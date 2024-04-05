Equity Protect MT4

アカウントエクイティ保護ツールは、アカウントエクイティを保護するための必須ツールです。アカウントが複数の自動取引プログラムを同時に実行している場合、特に夜寝ている間にブラックスワンイベントや取引プログラムの障害が発生した場合、予期せぬ損失を被る可能性があります。このツールはこれらの問題を回避するのに効果的です。

設定は非常に簡単で、保護したい金額を入力するだけです。現在のアカウントエクイティに基づいて適切な設定をすることをお勧めします。設定が完了したら、「OK」をクリックしてプログラムのインターフェースに入り、「実行」をクリックします。右側に笑顔のアイコンが表示されることで、プログラムが正常に実行されていることがわかります。

アカウントのエクイティが設定された保護値を下回ると、すべてのチャートが即座に閉じられ、取引プログラムも停止します。同時に、すべての注文が削除され、アカウントは一切のリスクにさらされなくなります。


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


プロフェッショナル版にはさらに便利な機能が備わっています：

1. 過去に閉じたプログラムをワンクリックで復元し、通貨ペア、時間枠、パラメータが完全に一致します。

2. 保護アクションが発生した場合に携帯電話に通知するリマインダー機能。

3. すべてのチャートを手動で閉じる機能。

4. ポジションを手動で決済する機能。

5. 現在のすべてのチャートを手動で保存する機能。


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



フィルタ:
Dmitry Kozhaev
166
Dmitry Kozhaev 2025.12.08 17:35 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Shi Jie He
5800
開発者からの返信 Shi Jie He 2025.12.09 01:24
Здравствуйте! Этот инструмент служит второй линией защиты вашего счёта. Установите ожидаемое значение стоп-лосса, и когда чистая стоимость счёта опустится ниже вашего ожидания, сработает защита, предотвращая дальнейшие потери.
patrickdrew
2857
patrickdrew 2025.02.20 15:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信