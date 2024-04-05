Equity Protect MT4

Инструмент защиты средств на счете является необходимым инструментом, предназначенным для защиты вашего чистого счета. Когда на вашем счете одновременно запущено несколько программ автоматической торговли, особенно когда вы спите ночью, возможны непредвиденные потери из-за чрезвычайных событий или сбоев в программе торговли. Этот инструмент эффективно поможет вам избежать таких проблем.

Настройка инструмента очень проста - вам нужно только ввести желаемую сумму для защиты. Мы рекомендуем определить эту сумму на основе текущего чистого счета. После завершения настройки, нажмите "ОК", чтобы перейти к интерфейсу программы, и нажмите "Запустить". Вы увидите улыбающееся лицо справа, что означает правильную работу программы.

Когда чистый счет становится ниже установленного значения защиты, все графики немедленно закрываются, что означает остановку работы торговой программы. В то же время все ордера будут удалены, и ваш счет больше не будет подвержен никаким рискам.


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


Профессиональная версия предоставляет еще более полезные функции:

1. Однокликовое восстановление ранее закрытых программ с полным совпадением инструментов, временных интервалов и параметров.

2. Функция уведомлений, которая отправляет оповещения на ваш мобильный телефон при срабатывании защитных действий.

3. Ручное закрытие всех графиков.

4. Ручная ликвидация позиций.

5. Ручное сохранение всех текущих графиков.


