

  1. Grafiğe ekleyin (mevcut grafiğin sembolüne göre hesaplar).

  2. Mouse PnL (M) için M, Break even Price (B) için B, Time_Sync_Lines (T) için T.

  3. Sonucu görmek için fareyi istediğiniz fiyat seviyesine taşıyın; karşılaştırma için Time_Sync_Lines’ı sürükleyin.

Kısayollar: P Panel, A About, M Mouse PnL, B Break even Price, T Time_Sync_Lines.

Önemli Notlar ve Sorumluluk Reddi

  • Bu gösterge yalnızca analiz ve karar desteği içindir. Yatırım tavsiyesi değildir ve kâr garantisi vermez.

  • Sözleşme özellikleri, puan değeri ve swap kuralları aracı kuruma göre değişir; sonuçlar farklı olabilir.

  • Gösterge işlem açmaz ve emirleri değiştirmez; yalnızca bilgi gösterir.


