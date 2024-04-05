Equity Protect MT4

La herramienta de protección del valor neto de la cuenta es una herramienta esencial diseñada para proteger el valor neto de su cuenta. Cuando su cuenta ejecuta múltiples programas de trading automático al mismo tiempo, especialmente mientras duerme por la noche, puede sufrir pérdidas inesperadas debido a eventos imprevistos o fallas en los programas de trading. Esta herramienta le ayudará eficazmente a evitar estos problemas.

Su configuración es muy sencilla, solo necesita ingresar la cantidad que desea proteger. Recomendamos configurarla de manera razonable según el valor neto actual de su cuenta. Una vez completada la configuración, haga clic en "Aceptar" para ingresar a la interfaz del programa y haga clic en "Ejecutar". Verá una cara sonriente en el lado derecho, lo que indica que el programa se está ejecutando correctamente.

Cuando el valor neto de la cuenta caiga por debajo del valor de protección establecido, todos los gráficos se cerrarán de inmediato, lo que significa que el programa de trading se detendrá. Al mismo tiempo, se eliminarán todas las órdenes y su cuenta ya no estará expuesta a ningún riesgo.


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


La versión profesional ofrece funciones aún más útiles:

1. Restauración con un solo clic de los programas previamente cerrados, con los mismos instrumentos, marcos de tiempo y parámetros.

2. Función de recordatorio que le enviará alertas a su teléfono móvil cuando se produzcan acciones de protección.

3. Cierre manual de todos los gráficos.

4. Liquidación manual de posiciones.

5. Guardado manual de todos los gráficos actuales.


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



Filtro:
Dmitry Kozhaev
166
Dmitry Kozhaev 2025.12.08 17:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Shi Jie He
5796
Respuesta del desarrollador Shi Jie He 2025.12.09 01:24
Здравствуйте! Этот инструмент служит второй линией защиты вашего счёта. Установите ожидаемое значение стоп-лосса, и когда чистая стоимость счёта опустится ниже вашего ожидания, сработает защита, предотвращая дальнейшие потери.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.02.20 15:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario