Equity Protect MT4

A ferramenta de proteção do valor líquido da conta é uma ferramenta essencial projetada para proteger o valor líquido da sua conta. Quando sua conta executa vários programas de negociação automática simultaneamente, especialmente enquanto você dorme à noite, você pode sofrer perdas inesperadas devido a eventos de cisne negro ou falhas nos programas de negociação. Essa ferramenta ajudará efetivamente a evitar esses problemas.





Sua configuração é muito simples, basta inserir o valor que você deseja proteger. Recomendamos configurá-lo com base no valor líquido atual da sua conta. Após a conclusão da configuração, clique em "OK" para entrar na interface do programa e clique em "Executar". Você verá um rosto sorridente no lado direito, indicando que o programa está sendo executado corretamente.





Quando o valor líquido da conta cair abaixo do valor de proteção definido, todos os gráficos serão fechados imediatamente, o que significa que o programa de negociação também será interrompido. Ao mesmo tempo, todas as ordens serão excluídas e sua conta não enfrentará mais nenhum risco.

Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514 Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529

A versão profissional oferece recursos ainda mais úteis:

1. Restauração com um único clique dos programas anteriormente fechados, com os mesmos instrumentos, períodos de tempo e parâmetros.

2. Função de lembrete que enviará alertas para o seu celular quando ocorrerem ações de proteção.

3. Fechamento manual de todos os gráficos.

4. Liquidação manual de posições.

5. Salvamento manual de todos os gráficos atuais.

Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527 Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530





