Equity Protect MT4

L'outil de protection de la valeur nette du compte est un outil essentiel conçu pour protéger la valeur nette de votre compte. Lorsque votre compte exécute simultanément plusieurs programmes de trading automatique, notamment pendant votre sommeil la nuit, vous pourriez subir des pertes inattendues en cas d'événement "cygne noir" ou de défaillance du programme de trading. Cet outil vous aidera efficacement à éviter ces problèmes.

Sa configuration est très simple, il vous suffit d'entrer le montant que vous souhaitez protéger. Nous vous recommandons de faire une configuration raisonnable en fonction de la valeur nette actuelle de votre compte. Une fois la configuration terminée, cliquez sur "OK" pour accéder à l'interface du programme, puis cliquez sur "Exécuter". Vous verrez que l'émoticône du côté droit se transformera en un visage souriant, ce qui signifie que le programme s'exécute correctement.

Lorsque la valeur nette de votre compte est inférieure à la valeur de protection définie, tous les graphiques se fermeront immédiatement, ce qui signifie que le programme de trading s'arrêtera également. De plus, toutes les commandes seront supprimées et votre compte ne sera plus exposé à aucun risque.


Equity Protect free MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115514

Equity Protect free MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115529


La version professionnelle offre des fonctionnalités encore plus utiles :

1. Restauration en un clic des programmes précédemment fermés avec les mêmes instruments, périodes et paramètres.

2. Fonction d'alerte qui vous informe sur votre téléphone lorsque des mesures de protection sont prises.

3. Fermeture manuelle de tous les graphiques.

4. Liquidation manuelle de toutes les positions.

5. Sauvegarde manuelle de tous les graphiques actuels.


Equity Protect Pro MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115527

Equity Protect Pro MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115530



Répondre à l'avis