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530


StatsBar
Maksim Kalachev
Утилиты
StatBar 1.6 StatBar это простой индикатор показывающий баланс, заработок за сегодня, вчера и позавчера. Так же индикатор показывает: - Сервер; - Время по Гринвичу; - Серверное время; - Плечо; - Спред. Описание переменных: extern int Магик= "-1"; // Магик для статистики -1 = все 0 = ручные  extern string Symboll = "-1"; // Символ для статистики -1 = все 0 = текущий EURUSD = по EURUSD
FREE
Game Snake
Andrei Sokolov
1 (1)
Утилиты
Новая версия игры "Змейка". Добавлена настройку удаленности цели (по вертикали+горизонтали), что значительно оживляет игру. Змейка движется фоном, по разметке сетки.  Управление: Ctrl - пауза ,  W - вверх, А - влево, S - вниз, D - вправо. Во входящих параметрах можно задать время в миллисекундах между движениями. Змейка увеличивается на одно деление при достижении цели, и так до тех пор, пока не займет собой все поле.  В комментарии выводится размер поля и размер змейки.
FREE
VadineroLab MT4 Export Master to Exel JSON
Vadym Gapon
Утилиты
VadineroLab MT4 Export Master to CSV EXEL JSON - советник для экспорта и анализа параметров символов, аккаунта, терминала, текущего состояния торговли, истории торговли, глобальных переменных. Формирует отчёты следующих типов: * Параметры символов (Symbols Info) - спред, шаг цены, минимальные/максимальные лоты, своп, … * Параметры счёта (Асcount Info) - баланс, эквити, плечо, валюта, состояние маржи, … * Параметры терминала (Terminal Info) - сервер, версия, язык, дата, окружение, … * Открытые по
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
Unwickable Stop Loss
Kovilan Moodley
Утилиты
Вы устали от того, что безубыточная сделка без вас превращается в прибыльную сделку? Непобедимый стоп-лосс (USL) удерживает вас в сделке! Вы тщательно спланировали свои сделки, проявили терпение и вошли в «идеальный» момент. Когда сделка движется в вашу пользу, вы перемещаете стоп-лосс в точку безубыточности, чувствуя себя в безопасности и не рискуя капиталом. Но затем рынок делает неожиданный поворот, останавливает вас и продолжает двигаться в намеченном направлении (см. Снимок экрана А). Вы
FREE
BackTester FX
Mikhail Nazarenko
Утилиты
BackTester FX — симулятор  ручной торговли MetaTrader 4 . Позволяет моделировать рыночные условия на исторических данных в тестере стратегий, вручную открывать и закрывать сделки, анализировать торговые стратегии без рисков потерять. Ключевые возможности Эмуляция ручной торговли в визуальном тестере стратегий Совместимость с любыми инструментами и таймфреймами Быстрое управление ордерами (открытие/закрытие) Настройки объема сделки, Stop Loss, Take Profit Работает как в тестере стратегий так и на
FREE
Controller without limit Demo
Roger Perez Lugo
Утилиты
It can only be used in EURCHF / M15 . The Expert Advisor is a great tool that allows you to control your trade with ease and precision. The tool can be moved in the graphs and offers the following characteristics: Instant order entry with a single click. Entry of pending orders using price tags and trend lines. Instant order closure with a single click. Instant order closure using trend lines as output levels that the broker can not see. We can modify the way to enter and exit the market, allow
FREE
TradeKeeper Lite
Evgeniy Scherbina
Утилиты
Утилита TradeKeeper Lite (хранитель сделок, простая версия) умеет не только показывать прибыль за разные периоды, но и оповещать звуковым сигналом при достижении заданного значения прибыли. Щелкните рисунок тахометра, чтобы переключиться на следующий период подсчета прибыли. Всего их 5: текущий день (This Day), текущая неделя (This Week), текущий месяц (This Month), последние 90 дней (Last 90 Days) и за все время (All I Made). Утилита TradeKeeper Pro , доступная по этой ссылке , позволяет также
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Easy backtest 2 pro
Jacek Pawel Bialek
Утилиты
Easy Backtest 2 Pro Easy Backtest 2 Pro   is a great FREE alternative testing software!. You can    test your new strategy in   Strategy Tester   in your   MT4 , using all available historical data. Beyond the basic functions such as: BUY, SELL PENDING ORDERS STOP LOSE, TAKE PROFIT AUTO RISK MANAGMANT AUTO LOT SIZE  You can modify  each of them at any time, exactly like in live trading. Advanced features PRO such as: PREVIOUS DAY'S HIGH/LOW PIVOT POINTS FIBONACCI AUTO TRAILLING STOP AUTO BRE
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Утилиты
Ручной Зиг-заг позволяет строить зиг-заг мышкой, для построения необходимо включить зиг-заг и щелкать левой кнопкой мышки. Файл необходимо разместить в папке  \MQL4\Indicators затем в терминале из списка индикаторов нанести его на график. Зигзаг можно строить так что бы этот зигзаг можно было видеть только на текущем таймфрейме или на всех таймах сразу. Можно менять цвет и толщину линии находясь на графике, не залезая в настройки. Можно быстро удалять каждую линию зигзага. Горячие клавиши
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Утилиты
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Утилиты
TradeInfo от IceFX - утилита, отображающая наиболее важную информацию текущем счете и позициях на нем. Отображаемая информация: Информация о текущем счете (баланс, средства, свободная маржа). Текущий спред, текущая просадка (DD), планируемая прибыль, ожидаемый убыток и т.д. Количество открытых позиций, объем (LOT), прибыль. Диапазон за прошлый и текущий день. Оставшееся время до следующей свечи. Информация о прибыли за последний день (при помощи интегрированного индикатора IceFX ProfitInfo). Ло
FREE
Termina informations for MT4
Eugenio Bravetti
Утилиты
Utility for know all informations and settings of terminal where the utility is loaded. The informations that you can know are for example: - The path of folder where the terminal start - The path of   folder where the terminal store the indicators, experts advisors etc - The path of   common folder - The permission to use DLL, to automated trading etc - The permission to send email, FTP or notifications to smartphone and many other informations
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Confirmation Entry
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Эксперты
