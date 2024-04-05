Equity Protect MT4

Das Kontowertschutz-Tool ist ein unverzichtbares Instrument, das darauf abzielt, den Wert Ihres Kontos zu schützen. Wenn Sie mehrere automatische Handelsprogramme gleichzeitig auf Ihrem Konto ausführen, insbesondere während Sie nachts schlafen, können Sie unerwartete Verluste erleiden, wenn ein Black-Swan-Ereignis oder ein Fehler im Handelsprogramm auftritt. Dieses Tool wird Ihnen effektiv helfen, diese Probleme zu vermeiden.





Die Einrichtung ist sehr einfach und erfordert lediglich die Eingabe des gewünschten Schutzbetrags. Wir empfehlen eine angemessene Einstellung basierend auf dem aktuellen Nettovermögen Ihres Kontos. Nach Abschluss der Einstellungen klicken Sie auf "OK", um zur Programmoberfläche zu gelangen, und klicken Sie dann auf "Ausführen". Sie werden sehen, dass sich das Gesicht auf der rechten Seite zu einem Lächeln verwandelt, was bedeutet, dass das Programm ordnungsgemäß ausgeführt wird.





Wenn der Kontowert unter den festgelegten Schutzwert fällt, werden alle Diagramme sofort geschlossen, was bedeutet, dass das Handelsprogramm ebenfalls gestoppt wird. Gleichzeitig werden alle Aufträge gelöscht und Ihr Konto ist keinerlei Risiken mehr ausgesetzt.

Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529

Die professionelle Version bietet noch nützlichere Funktionen:

1. Mit einem Klick können zuvor geschlossene Programme mit den gleichen Instrumenten, Zeiträumen und Parametern wiederhergestellt werden.

2. Eine Benachrichtigungsfunktion, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon benachrichtigt, wenn Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

3. Manuelles Schließen aller Charts.

4. Manuelle Schließung aller Positionen.

5. Manuelles Speichern aller aktuellen Charts.

Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527 Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530





