AI Advisor MT4

AI Advisor – Yapay Zekânın Gerçek Hesabınızı Görmesini Sağlayın

AI Advisor, gerçek hesap bilgilerinizden otomatik olarak yüksek kaliteli komut metinleri (prompt) üretir ve bunları doğrudan istediğiniz herhangi bir yapay zekâ sohbetine yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Hesap durumunuzu hızlıca özetlemenize, enstrümanın mevcut yapısını anlamanıza, riskleri fark etmenize ve potansiyel kâr fırsatlarını keşfetmenize yardım eder; böylece yapay zekâ, hayali bir senaryoya değil, gerçek işlem durumunuza göre düşünür.

Kullanım – 3 Adımda Başlayın

Analiz etmek istediğiniz enstrümanın grafiğinde AI Advisor’ı açın. Sağ taraftaki listeden ihtiyacınıza uygun bir “AI Advisor Mode” seçin; araç hesap bilgilerinizi, pozisyonlarınızı, enstrüman ve yapı bilgisini otomatik olarak prompt içine yerleştirsin. “Copy / Kopyala” tuşuna basın ve üretilen metni tercih ettiğiniz yapay zekâ sohbet ekranına yapıştırarak diyaloğu başlatın.

Dahili Prompt’lara Kısa Bakış

AI Advisor, alım satımda en sık sorulan sorular için tasarlanmış bir dizi hazır analiz senaryosu ile gelir, örneğin:

Tek bir enstrüman için kısa vadeli / swing (salınım) yapı analizi.

Mevcut pozisyonlarınızın, piyasa yapısına ve hesap büyüklüğünüze uygun olup olmadığını kontrol etme.

Tüm hesabınız için risk özeti veya daha derin bir risk teşhisi çıkarma.

İzleme listenizi tarama, piyasa odak noktalarını bulma ve “makro bülten” tarzı arka plan bilgisi edinme.

Ayrıca, bu hazır prompt’ları kendi stilinize göre değiştirebilir veya tamamen yeni şablonlar oluşturabilirsiniz.

Kimler İçin Uygun · Ne Değildir

AI Advisor şu kullanıcılar için uygundur:

Zaten ChatGPT, DeepSeek vb. yapay zekâ modellerini piyasa, risk ve işlem fikirleri üzerinde düşünmek için kullanan trader’lar.

Her AI sohbetinde yeniden bakiye, özsermaye, marj, kaldıraç, açık pozisyonlar ve ayrıntıları tek tek elle yazmak istemeyenler.

Yapay zekânın, rastgele yazılmış birkaç cümle yerine gerçek hesap ve pozisyon durumunu anlamasını isteyenler.

Kararlarını daima kendisi vermek, AI’ı bir “düşünme ortağı” ve “ikinci bakış” olarak görmek isteyen, otomatik işlem istemeyenler.

AI Advisor şunlar değildir:

Otomatik alım satım robotu değildir.

Sinyal servisi veya garantili kâr sağlayan bir strateji değildir.

Belirli bir AI platformuna bağlı değildir – metin girişi kabul eden herhangi bir AI sohbet arayüzü ile birlikte kullanılabilir.

Yasal Uyarı

Her türlü alım satım faaliyeti risk içerir ve sermaye kaybı riski de buna dahildir.

AI Advisor, alım satım sinyali vermez ve hiçbir getiri taahhüdünde bulunmaz; yalnızca hesap ve piyasa bilgilerinizi, yapay zekânın okuyup anlayabileceği prompt’lara dönüştürür. Tüm işlem kararları ve sonuçları, tamamen sizin kendi değerlendirmeniz ve sorumluluğunuz altındadır.