Dear Valuable Friends ,   This New Free EA works as below : - waiting the M15 diagram to show the reverse or continuing of the trend - confirm  signal on H4 Diagram . - wait till the entry strategy is being extremely true  - put direct entry point (sell or Buy ) and put Pending Orders (P.O) in grid   All these will be Active after manually set in common parameters that u fully controlled . Check the pics to recognize .. for any Question write to me directly .. Best Luck  Best Luck  
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Эксперты
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Left4Trade MT4 Script
Oleksandr Tsedryk
Утилиты
Left4Trade MT4 Script  A script allows displaying the closure of a trade on the current chart. It helps to see where the trade was opened and closed and how it affects the overall trading result. When using this script, arrows indicating the opening and closing of trades are displayed on the chart. They can be configured with different colors according to your preferences. One of the main advantages of using this script is the ability to quickly analyze trading operations, which allows you to
FREE
Broker Desynchronization script MT4
Piotr Latoszynski
Утилиты
Broker Desynchronization script MT4 is a script in the form of an EA. It will check the desynchronization of a BROKER's server compared to your time at your PC. Usually BROKER sets time forward to have some space to execute trades. If you wish to check how big the difference is, please load the EA to any chart. After loading, it will wait for the first tick to check the desynchronization. Information will be available for 10 seconds. NOTE! If market is closed, you get information to try again la
FREE
BoxFibo
Sergei Kiriakov
Утилиты
It is just an alternative fibo lines, because mt4 have is a very strange drawing of fibo lines A simple Box (Rectangle) graphic element with adjustable levels binding: it is possible to specify up to 17 custom levels, all rectangles on the chart with the given prefix in their name are processed. Levels are specified in % of the height of the rectangle. A convenient graphical element for analyzing charts by growth-correction levels. Enjoy your work!
FREE
Trade Volume Copy MT4
Yuriy Bykov
3.67 (3)
Утилиты
Простая утилита для копирования объёмов сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт. Можно копировать позиции между Netting и Hedging счетами в любых комбинациях. По-умолчанию будут копироваться позиции, открываемые по всем совпадающим символам с такими же объемами. Если названия символов различаются или объем копируемых позиций должен отличаться или не все позиции должны копироваться, то желаемое поведение можно указать в настройках, описанных в этом  посте . Этот продукт будет
FREE
Open the chart
Jie Yi Weng
Утилиты
You can check out comment #1 how does it work This is a very useful tool, enter the currency charts you need to open, use the symbol "/" to distinguish them, and select the periodicity /TF of the chart, press the button and they will open the charts for you in batches without you having to manually open them each! Because some EA use multiple currency pairs strategy, but do not support one chart to support all currency pairs, so I developed this tool, hope you like it, if you are satisfied with
FREE
MQLTA Take Screenshot
MQL4 Trading Automation
4.67 (3)
Утилиты
Утилита MQLTA Take Screenshot позволяет снимать скриншоты текущего графика прямо из самого графика. Утилита полезна для быстрого сохранения интересной ситуации и сохранения текущего графика перед открытием или закрытием ордера. Как она работает? Take Screenshot использует встроенную функцию языка MQL4 для сохранения снимка текущего графика. Как использовать утилиту Загрузите индикатор и выберите нужные параметры. Как только откроется панель, нажмите на значок сохранения, чтобы сделать снимок т
FREE
Telegram to MT4 Copier by RedFox
Rui Manh Tien
4.4 (40)
Утилиты
#1  Copy Signals from  Signals Copier Telegram to MT4   & Never miss a trade again Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from Telegram signal copi
FREE
EasyGRID MT4
Nina Yermolenko
5 (7)
Утилиты
The utility places a grid of pending orders. You can select the number of orders in the grid, the step between orders, multiplier for the order size, SL and TP levels and the magic number. If you use a   profit bucket , please note that it applies to all orders on the current currency pair with the current magic. If you want to use several grids with independent profit buckets at the same time, run several copies of the utility and specify different magics in the settings. MT5 version of the ut
FREE
Master Order Sender CSV MT4
Joaquin Nicolas Metayer
Утилиты
This Expert Advisor monitors all open trades and saves them to a CSV file whenever a change is detected. It’s a lightweight tool for exporting trade data from MetaTrader 4 in real time. What it does: Monitors all open positions on the terminal Detects changes (order type, volume, price, SL, TP, etc.) Writes updated trade data to a .csv file ( TradeCopy.csv ) Includes order ID, symbol, type, lot size, price, SL, and TP Saves files in the Common Files folder for easy access by other applications H
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Индикаторы
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Индикаторы
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Simple panel EA
Fedor Arkhipov
4.93 (15)
Утилиты
Простая панель для торговли в один клик (это советник). От стандартной панели отличается наличием кнопки Close all, что означает закрыть все ордера по текущему символу, наличием возможности вводить значение стоп-лосса и тейк-профита перед открытием ордера. Советник отличает "свои" ордеры от чужих, поэтому вы должны указать магическое число в настройках панели. Панель умеет делать скриншоты во время открытия и закрытия сделок, для последующего анализа сигналов на открытие/закрытие ордеров. Кнопка
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ4 > МТ4, МТ
