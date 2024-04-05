Equity Protect MT4

계정 순자산 보호 도구는 계정 순자산을 보호하기 위한 필수 도구입니다. 계정이 여러 개의 자동 거래 프로그램을 동시에 실행하는 경우, 특히 밤에 잠을 자는 동안 블랙 스완 이벤트나 거래 프로그램의 오류가 발생하면 예상치 못한 손실을 입을 수 있습니다. 이 도구는 이러한 문제를 효과적으로 방지하는 데 도움을 줄 것입니다.

설정은 매우 간단하며, 보호하려는 금액을 입력하기만 하면 됩니다. 현재 계정 순자산을 기준으로 합리적인 설정을 권장합니다. 설정을 완료한 후 "확인"을 클릭하여 프로그램 인터페이스로 이동한 다음 "실행"을 클릭하십시오. 오른쪽에 있는 아이콘이 웃는 얼굴로 변하면 프로그램이 올바르게 실행되었음을 나타냅니다.

계정 순자산이 설정한 보호 값보다 낮아지면 모든 차트가 즉시 닫히며, 이는 거래 프로그램도 중지됨을 의미합니다. 동시에 모든 주문이 삭제되고 계정은 더 이상 어떠한 위험에도 노출되지 않습니다.


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


전문 버전에는 더 많고 유용한 기능이 제공됩니다:

1. 이전에 닫은 프로그램을 한 번에 복원하여 통화 쌍, 시간 프레임, 매개변수가 완전히 일치합니다.

2. 보호 조치가 발생할 경우 휴대폰으로 알림을 받을 수 있는 알림 기능.

3. 모든 차트를 수동으로 닫는 기능.

4. 포지션을 수동으로 청산하는 기능.

5. 현재 모든 차트를 수동으로 저장하는 기능.


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



