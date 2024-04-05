Equity Protect MT4

Инструмент защиты средств на счете является необходимым инструментом, предназначенным для защиты вашего чистого счета. Когда на вашем счете одновременно запущено несколько программ автоматической торговли, особенно когда вы спите ночью, возможны непредвиденные потери из-за чрезвычайных событий или сбоев в программе торговли. Этот инструмент эффективно поможет вам избежать таких проблем.

Настройка инструмента очень проста - вам нужно только ввести желаемую сумму для защиты. Мы рекомендуем определить эту сумму на основе текущего чистого счета. После завершения настройки, нажмите "ОК", чтобы перейти к интерфейсу программы, и нажмите "Запустить". Вы увидите улыбающееся лицо справа, что означает правильную работу программы.

Когда чистый счет становится ниже установленного значения защиты, все графики немедленно закрываются, что означает остановку работы торговой программы. В то же время все ордера будут удалены, и ваш счет больше не будет подвержен никаким рискам.





Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529





Профессиональная версия предоставляет еще более полезные функции:





1. Однокликовое восстановление ранее закрытых программ с полным совпадением инструментов, временных интервалов и параметров.





2. Функция уведомлений, которая отправляет оповещения на ваш мобильный телефон при срабатывании защитных действий.





3. Ручное закрытие всех графиков.





4. Ручная ликвидация позиций.





5. Ручное сохранение всех текущих графиков.





Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