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Auto Grid:  автоматическое создание сеточных ордеров на основе ваших существующих сделок. Автоматизируйте сложные торговые стратегии   с помощью продвинутых сеточных систем, которые обнаруживают новые позиции и автоматически создают оптимизированные массивы ордеров. Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   пишите мне  по любым вопросам  |   Версия для MT5 A. Интеллектуальное обнаружение и мониторинг сделок: Сканирование конкретного символа или полного портфеля Рас
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Утилиты
Советник дублирует позиции на Вашем счете  MetaTrader 4 , открытые Вами, другим советником или MQL. Копирует все сделки, которые открыты вручную или другим советником. Копирует сигналы и увеличивает лот с сигналов! Увеличивает лот других советников. Поддерживает функции: установить свой лот при дублировании, дублировать стоп-лосс, тейк-профит, использовать трейлинг-стоп для продублированных позиций...... Версия МТ 5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить     Как получить файлы ж
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Утилиты
Это скринер позволяет выявлять активы которые больше чем обычно перекупленны (% рост) или перепроданны (% падение) в рамках выбранного отрезка времени (тайм фрейма). На рынке правит закон, купить дешевле, продать дороже , но без автоматического сканера вам будет весьма сложно выявлять валюты / акции которые перекупленные или перепроданные больше обычного скажем в рамках текущей недели, или текущего часа, или месяца. Инструментов может быть десятки или сотни, иногда просто физически можно не успе
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Утилиты
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Утилиты
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 4 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы, советники и скрипты. Работать с ними так же удобно, как и на стандартных графиках. В отличие от с
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (4)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Equity Protect basic
Shi Jie He
5 (3)
Утилиты
Инструмент защиты средств на счете является необходимым инструментом, предназначенным для защиты вашего чистого счета. Когда на вашем счете одновременно запущено несколько программ автоматической торговли, особенно когда вы спите ночью, возможны непредвиденные потери из-за чрезвычайных событий или сбоев в программе торговли. Этот инструмент эффективно поможет вам избежать таких проблем. Настройка инструмента очень проста - вам нужно только ввести желаемую сумму для защиты. Мы рекомендуем определ
FREE
Mouse calculation
Shi Jie He
Индикаторы
Mouse Calculation быстро рассчитывает прибыль/убыток по каждой сделке при закрытии по цене, на которую указывает мышь. Подходит для быстрого принятия решений при множестве ордеров: сетка, мартингейл, поэтапный набор позиции. Цена безубытка и целевые уровни — наглядно. Основные функции Mouse PnL (M) : Предпросмотр PnL по каждой сделке и по сумме (включая swap). Break even Price (B) : Отображение цены безубытка / линии безубытка для всей корзины. Time_Sync_Lines (T) : Синхронизация одного и того ж
FREE
Mouse calculation mt4
Shi Jie He
Индикаторы
Mouse Calculation быстро рассчитывает прибыль/убыток по каждой сделке при закрытии по цене, на которую указывает мышь. Подходит для быстрого принятия решений при множестве ордеров: сетка, мартингейл, поэтапный набор позиции. Цена безубытка и целевые уровни — наглядно. Основные функции Mouse PnL (M) : Предпросмотр PnL по каждой сделке и по сумме (включая swap). Break even Price (B) : Отображение цены безубытка / линии безубытка для всей корзины. Time_Sync_Lines (T) : Синхронизация одного и того ж
FREE
Position Protect
Shi Jie He
Утилиты
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
Weekly statistics
Shi Jie He
Индикаторы
Точный торговый анализ у вас под рукой: программное обеспечение для анализа торговли нового поколения Основное программное обеспечение для анализа торговли, доступное на рынке, часто предоставляет только почасовую или еженедельную статистику коэффициента прибыли и убытков, что не отвечает требованиям более точного анализа торговли. Однако на реальном торговом рынке каждый день складываются уникальные обстоятельства. Понедельники тихие, среды активные с тройным овернайт-процентом, а пятницы искл
FREE
Weekly statistics MT4
Shi Jie He
Индикаторы
Точный торговый анализ у вас под рукой: программное обеспечение для анализа торговли нового поколения Основное программное обеспечение для анализа торговли, доступное на рынке, часто предоставляет только почасовую или еженедельную статистику коэффициента прибыли и убытков, что не отвечает требованиям более точного анализа торговли. Однако на реальном торговом рынке каждый день складываются уникальные обстоятельства. Понедельники тихие, среды активные с тройным овернайт-процентом, а пятницы искл
FREE
Position Protect mt4
Shi Jie He
Утилиты
This is a special program that provides extra protection for each of your positions. Symbol Filter: Filter by trading symbol. The default is to select the symbol on the current chart, or you can choose all symbols. Magic Filter: Filter by magic number. You can specify a magic number. The default value of 0 means processing all orders. TakeProfit Point: Set the take-profit level in points. 0 means this function is not used. StopLoss Point: Set the stop-loss level in points. 0 means this function
EA Manager Pro
Shi Jie He
Утилиты
Слишком много графиков, которые трудно найти? Не можете найти график, на котором работает ваша программа? Возникают ошибки программы после каждого перезапуска терминала? Если вы сталкиваетесь с этими проблемами, EA Manager придет вам на помощь! EA Manager предлагает комплексное решение: Отображает список информации о графиках, удобно сортируемый по названию символа, таймфрейму и названию программы. Сохраняет все ваши конфигурации графиков. Независимо от перезагрузок или изменений конфигурации,
Dmitry Kozhaev
166
Dmitry Kozhaev 2025.12.08 17:35 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Shi Jie He
5809
Ответ разработчика Shi Jie He 2025.12.09 01:24
Здравствуйте! Этот инструмент служит второй линией защиты вашего счёта. Установите ожидаемое значение стоп-лосса, и когда чистая стоимость счёта опустится ниже вашего ожидания, сработает защита, предотвращая дальнейшие потери.
patrickdrew
2877
patrickdrew 2025.02.20 15:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв